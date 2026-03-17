Kho bạc Nhà nước triển khai đồng bộ Nghị quyết Đại hội XIV trong toàn hệ thống

(TBTCO) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hệ thống Kho bạc Nhà nước đang tích cực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, yêu cầu đặt ra đối với lĩnh vực tài chính - ngân sách trong giai đoạn phát triển mới.

Kho bạc Nhà nước (KBNN) giữ vai trò then chốt trong quản lý quỹ ngân sách nhà nước và các quỹ tài chính nhà nước; tổ chức điều hành ngân quỹ; thực hiện thanh toán, kế toán và tổng hợp báo cáo tài chính nhà nước.

Trước yêu cầu của Đại hội XIV về bảo đảm an toàn tài chính quốc gia, kiểm soát bội chi, nợ công, nâng cao hiệu quả phân bổ, sử dụng nguồn lực và tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, KBNN xác định cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức quản lý, điều hành.

Hoạt động tại KBNN khu vực I. Ảnh: Đức Thanh

Theo đó, hệ thống KBNN tập trung triển khai 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể là, tiếp tục hiện đại hóa quản lý ngân quỹ theo hướng chủ động, dựa trên phân tích dữ liệu và dự báo dòng tiền; tối ưu hóa việc sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và công cụ quản trị hiện đại phục vụ điều hành ngân sách linh hoạt, hiệu quả.

Tiếp đến, KBNN tăng cường minh bạch tài chính công thông qua chuẩn hóa báo cáo tài chính nhà nước, nâng cao chất lượng tổng hợp, phân tích thông tin; mở rộng cung cấp dữ liệu ngân sách kịp thời, dễ tiếp cận, góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Cuối cùng là đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng Kho bạc số với đổi mới toàn diện mô hình quản trị, quy trình nghiệp vụ và chất lượng nguồn nhân lực, gắn với bảo đảm an ninh, an toàn thông tin tài chính quốc gia.

Để triển khai hiệu quả, Đảng ủy KBNN đã ban hành Kế hoạch số 09-KH/ĐUKB về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV trong toàn hệ thống, bảo đảm đồng bộ, nghiêm túc, thiết thực. Việc học tập, quán triệt được yêu cầu thực hiện đầy đủ, có đổi mới phương pháp, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị; bí thư chi bộ, người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng triển khai.

Trong quý I/2026, KBNN tổ chức tham gia đầy đủ Hội nghị toàn quốc do Trung ương tổ chức, đồng thời, các chi bộ chủ động tổ chức hội nghị quán triệt đối với các trường hợp chưa tham dự, bảo đảm toàn thể đảng viên, công chức được nghiên cứu, học tập đầy đủ các nội dung cốt lõi, điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIV.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh theo hướng thường xuyên, toàn diện, đồng bộ, bảo đảm lan tỏa sâu rộng tới toàn thể công chức, người lao động trong hệ thống. Nội dung tuyên truyền không chỉ tập trung phổ biến các văn kiện mà còn chú trọng truyền cảm hứng, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hành động; góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới./.