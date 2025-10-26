Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng làm việc tại Điện Biên: Đồng hành, hỗ trợ địa phương đạt mục tiêu tăng trưởng cao

(TBTCO) - Sáng 26/10, Đoàn công tác của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng làm Trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với tỉnh Điện Biên về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công và xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Cùng tham dự cuộc làm việc có Bí thư tỉnh uỷ Điện Biên Trần Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô, Phó Bí thư tỉnh uỷ Hà Quang Trung và đại diện các cơ quan của Bộ, ngành, địa phương...

Chuẩn bị tâm thế cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết cuộc làm việc là dịp quan trọng để tỉnh Điện Biên phối hợp với các bộ, ngành đánh giá việc triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; chuẩn bị tâm thế cho mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2025 và phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số từ năm 2026 trở đi.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Đức Thanh

Đồng thời, đây cũng là dịp phân tích, xác định nguyên nhân của những khó khăn, thách thức, từ đó đưa ra giải pháp tháo gỡ nhằm đạt các mục tiêu về phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển nhà ở xã hội và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Về triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Bộ trưởng cho biết Trung ương và Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo; các bộ, ngành đã xây dựng nhiều nghị định, thông tư và hướng dẫn để đưa mô hình vào vận hành. Sau thời gian triển khai, các bộ, ngành đang tiếp tục phối hợp rà soát các quy định về phân cấp, phân quyền để xem xét điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế nội dung chưa phù hợp. Bộ trưởng mong muốn nhận được ý kiến của lãnh đạo tỉnh và các đơn vị liên quan về quá trình thực hiện mô hình thời gian qua.

Đối với tình hình thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, Bộ trưởng cho biết giai đoạn 2021-2025, Việt Nam và thế giới đối mặt nhiều khó khăn chưa từng có. Dù vậy, năm 2025, Việt Nam vẫn là một trong những điểm sáng hiếm hoi với tốc độ tăng trưởng kinh tế dự kiến đạt khoảng 8,1 - 8,5%. Tăng trưởng bình quân 5 năm dự kiến đạt khoảng 6,3%, tiệm cận mục tiêu 6,5 - 7% Quốc hội đặt ra.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2025 và giai đoạn 2026 - 2030, lần đầu tiên Chính phủ đã ban hành Nghị quyết giao mục tiêu tăng trưởng cho từng địa phương. Đối với tỉnh Điện Biên, Nghị quyết giao mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 7,5%. Bộ trưởng đề nghị địa phương phân tích mức độ thách thức của chỉ tiêu này, nhất là khi để đạt mức 7,5% cho cả năm, sáu tháng cuối năm cần đạt mức tăng trưởng 9,6%. Theo Bộ trưởng, mục tiêu đặt ra rất cao, nhưng Chính phủ luôn đồng hành cùng địa phương tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc về cơ chế, chính sách.

Ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Đức Thanh

Tại cuộc họp, ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết, trong 10 tháng của năm 2025, tỉnh Điện Biên thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh còn nhiều khó khăn. Song với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có chuyển biến tích cực.

Nhiều dự án động lực được khởi công tại Điện Biên như Khu đô thị Mường Thanh A, Phố đi bộ sân bay Mường Thanh, Khu đô thị tổ 17 - 18 phường Điện Biên Phủ, cùng các dự án hạ tầng thương mại - du lịch, logistics, năng lượng tái tạo. Đặc biệt, tỉnh đã và đang thu hút các nhà đầu tư chiến lược như Viettel, FPT, TTH Group, Viet Greenwind Tech Pte.Ltd..., với tổng vốn đăng ký mới và điều chỉnh trên 5.000 tỷ đồng, mở ra triển vọng phát triển bền vững.

