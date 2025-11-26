Lạng Sơn: Hải quan bắt giữ lô hàng vi phạm xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa tại cửa khẩu Hữu Nghị

(TBTCO) - Chiều ngày 26/11/2025, Cục Hải quan cho biết, lực lượng chống buôn lậu hải quan đã kịp thời ngăn chặn và bắt giữ lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc đi Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn, trong đó cất giấu trên 2.000 sản phẩm túi xách, dép giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng.

Cụ thể, ngày 22/11/2025, tại Trụ sở Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, xã Đồng Đăng tỉnh Lạng Sơn, Tổ công tác thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Đội 1) đã phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Chi cục Hải quan khu vực VI) kiểm tra thực tế 01 lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc đi Campuchia có nghi vấn vi phạm về khai báo hải quan.

Tang vật túi xách có dấu hiệu vi phạm xuất xứ thương hiệu nổi tiếng. Ảnh: CHQ

Theo khai báo của doanh nghiệp, lô hàng gồm 39 mục hàng. Kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá cho thấy, ngoài 39 mục hàng phù hợp với khai báo hải quan, còn có một số mặt hàng không có trong khai báo, trong đó có 04 mục hàng hoá có dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ gồm: 1800 đôi dép trẻ em nhãn hiệu Crocs, 175 túi xách tay gắn nhãn hiệu LOUIS VUITTON, 65 túi xách tay gắn nhãn hiệu CHANEL, 125 túi xách tay gắn nhãn hiệu HERMES. Tất cả số hàng hóa trên đều là hàng mới 100%. Hiện, cơ quan Hải quan đang tiếp tục xác minh, làm rõ dấu hiệu vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, lực lượng hải quan đã kịp thời ngăn chặn, bắt giữ lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc đi Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cất giấu hơn 2.000 sản phẩm gồm giày dép, balo, váy áo giả mạo nhãn hiệu Crocs, Nike, BALMAIN, trên nhãn hàng hoá có chữ “Made in Viet Nam” cùng 11.500 sản phẩm tai nghe điện thoại giả mạo nhãn hiệu OPPO…

Theo khai báo của doanh nghiệp, hàng hóa trong lô hàng gồm 15 mục hàng. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá cho thấy, chỉ có 01/15 mục hàng phù hợp với khai báo hải quan. Trong số 14/15 mục hàng còn lai có: 8 mục hàng khai thừa hoặc thiếu số lượng so với thực tế hàng hoá; 6 mục hàng không có hàng hoá trên thực tế.

Ngoài ra, cơ quan hải quan còn phát hiện 21mục hàng không có trong khai báo hải quan, trong đó có 05 mục hàng có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ bao gồm 1.100 đôi dép nhựa xốp giả mạo nhãn hiệu Crocs; 50 bộ váy áo giả mạo nhãn hiệu BALMAIN, trên nhãn hàng hoá có chữ CoutureELYSÉES 64-83; 50 đôi giày thể thao và 900 cái balo vải giả mạo nhãn hiệu Nike, trên hàng hoá có chữ “Made in Việt Nam”. Bên cạnh đó còn phát hiện 11.500 sản phẩm tai nghe dùng cho điện thoại giả mạo nhãn hiệu OPPO./.