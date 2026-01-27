Áp lực nguồn cung hỗ trợ giá cà phê khởi sắc, đường chịu áp lực giảm

Trong tháng đầu năm 2026, dự báo triển vọng sản lượng đường tăng cao tác động tiêu cực đến giá đường. Trái ngược với thị trường đường, giá cà phê cũng bắt đầu nóng lên nhờ nguồn cung hạn chế.

Giá đường đang chịu áp lực giảm do nguồn cung toàn cầu tăng mạnh

Trong những ngày đầu năm 2026, hợp đồng tương lai giá đường thô giao dịch trên sàn ICE Futures US dao động ở mức thấp nhất trong vòng 4 năm, khoảng 15 cent/pound.

Theo Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA), sản lượng đường giai đoạn 1/10 - 31/12 của niên vụ 2025/2026 đạt 11,9 triệu tấn, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Trước đó, ISMA nâng dự báo sản lượng đường của cả niên vụ lên 31 triệu tấn, cao hơn mức 30 triệu tấn đưa ra trước đó và tăng gần 19% so với năm ngoái.

Đáng chú ý, ISMA cũng hạ ước tính lượng đường dùng để sản xuất ethanol xuống 3,4 triệu tấn, thấp hơn nhiều so với dự báo 5 triệu tấn hồi tháng 7, điều này có thể mở đường cho việc tăng xuất khẩu đường.

Giá đường chịu áp lực giảm do nguồn cung tăng mạnh. Ảnh: TL.

Giá đường tiếp tục chịu áp lực do khả năng Ấn Độ sẽ tăng xuất khẩu, sau khi Bộ trưởng Lương thực nước này cho biết chính phủ có thể cho phép xuất thêm để giải quyết tình trạng dư cung trong nước.

Vào tháng 11, Bộ Lương thực Ấn Độ thông báo sẽ cho phép các nhà máy xuất khẩu 1,5 triệu tấn đường trong niên vụ 2025/2026.

Trong khi đó, Cơ quan cung ứng và dự báo nông nghiệp quốc gia của Brazil (Conab) đã nâng dự báo sản lượng đường Brazil niên vụ 2025/2026 lên 45 triệu tấn trong dự báo được đưa ra vào tháng 11, cao hơn mức 44,5 triệu tấn đưa ra trước đó.

Tổ chức Đường quốc tế (ISO) dự báo thặng dư 1,625 triệu tấn đường trong niên vụ 2025/2026, sau khi thâm hụt 2,916 triệu tấn trong niên vụ 2024/2025. ISO cho biết sự thặng dư này là do sản lượng đường tăng ở Ấn Độ, Thái Lan và Pakistan.

ISO dự báo sản lượng đường toàn cầu sẽ tăng 3,2% so với năm trước, đạt 181,8 triệu tấn trong niên vụ 2025/2026.

Mặt khác, triển vọng sản lượng đường tăng cao ở Thái Lan có tác động tiêu cực đến giá đường. Vào tháng 10/2025, Hiệp hội các nhà máy đường Thái Lan (Thai Sugar Millers Corp) dự báo sản lượng đường của Thái Lan niên vụ 2025/2026 sẽ tăng 5% so với năm trước, đạt 10,5 triệu tấn. Thái Lan là nhà sản xuất đường lớn thứ ba thế giới và là nước xuất khẩu lớn thứ hai thế giới.

Áp lực nguồn cung hỗ trợ giá cà phê khởi sắc

Không nằm ngoài xu hướng chung của thị trường, nhóm nguyên liệu công nghiệp cũng gây chú ý trong phiên hôm qua khi giá hai mặt hàng cà phê đồng loạt đóng cửa trong sắc xanh. Cụ thể giá hợp đồng cà phê Arabica giao tháng 3 đã tăng hơn 1,5% lên mức 7.853 USD/tấn; trong khi hợp đồng cà-phê Robusta giao cùng tháng cũng tăng hơn 1,3% lên mức 4.197 USD/tấn.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), những lo ngại về nguồn cung cà phê trên thế giới tiếp tục là yếu tố nâng đỡ giá mặt hàng này trong phiên.

Bảng giá nguyên liệu công nghiệp.

Ngày 19/1 vừa qua, Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafé) cho biết, xuất khẩu cà phê nhân xanh của nước này trong tháng 12 đã giảm tới 18,4% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 2,86 triệu bao. Cụ thể, hạt Arabica chỉ còn khoảng 2,6 triệu bao, giảm 10% so với cùng kỳ, trong khi hạt Robusta ghi nhận mức giảm tới 61% xuống còn khoảng 222.000 bao. Tính chung cả năm 2025, lượng cà phê xuất khẩu của Brazil chỉ đạt hơn 40 triệu bao loại 60 kg, thấp hơn 20,8% so với năm 2024.

Về phía cung, dù người dân vẫn duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên nhưng quy mô mỗi giao dịch khá hạn chế, trung bình chỉ từ 2 đến 3 tấn mỗi lần. Do mặt bằng giá cà phê hiện đang thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái, người nông dân có xu hướng "ra hàng nhỏ giọt", chia nhỏ lượng hàng bán ra nhằm kỳ vọng vào các nhịp hồi phục của giá. Phản ứng lại động thái này, các đại lý và kho bãi cũng duy trì trạng thái mua hàng cầm chừng để duy trì hoạt động.

Tại Việt Nam, dữ liệu từ Cục Hải quan cho thấy xuất khẩu cà phê nhân xanh trong 20 ngày đầu tháng 1/2026 cũng đang duy trì ở mức thấp, đạt hơn 103.000 tấn, tương đương với mức giảm tới 29% so với cùng kỳ năm ngoái, qua đó củng cố thêm bức tranh nguồn cung thắt chặt trên phạm vi khu vực.

Đà tăng giá còn được hỗ trợ từ tình trạng tồn kho tại các thị trường tiêu thụ chủ chốt. Số liệu từ Liên đoàn cà phê châu Âu (ECF) ghi nhận tổng tồn kho đến tháng 10 chỉ còn 471.389 tấn, rơi xuống mức thấp nhất trong vòng một thập kỷ. Cùng với đó, đồng Real Brazil tăng khoảng 9% so với USD trong năm 2025 cũng khiến nông dân nước này hạn chế bán ra, chờ mức giá tốt hơn, càng làm chậm nhịp luân chuyển hàng hóa ra thị trường quốc tế.

Về mặt thời tiết, Somar Meteorologia cho biết, khu vực Minas Gerais - vùng trồng cà phê trọng điểm của Brazil chỉ nhận được 33,9 mm mưa trong tuần kết thúc ngày 16/1, tương đương khoảng 53% mức trung bình lịch sử, gây ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây, làm dấy lên lo ngại thiếu hụt nguồn cung trong trung hạn, qua đó góp phần đẩy giá đi lên.

Trở lại trên thị trường nội địa, tâm lý thận trọng bao trùm trên cả nhóm doanh nghiệp xuất khẩu lẫn người sản xuất, khiến thanh khoản trên thị trường duy trì ở mức thấp.

Tại các vùng nguyên liệu trọng điểm, giá thu mua của các kho xuất khẩu hiện phổ biến trong khoảng 100.000 - 100.100 đồng/kg. Một số đơn vị thu mua khác niêm yết ở mức thấp hơn, quanh ngưỡng 99.500 đồng/kg. Ghi nhận tại khu vực Chư Sê, các kho cung ứng phát giá mua dao động từ 100.000 - 100.300 đồng/kg (giá tại kho người bán)./.