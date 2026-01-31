Ngày 31/1: Giá bạc trong nước và thế giới bất ngờ quay đầu giảm sâu

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (31/1) bất ngờ quay đầu giảm sâu sau giai đoạn tăng nóng và liên tiếp lập đỉnh mới. Cụ thể, giá bạc trong nước giảm mạnh cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 3.154.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.184.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 109,45 USD/ounce; giảm 7,7 USD so với sáng hôm qua.

Giá bạc hôm nay đảo chiều giảm. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc quay đầu giảm, niêm yết ở mức 3.848.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.967.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước giảm mạnh cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 3.154.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.184.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng giảm, hiện ở mức 3.156.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.190.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới giảm cả chiều mua vào và bán ra, hiện ở mức giá 2.577.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.583.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 31/1/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 3.154.000 3.184.000 3.156.000 3.190.000 1 kg 84.112.000 84.910.000 84.164.000 85.061.000 Bạc 99.99 1 lượng 3.162.000 3.192.000 3.163.000 3.194.000 1 kg 84.318.000 85.122.000 84.360.000 85.173.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 109,45 USD/ounce; giảm 7,7 USD so với sáng 30/1.

Giá bạc giao ngay quay đầu giảm sâu sau khi lập đỉnh cao kỷ lục mới ở mức 121,67 USD/ounce trong phiên giao dịch ngày thứ Năm.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk tại FX Empire, diễn biến này cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn hạ nhiệt sau chuỗi tăng kéo dài cả về giá lẫn thời gian.

"Đợt giảm hiện tại chưa phải tín hiệu đảo chiều xu hướng tăng dài hạn, mà chủ yếu nhằm giải tỏa áp lực tăng quá mạnh trước đó. Tuy nhiên, nếu giá bạc xuyên thủng mốc 106,77 USD/ounce, thị trường có thể xác nhận một nhịp điều chỉnh ngắn hạn, kéo dài khoảng 2 - 3 phiên", ông nói.

Ngược lại, nếu giá bạc vượt qua lại mức đỉnh 121,67 USD/ounce, James Hyerczyk cho rằng, khả năng điều chỉnh ngắn hạn sẽ không còn, và các mốc hỗ trợ của thị trường cũng sẽ được nâng lên.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 30/1/2026: