Ngày 4/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước ổn định

Giá cao su thế giới hôm nay biến động trái chiều giữa các kỳ hạn.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn Tocom - Tokyo biến động trái chiều giữa các kỳ hạn. Cụ thể, hợp đồng tháng 6/2026 tăng 2,10 Yên/kg (+0,53%), lên 399,10 Tên/kg. Ở chiều ngược lại, hợp đồng tháng 7/2026 lại giảm 0,30 Yên/kg (-0,06%), còn 399,80 Yên/kg.

Trên sàn SHFE (Thượng Hải), giá cao su cũng phân hóa giữa các kỳ hạn. Theo đó, hợp đồng tháng 6/2026 tăng 5 Nhân dân tệ/tấn (+0,03%), đạt 17.430 Nhân dân tệ/tấn. Trong khi đó, hợp đồng tháng 7/2026 điều chỉnh giảm nhẹ Nhân dân tệ/tấn (-0,02%), xuống 17.460 Nhân dân tệ/tấn.

Trên sàn SGX Singapore, hợp đồng cao su TSR20 kỳ hạn tháng 5 ở mức 217,20 Cent/kg, tăng 1,12%; kỳ hạn tháng 6/2026 ở mức 217,10 Cent/kg, tăng 1,21%.

Dù vậy, theo Reuters, xu hướng nền của thị trường vẫn nghiêng về phía tăng. Trên Osaka Exchange, giá cao su đã nối dài chuỗi tăng lên 6 phiên liên tiếp, lên 410,5 Yên/kg, có thời điểm chạm 414 Yên/kg. Tính chung trong tháng, mức tăng đạt khoảng 7,9%.

Đồng Yên suy yếu về 160,58 JPY/USD khiến hàng hóa định giá bằng yên trở nên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư quốc tế. Song song, giá dầu Brent tăng mạnh khoảng 7% do lo ngại gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông đã kéo chi phí sản xuất cao su tổng hợp đi lên, qua đó gián tiếp thúc đẩy nhu cầu đối với cao su tự nhiên.

Trong bối cảnh đó, thị trường cao su đang vận động trong thế “giằng co nhưng nghiêng tăng”, khi các lực hỗ trợ vĩ mô dần phát huy tác dụng, dù nhu cầu tiêu thụ thực vẫn cần thêm thời gian để tạo cú bứt phá rõ nét.

Giá cao su trong nước

Ở thị trường trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục đi ngang. Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước trong khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Nhìn chung, thị trường cao su thế giới đang ở trạng thái giằng co với các tín hiệu tăng - giảm đan xen. Trong khi đó, thị trường trong nước vẫn ổn định do cung - cầu chưa có nhiều biến động. Trong ngắn hạn, giá cao su được dự báo sẽ tiếp tục dao động theo xu hướng của thị trường quốc tế và diễn biến của giá dầu cũng như tỷ giá tiền tệ./.