Ngày 27/10: Giá heo hơi hồi phục sau giai đoạn chững kéo dài

Giá heo hơi hôm nay (27/10) bắt đầu phục hồi tại một số khu vực, đặc biệt là miền Bắc và miền Nam. Mức giá thu mua phổ biến dao động từ 50.000 - 55.000 đồng/kg, cho thấy xu hướng hồi phục sau giai đoạn chững kéo dài.

Giá heo hơi tại miền Bắc ở mức 52.000 - 55.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục neo cao nhất cả nước, không có điều chỉnh mới ở bất kỳ địa phương nào.

Trong đó, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hà Nội hiện vẫn dẫn đầu khu vực với mức 55.000 đồng/kg. Các tỉnh như Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hải Phòng, Ninh Bình và Phú Thọ duy trì ở mức 54.000 đồng/kg.

Các địa phương gồm Lạng Sơn, Quảng Ninh, Sơn La, Lào Cai và Điện Biên thu mua heo quanh mức 53.000 đồng/kg, còn Lai Châu tiếp tục là nơi có giá thấp nhất miền, đạt 52.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi miền Bắc hôm nay ổn định, dao động trong khoảng 52.000 - 55.000 đồng/kg.

Theo giới phân tích, mức tăng nhẹ này đến từ nhu cầu tiêu thụ thịt heo tăng cao khi thời tiết miền Bắc chuyển lạnh và các doanh nghiệp đẩy mạnh thu mua chuẩn bị cho mùa lễ hội cuối năm.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay vẫn khá yên ắng, không có biến động mới so với ngày trước đó.

Theo đó, giá heo tại Thanh Hóa và Nghệ An hiện được thu mua ở mức 53.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Hà Tĩnh, Huế và Lâm Đồng cùng ghi nhận 52.000 đồng/kg. Các tỉnh Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Khánh Hòa giao dịch ở mức 51.000 đồng/kg, trong khi Gia Lai vẫn là địa phương có giá thấp nhất khu vực ở 50.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên hôm nay ổn định nhờ nguồn cung dồi dào và công tác phòng chống dịch được triển khai hiệu quả. Hiện giá giao dịch trong khoảng 50.000 - 53.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi cũng không ghi nhận biến động mới, các địa phương đều giữ nguyên mức giá so với hôm trước.

Hiện mức giá phổ biến là 52.000 đồng/kg tại Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Riêng Vĩnh Long đang thu mua ở mức thấp nhất khu vực là 51.000 đồng/kg; trong khi Cà Mau ghi nhận mức cao nhất là 53.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay ổn định trong khoảng 51.000 - 53.000 đồng/kg.

Đà tăng này được hỗ trợ bởi nhu cầu tiêu thụ tăng dần, đặc biệt tại các đô thị lớn như TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Tuy nhiên, chi phí thức ăn chăn nuôi và vận chuyển tăng nhẹ đang tạo áp lực lên lợi nhuận của người chăn nuôi, khiến biên lợi nhuận vẫn khá mỏng./.