Cụ thể, tăng trưởng GRDP ước đạt 6,76%, trong đó riêng quý III đạt 9,6%. Quy mô kinh tế đạt 12.289 tỷ đồng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Trong đó, dịch vụ chiếm 46,3%, công nghiệp - xây dựng 27,1%, nông - lâm - thủy sản 20,8%. So với cùng kỳ, tốc độ tăng trưởng của tỉnh cao hơn bình quân khu vực miền núi phía Bắc, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển, lãnh đạo tỉnh cho biết.

Về sản xuất kinh doanh, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên toàn tỉnh đạt 13.788 tỷ đồng, bằng 49,3% kế hoạch năm, trong đó khu vực tư nhân chiếm gần 60%, thể hiện chuyển biến rõ trong huy động nguồn lực xã hội. Lũy kế giải ngân vốn đầu tư công đến 30/9/2025 là 1.519,25/3.355,89 tỷ đồng, đạt 45,27% kế hoạch. Ước giải ngân đến 31/1/2026 đạt 99,58% kế hoạch.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 23.658 tỷ đồng, tăng 12,1%; dịch vụ lưu trú, du lịch phục hồi nhanh. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 112,95 triệu USD, đạt 80,7% kế hoạch, trong đó xuất khẩu 84,46 triệu USD - tăng gần 10%, chủ yếu qua Cửa khẩu quốc tế Tây Trang.

Tổng thu ngân sách đạt 1.589 tỷ đồng, bằng 77% dự toán HĐND giao, vượt 24,6% dự toán Trung ương giao; trong đó thu nội địa đạt 1.390 tỷ đồng, vượt 10,3% kế hoạch. Công tác quản lý thu, chống thất thu được tăng cường, chú trọng nguồn thu từ đất, doanh nghiệp tư nhân và hộ sản xuất, kinh doanh…

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng và Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên Trần Tiến Dũng tại cuộc làm việc sáng 26/10. Ảnh: Đức Thanh

Giải ngân còn thấp, tăng trưởng chưa đạt mục tiêu

Tuy đạt được nhiều kết quả tích cực, song lãnh đạo tỉnh cũng cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện, tỉnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế nhất định như tốc độ tăng trưởng GRDP mặc dù đạt khá (6,76%) nhưng chưa đạt mục tiêu kịch bản, một số ngành, lĩnh vực tăng chậm; năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp.

Thu hút đầu tư ngoài ngân sách chưa thật sự đột phá; quy mô dự án nhỏ, tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư còn chậm, thiếu dự án động lực quy mô lớn có tính lan tỏả cao.

Giải ngân vốn đầu tư công tuy cải thiện so với cùng kỳ nhưng tiến độ còn thấp (45,3%), vẫn còn tình trạng dồn khối lượng cuối năm, giải ngân không đồng đều giữa các chủ đầu tư, nguyên nhân chủ yếu do vướng mắc đất đai, giải phóng mặt bằng, năng lực nhà thầu.

Việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp bước đầu đạt kết quả tích cực, song vẫn còn khó khăn về nhân sự, cơ sở vật chất và năng lực quản lý ở cơ sở; một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu mới, công tác phối hợp giữa các cấp, ngành đôi lúc chưa nhịp nhàng.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số còn chậm so với yêu cầu; hệ thống dữ liệu, trang thiết bị, nguồn nhân lực công nghệ thông tin chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến hiệu quả điều hành trong mô hình hai cấp.

Trước cuộc làm việc, trong sáng 26/10, Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng và đoàn công tác đã khảo sát thực tế việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Đức Thanh

Tại cuộc họp, dưới sự điều hành của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng và Bí thư tỉnh uỷ Điện Biên Trần Tiến Dũng, đại diện các sở, ban, ngành tại địa phương đã trình bày về kết quả và một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công và xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đại diện các cơ quan của Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Khoa học - Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường… đã trực tiếp giải đáp các vướng mắc, đưa ra các giải pháp cho địa phương để tháo gỡ khó khăn, khắc phục hạn chế, tồn tại nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao cũng như triển khai vận hành mô hình mới thuận lợi.

(Báo Tài chính - Đầu tư sẽ tiếp tục thông tin về cuộc làm việc)