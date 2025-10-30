Ngày 30/10: Giá heo hơi giao động trong khoảng 50.000 - 54.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (30/10) giảm nhẹ tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, trong khi đó, khu vực miền Bắc và miền Nam tiếp tục duy trì mức giá ổn định. Hiện giá heo hơi cả nước đang được các thương lái thu mua trong khoảng 50.000 - 54.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại miền Trung hôm nay giảm nhẹ. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay nhìn chung ổn định so với phiên trước. Cụ thể giá thu mua như sau: tại Hưng Yên, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình và Thái Nguyên vẫn duy trì ở mức 54.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Các địa phương gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Điện Biên và Phú Thọ tiếp tục giao dịch ở mức 53.000 đồng/kg. Riêng Lai Châu và Sơn La duy trì mức thấp nhất khu vực là 52.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Bắc hôm nay dao động ở mức 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi điều chỉnh giảm nhẹ. Theo đó, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 50.000 đồng/kg.

Các địa phương như Thanh Hóa, Nghệ An vẫn giữ mức cao nhất khu vực là 53.000 đồng/kg, trong khi Hà Tĩnh duy trì 52.000 đồng/kg.

Tại Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk cùng giữ nguyên 50.000 đồng/kg, còn Khánh Hòa và Lâm Đồng ổn định ở mức 51.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên hôm nay dao động trong khoảng 50.000 - 53.000 đồng/kg, giảm nhẹ tại ba địa phương so với phiên trước.

Tại miền Nam, không ghi nhận biến động mới, giá duy trì ổn định tại hầu hết các địa phương. Cụ thể như sau: tại các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh và An Giang tiếp tục thu mua ở mức 52.000 đồng/kg. Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ giữ giá 51.000 đồng/kg, trong khi Cà Mau tiếp tục dẫn đầu khu vực với mức 53.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Nam hôm nay dao động trong khoảng 50.000 - 53.000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm trước.

Giá heo hơi hôm nay nhìn chung ổn định trên toàn quốc, chỉ giảm nhẹ 1.000 đồng/kg tại ba địa phương miền Trung là Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng. Hiện mức giá cao nhất 54.000 đồng/kg ghi nhận tại các tỉnh miền Bắc, trong khi mức thấp nhất 50.000 đồng/kg xuất hiện ở Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Gia Lai./.