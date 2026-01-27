Ngày 27/1: Giá thép và quặng sắt kỳ hạn trên các sàn giao dịch tiếp đà tăng

Giá thép và quặng sắt kỳ hạn trên các sàn giao dịch hôm nay (27/1) tiếp đà tăng. Tuy nhiên, thị trường vẫn trong tâm lý thận trọng trước nhu cầu giao dịch cận Tết Nguyên đán. Trong nước, giá thép xây dựng tiếp tục giữ ổn định.

Giá thép trên các sàn giao dịch hôm nay tiếp đà tăng. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Thép cây trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) giao tháng 8/2026 tăng 13 Nhân dân tệ, lên mức 3.191 Nhân dân tệ/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn tăng nhẹ do giá nguyên liệu sản xuất thép duy trì ở mức thấp, giúp giảm bớt lo ngại về chi phí cho các nhà máy thép, cho phép họ mua được nhiều nguyên liệu hơn.

Hợp đồng quặng sắt tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc tăng 1,02% lên 793,5 Nhân dân tệ/tấn (113,95 USD/tấn).

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 2 trên sàn giao dịch Singapore tăng 0,93% lên 104,6 USD/tấn.

Theo một báo cáo từ Sàn giao dịch Kim loại Thượng Hải, việc giá quặng sắt liên tục giảm đã giúp xoa dịu sự bi quan của thị trường, cho phép các nhà máy thép thu mua thêm quặng trong khi vẫn duy trì được biên lợi nhuận trước Tết Nguyên đán của Trung Quốc.

Thị trường trong nước

Trong nước, giá thép xây dựng không có biến động mới, duy trì sự ổn định tại cả ba miền Bắc, Trung và Nam. Theo dữ liệu từ SteelOnline, các doanh nghiệp lớn như Hòa Phát, Việt Ý, Việt Đức đều giữ nguyên bảng giá niêm yết từ các kỳ điều chỉnh trước.

Tại miền Bắc: thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.010 đồng/kg. Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.940 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.840 đồng/kg. Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.050 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.850 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 14.040 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 13.840 đồng/kg. Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.330 đồng/kg.

Tại miền Trung: thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg. Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.250 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.050 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg.

Tại miền Nam: thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.800 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.430 đồng/kg./.