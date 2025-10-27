Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng: Đồng hành tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đà cho địa phương bứt phá

(TBTCO) - Sáng ngày 26/10, Đoàn công tác của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng làm Trưởng đoàn đã có cuộc làm việc tại tỉnh Điện Biên về tình hình sản xuất, kinh doanh, đầu tư công và xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Chuẩn bị tâm thế cho mục tiêu tăng trưởng cao

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, cuộc làm việc là dịp quan trọng để tỉnh Điện Biên phối hợp với các bộ, ngành đánh giá việc triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; chuẩn bị tâm thế cho mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2025 và phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số từ năm 2026 trở đi.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết, trong 10 tháng của năm 2025, tăng trưởng GRDP của tỉnh ước đạt 6,76%, trong đó riêng quý III đạt 9,6%. Quy mô kinh tế đạt 12.289 tỷ đồng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. So với cùng kỳ, tốc độ tăng trưởng của tỉnh cao hơn bình quân khu vực miền núi phía Bắc, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Đức Thanh

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên toàn tỉnh đạt 13.788 tỷ đồng, bằng 49,3% kế hoạch năm, trong đó, khu vực tư nhân chiếm gần 60%, thể hiện chuyển biến rõ trong huy động nguồn lực xã hội. Nhiều dự án động lực được khởi công như Khu đô thị Mường Thanh A, Phố đi bộ sân bay Mường Thanh, Khu đô thị tổ 17 - 18 phường Điện Biên Phủ, cùng các dự án hạ tầng thương mại - du lịch, logistics, năng lượng tái tạo.

Lũy kế giải ngân vốn đầu tư công đến 30/9/2025 là 1.519,25/3.355,89 tỷ đồng, đạt 45,27% kế hoạch. Ước giải ngân đến 31/1/2026 đạt 99,58% kế hoạch. Tổng thu ngân sách đạt 1.589 tỷ đồng, bằng 77% dự toán HĐND giao, vượt 24,6% dự toán Trung ương giao… Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 23.658 tỷ đồng, tăng 12,1%; dịch vụ lưu trú, du lịch phục hồi nhanh.

Tuy đạt được nhiều kết quả tích cực, song lãnh đạo tỉnh cũng cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện, tỉnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế nhất định như tốc độ tăng trưởng GRDP mặc dù đạt khá (6,76%) nhưng chưa đạt mục tiêu kịch bản 9%, một số ngành, lĩnh vực tăng chậm; năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp.

Thu hút đầu tư ngoài ngân sách chưa thật sự đột phá; quy mô dự án nhỏ, tiến độ còn chậm, thiếu dự án động lực có tính lan tỏa cao. Giải ngân vốn đầu tư công tuy cải thiện so với cùng kỳ nhưng tiến độ còn thấp (45,3%).

Nhận diện những khó khăn, vướng mắc

Về việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, theo các ý kiến tại cuộc họp, bước đầu đạt kết quả tích cực, song vẫn còn khó khăn về nhân sự, cơ sở vật chất và năng lực quản lý ở cơ sở. Một số nhiệm vụ còn “quá sức” so với cấp xã, một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu mới, công tác phối hợp giữa các cấp, ngành đôi lúc chưa nhịp nhàng. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số còn chậm so với yêu cầu; hệ thống dữ liệu, trang thiết bị, nguồn nhân lực công nghệ thông tin chưa đồng bộ...

Cũng trong sáng 26/10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng và Đoàn công tác đã khảo sát thực tế việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên. Tại Trung tâm hành chính công xã Thanh Nưa, Đoàn đã làm việc với lãnh đạo xã và khảo sát thực tế để nắm bắt tình hình tổ chức bộ máy, phân cấp thẩm quyền, quy trình điều hành và những thay đổi trong quản lý ngân sách, thuế, đất đai, tài sản công sau khi mô hình được áp dụng. Bộ trưởng đã trực tiếp trao đổi, lắng nghe những phản ánh từ các cán bộ triển khai và người dân, cũng ghi nhận các kiến nghị, đề xuất từ cơ sở trong quá trình triển khai, để từ đó tiếp tục hoàn thiện cơ chế, bảo đảm mô hình đi vào vận hành thông suốt và hiệu quả.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ban, ngành tại địa phương cũng đã trình bày về kết quả và một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia. Đại diện các cơ quan của Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường… đã trực tiếp giải đáp các vướng mắc và đề xuất một số giải pháp cho địa phương để tháo gỡ khó khăn.

