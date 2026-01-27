(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa công bố 2 thủ tục hành chính mới trong quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm chuẩn hóa quy trình, làm rõ thẩm quyền, tăng tính minh bạch và tạo thuận lợi cho địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trong triển khai dự án.

Hai thủ tục hành chính mới được ban hành gồm: Thủ tục lựa chọn, phê duyệt dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và thủ tục lựa chọn, phê duyệt dự án phát triển sản xuất cộng đồng, thuộc lĩnh vực quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia.

Cụ thể, đối với thủ tục lụa chọn, phê duyệt dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, thẩm quyền phê duyệt thuộc UBND cấp tỉnh (hoặc người được ủy quyền) đối với dự án do cấp tỉnh quản lý và UBND cấp xã đối với dự án do cấp xã quản lý. Đối tượng thực hiện là đơn vị chủ trì liên kết, bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc liên hiệp hợp tác xã.

Bộ Tài chính công bố hai thủ tục mới về phê duyệt dự án sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia. Ảnh minh họa.

Quy trình thực hiện được quy định rõ, bắt đầu từ việc công khai kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất; thành lập hội đồng đánh giá hồ sơ; công khai kết quả đánh giá và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phê duyệt. Hồ sơ đề nghị gồm đơn đề nghị, thuyết minh dự án, thỏa thuận cử đơn vị chủ trì liên kết và các tài liệu liên quan theo mẫu quy định tại Nghị định số 358/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Việc ban hành 2 thủ tục hành chính mới là bước cụ thể hóa Nghị định số 358/2025/NĐ-CP, góp phần tăng cường kỷ cương, minh bạch trong quản lý tài chính - ngân sách, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương và cộng đồng trong triển khai dự án phát triển sản xuất, nâng cao sinh kế và thu nhập cho người dân.

Dự án phải đáp ứng các điều kiện như: xác định rõ hiệu quả tạo việc làm, tăng thu nhập, đóng góp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; có hợp đồng hoặc biên bản hợp tác giữa các bên tham gia chuỗi liên kết; đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định chuyên ngành. Đồng thời, tối thiểu 50% người tham gia dự án phải thuộc đối tượng thụ hưởng chương trình mục tiêu quốc gia, ưu tiên các dự án có trên 70% người tham gia là hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng và phụ nữ thuộc nhóm yếu thế. Thủ tục này không thu phí, lệ phí.

Đối với thủ tục lựa chọn, phê duyệt dự án phát triển sản xuất cộng đồng, thẩm quyền quyết định thuộc Chủ tịch UBND cấp xã hoặc người được ủy quyền. Đối tượng thực hiện là các tổ, nhóm cộng đồng. Phòng chuyên môn cấp xã có trách nhiệm thông báo kế hoạch hỗ trợ, tiếp nhận hồ sơ, tham mưu thành lập Tổ đánh giá, công khai kết quả lựa chọn và hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Hồ sơ đề nghị gồm đơn đề nghị, thuyết minh nội dung dự án theo mẫu quy định tại Nghị định số 358/2025/NĐ-CP, kèm theo biên bản họp dân và các tài liệu liên quan. Thời gian đánh giá hồ sơ tối đa 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; kết quả lựa chọn được công khai trong vòng 5 ngày làm việc. Thủ tục này cũng không thu phí, lệ phí.

Các dự án phát triển sản xuất cộng đồng phải bảo đảm điều kiện kỹ thuật theo quy định của chương trình; tối thiểu 50% người tham gia là đối tượng thụ hưởng chương trình mục tiêu quốc gia, ưu tiên dự án có trên 70% người tham gia thuộc nhóm yếu thế. Tổ, nhóm cộng đồng phải có thành viên có kinh nghiệm triển khai dự án, các hộ tham gia bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, lao động và phần đối ứng theo cam kết./.