Ngày 28/1: Giá thép và quặng sắt trên các sàn giao dịch diễn biến trái chiều

Giá thép và quặng sắt kỳ hạn hôm nay (28/1) trên các sàn giao dịch diễn biến giằng co khi các nhà giao dịch thận trọng với bối cảnh thương mại toàn cầu kém khả quan, mặc dù sản lượng gang đang hồi phục. Trong nước, giá thép xây dựng bình ổn trở lại.

Giá thép và quặng sắt kỳ hạn hôm nay diễn biến giằng co. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch, giá thép thanh kỳ hạn tháng 2/2026 trên Sàn Thượng Hải tăng 0,16% (5 Nhân dân tệ) lên mức 3.094 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt tăng 0,19% (1,5 Nhân dân tệ) lên mức 803 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 2/2026 giảm 1,04 USD về mức 103,53 USD/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn giảm nhẹ khi các nhà giao dịch thận trọng với bối cảnh thương mại toàn cầu kém khả quan, mặc dù sản lượng gang đang hồi phục.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 5/2026 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc giảm 0,95%, xuống còn 784,5 Nhân dân tệ (112,77 USD) mỗi tấn.

Các nhà giao dịch nhìn chung vẫn giữ tâm lý thận trọng trong bối cảnh môi trường địa chính trị toàn cầu biến động và đang áp dụng chiến lược phòng thủ hơn khi giá quặng sắt tại Singapore duy trì dưới mức 105 USD/tấn.

Thị trường trong nước

Trong nước, giá thép xây dựng bình ổn trở lại. Theo dữ liệu từ SteelOnline, mặt bằng giá thép không ghi nhận biến động mới sau phiên điều chỉnh hôm qua.

Tại miền Bắc: thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.010 đồng/kg. Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.940 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.840 đồng/kg. Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.050 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.850 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 14.040 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 13.840 đồng/kg. Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.330 đồng/kg.

Tại miền Trung: thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg. Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.250 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.050 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg.

Tại miền Nam: thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.800 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.430 đồng/kg./.