Từ những vấn đề được nêu, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đã đề xuất, kiến nghị với Đoàn công tác một số nội dung. Đó là, tính toán mở rộng, nâng mức và có nhiều hạn mức về mua bán hàng hóa qua biên giới cho cư dân vùng biên, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm cơ chế chia sẻ nguồn nước trong vùng và giữa vùng với đồng bằng sông Hồng. Trong nhiệm kỳ tới, tạo điều kiện thúc đẩy, sớm hoàn thành các tuyến cao tốc kết nối giao thông với các đô thị lớn và lối mở, cửa khẩu biên giới, bởi hạ tầng giao thông đang là điểm nghẽn lớn nhất hiện nay với tỉnh.

Về thu hút đầu tư ngoài ngân sách, Bí thư cho biết, Điện Biên gặp nhiều khó khăn do điều kiện hạ tầng còn hạn chế. Tỉnh mong muốn các bộ, ngành hỗ trợ xúc tiến đầu tư, tạo động lực để đạt mục tiêu tăng trưởng cao trong những năm tới, bởi nếu chỉ dựa vào ngân sách nhà nước sẽ khó đạt được đột phá. Điện Biên cam kết cắt giảm thủ tục hành chính tối đa, cơ chế thông thoáng, “trải thảm” mời gọi các nhà đầu tư...

Cùng với đó, Điện Biên đề nghị Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ sớm bố trí vốn từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 đối với 2 Dự án: Dự án bảo tồn, tôn tạo Trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ; Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia; rà soát, đề xuất sửa đổi Nghị định số 118/2025/NĐ-CP theo hướng bổ sung quy định về tiêu chí thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã...

Phát huy lợi thế du lịch, tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đánh giá, tỉnh Điện Biên đã có nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Tăng trưởng GRDP có chuyển biến, thu ngân sách đạt kết quả khả quan, nhiều chỉ tiêu phát triển tiếp tục được duy trì.

Bộ trưởng ghi nhận những nỗ lực trong sắp xếp bộ máy hành chính ở cấp xã, phường và việc đầu tư cho cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động của các trung tâm phục vụ hành chính công. Qua khảo sát thực tế tại cơ sở, Bộ trưởng nhận định các điều kiện phục vụ người dân đã được cải thiện.

Về nông nghiệp, Bộ trưởng lưu ý phát triển các cây trồng chủ lực như mắc ca, cà phê, gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và chuỗi giá trị, tăng thu nhập cho người dân.

Nhấn mạnh về phát triển du lịch, Bộ trưởng lưu ý Điện Biên có lợi thế đặc biệt với hệ thống di tích lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ và nhiều tiềm năng thiên nhiên giá trị. Bộ trưởng đề nghị tỉnh quan tâm thúc đẩy các dự án du lịch trọng điểm, hình thành thêm sản phẩm mới, nhằm khai thác tốt hơn nguồn lực này.

Bộ trưởng cũng yêu cầu địa phương làm tốt công tác cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ các dự án đã cam kết, nhất là các dự án về du lịch, dịch vụ, nhà ở xã hội, năng lượng sạch. Cùng với đó, quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả tài nguyên, nhất là diện tích rừng và nguồn nước đầu nguồn.

Về hạ tầng giao thông, Bộ trưởng cho biết các dự án quan trọng như tuyến cao tốc Sơn La – Điện Biên và nâng cấp cửa khẩu sẽ được tiếp tục nghiên cứu, cân đối nguồn lực và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Đối với các kiến nghị của tỉnh, Bộ trưởng giao các cơ quan chức năng tổng hợp, phối hợp nghiên cứu và báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Bộ trưởng cho biết đoàn công tác sẽ tiếp tục đồng hành cùng Điện Biên trong giải quyết các vấn đề đặt ra.

Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng, tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục bứt phá, vượt qua khó khăn, thực hiện thành công các nhiệm vụ trong giai đoạn tới, hướng tới mục tiêu phát triển mạnh mẽ giai đoạn 2026 – 2030.