Hải quan tháo gỡ điểm nghẽn thực hiện cửa khẩu thông minh tại Lạng Sơn

Tại buổi làm việc, Phó Cục trưởng Âu Anh Tuấn và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học cùng lãnh đạo các sở, ngành đánh giá, phía Trung Quốc đã hoàn thiện phần lớn “kết nối cứng”, trong khi tiến độ một số hạng mục của Việt Nam còn chậm, đặc biệt ở quy hoạch hạ tầng và phân khu chức năng.
|Phó Cục trưởng Âu Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: CTVAH
Cục Hải quan đề nghị tỉnh sớm xác định lộ trình đường chuyên dụng cho xe tự hành IGV, vị trí lắp thiết bị giám sát, barie điện tử và doanh nghiệp được chỉ định đầu tư kho bãi, qua đó bảo đảm đấu nối đồng bộ với hệ thống phía bạn. “Hạ tầng vật lý phải song hành với quy trình số thì mô hình cửa khẩu thông minh mới vận hành trơn tru”, đại diện Cục Hải quan nhấn mạnh.
Về chia sẻ dữ liệu, ngành Hải quan cho biết đang dồn lực cho 3 nhóm nhiệm vụ then chốt.
Một là, đẩy nhanh đàm phán với Hải quan Trung Quốc để thống nhất chủng loại hàng hóa, chia sẻ dữ liệu tờ khai theo thời gian thực, tạo nền tảng cho thông quan điện tử.
Hai là, xây dựng quy định tạm thời cho quy trình thủ tục và giám sát hải quan đặc thù, bảo đảm mọi nghiệp vụ được xử lý qua Cổng NSW trước khi phương tiện tới biên giới.
Ba là, hoàn thiện kế hoạch đầu tư máy soi container, camera AI và hệ thống giám sát phục vụ quản lý phương tiện không người lái./.
|Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất thiết lập cơ chế phối hợp “nóng” để xử lý ngay các vướng mắc phát sinh. Phó Cục trưởng Âu Anh Tuấn khẳng định Cục Hải quan sẽ đồng hành cùng Lạng Sơn đưa mô hình cửa khẩu thông minh trở thành hình mẫu chuyển đổi số, hướng tới thông quan 24,7 và giảm mạnh chi phí logistics cho doanh nghiệp.