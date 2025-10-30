Ngày 30/10: Giá cao su thế giới neo cao, trong nước đứng giá

Giá cao su hôm nay (30/10) ở các thị trường chính đồng loạt đi lên do lo ngại mưa lớn ở các khu vực sản xuất sẽ ảnh hưởng tới nguồn cung. Trong nước, giá cao su tại các công ty lớn như MangYang, Phú Riềng, Bà Rịa và Bình Long đi ngang.

Giá cao su hôm nay ở các thị trường chính đồng loạt tăng.

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 11 tại Thái Lan tăng 0,8% (0,57 Baht) lên mức 67,63 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su kỳ hạn tháng 11 tăng 2,2% (6,5 Yên) lên mức 308,8 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su tăng 0,1% (10 Nhân dân tệ) lên mức 14.590 Nhân dân tệ/tấn.

Trên thị trường hàng hóa, giá cao su kỳ hạn SGX đã vượt mốc 174 US cent/kg, lên mức cao nhất kể từ ngày 17/9, nhờ những lo ngại về nguồn cung thắt chặt và triển vọng nhu cầu phục hồi.

Hoạt động khai thác cao su tại Đông Nam Á, khu vực sản xuất lớn nhất thế giới đang bị gián đoạn do mưa lớn kéo dài tại Thái Lan, Indonesia và Việt Nam, không chỉ làm giảm sản lượng mủ trong mùa cao điểm, mà còn gây khó khăn cho khâu vận chuyển và logistics.

Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội các quốc gia sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC), sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu 8 tháng năm 2025 ước tính giảm nhẹ 0,03% xuống còn 8,85 triệu tấn, trong khi tiêu thụ giảm 0,6% xuống còn 10,15 triệu tấn. Trong cuộc họp mới đây, ANRPC đã kêu gọi thiết lập một mức giá cao su đủ để đảm bảo sinh kế cho nông dân trồng cao su, coi đây là một chiến lược then chốt nhằm duy trì sự phát triển của ngành cao su tự nhiên.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su tiếp tục bình ổn. Cụ thể, Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 15.000 đồng/kg; mủ nguyên liệu 20.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, công ty báo giá thu mua mủ nước ghi nhận bình ổn khoảng 398 - 403 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp khoảng 365 - 416 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.