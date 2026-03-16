Tổng Bí thư Tô Lâm: Hải Phòng phải trở thành một đô thị biển xanh, thông minh, đáng sống

Sáng 16/3, tại TP. Hải Phòng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hải Phòng về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết của Bộ Chính trị và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Hải Phòng tiếp tục khẳng định là trung tâm công nghiệp, cảng biển quan trọng của cả nước

Theo báo cáo của lãnh đạo thành phố, trong những năm qua, đặc biệt là năm 2025, Hải Phòng đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực. Cụ thể, GRDP tăng 11,81%, đứng thứ 2 cả nước và cao nhất trong các thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời là năm thứ 11 liên tiếp thành phố duy trì mức tăng trưởng 2 con số. Quy mô nền kinh tế đạt gần 30 tỷ USD, đứng thứ 3 cả nước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong đó công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm gần 90% GRDP.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 15,2%. Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt 44,4%; tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 61,5%. Thu hút đầu tư trong nước đạt con số kỷ lục, gần 421 nghìn tỷ đồng (tương đương 16 tỷ USD), tăng gấp 9,5 lần so với năm 2024. Hoạt động cảng biển và logistics phát triển mạnh, thu hút đầu tư cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận và biểu dương những thành tựu đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Hải Phòng trong thời gian qua. “Những kết quả đó thể hiện sự nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Hải Phòng đã sớm quán triệt và cụ thể hóa các định hướng lớn của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, chương trình hành động thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026 - 2030, với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp khá rõ ràng, thể hiện truyền thống năng động, sáng tạo và tinh thần tiên phong của Hải Phòng. Những nội dung định hướng trong các nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị được cụ thể hóa thành những chương trình, đề án và các nhiệm vụ chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm, với những mục tiêu, kết quả cụ thể có thể đo lường được, kiểm đếm được, gắn với trách nhiệm rõ ràng, cụ thể. Tổng Bí thư chỉ rõ, cách làm này rất đáng ghi nhận và biểu dương, nhân rộng.

Theo Tổng Bí thư, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng được nhân dân rất ủng hộ và đánh giá cao ở tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm và nhân dân cũng kỳ vọng rất lớn. Thành bại của Nghị quyết chính là khâu tổ chức thực hiện. Nghị quyết của Đại hội, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và mục tiêu tăng trưởng 2 con số cần được cụ thể hóa thành chương trình hành động bài bản, đồng bộ, có trọng tâm và đo đếm được bằng kết quả cụ thể. Chương trình hành động của Hải Phòng cần được cụ thể hóa hơn nữa, kể cả những mốc thời hạn, bảo đảm: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát và đánh giá định kỳ để kịp thời điều chỉnh khi cần thiết.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Hải Phòng cần xác định rõ vai trò của mình trong cấu trúc phát triển quốc gia và vùng Bắc Bộ: vừa là một địa phương năng động, vừa phải vươn lên trở thành cực tăng trưởng dẫn dắt ở phía Bắc, trung tâm công nghiệp công nghệ cao, logistics tầm cỡ quốc tế và kinh tế biển hiện đại, đồng thời là đầu mối kết nối thị trường nội địa với thị trường quốc tế.

Hải Phòng cần duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, gắn với hiện đại hóa, xanh hóa, số hóa và nâng cao chất lượng sống của nhân dân; mở rộng cộng đồng doanh nghiệp năng động và tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu cả nước về môi trường đầu tư, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Những định hướng đó đòi hỏi thành phố phải tìm cách nâng cấp mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Quy hoạch phát triển gắn với tầm nhìn dài hạn

Cùng với việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư chỉ rõ, Hải Phòng cần đặc biệt coi trọng tư duy quy hoạch phát triển. Quy hoạch không chỉ là sắp xếp không gian hay phân bổ đất đai, mà trước hết là tầm nhìn chiến lược về vị thế của thành phố trong cấu trúc phát triển quốc gia và khu vực. Nếu chương trình hành động là động lực vận hành, thì quy hoạch chính là bản đồ định hướng cho con đường phát triển dài hạn.

Trong cấu trúc phát triển của miền Bắc, Hải Phòng phải được định vị là cực tăng trưởng biển của vùng Đồng bằng sông Hồng và của cả nước, cùng với Hà Nội và Quảng Ninh hình thành tam giác động lực phát triển. Hải Phòng cần phát huy lợi thế để trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, logistics quốc tế và kinh tế biển tổng hợp của Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trong bối cảnh cạnh tranh khu vực ngày càng gay gắt, Hải Phòng cần đặt mình trong tương quan với các thành phố cảng lớn của châu Á và thế giới để định hình tầm nhìn phát triển một đô thị cảng hiện đại, trung tâm logistics và kinh tế biển có sức cạnh tranh quốc tế.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, Quy hoạch phát triển của Hải Phòng phải được xây dựng với tầm nhìn dài hạn, không chỉ đến năm 2030 hay 2045 mà xa hơn nữa, chủ động chuẩn bị không gian phát triển, hạ tầng chiến lược và năng lực quản trị để thích ứng với những biến động lớn của kinh tế toàn cầu, thương mại biển, công nghệ và biến đổi khí hậu.

Trước hết, với tầm nhìn đến năm 2030, Hải Phòng cần định hình cấu trúc không gian kinh tế biển hiện đại, trong đó cảng biển và logistics giữ vai trò trung tâm.

Với tầm nhìn đến năm 2045, Hải Phòng cần trở thành thành phố cảng công nghiệp - dịch vụ hiện đại tầm cỡ châu Á, trung tâm kinh tế biển, logistics, năng lượng sạch của cả nước. Hải Phòng phải trở thành một đô thị biển xanh, thông minh, đáng sống, hội tụ tri thức, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Xa hơn, với tầm nhìn đến năm 2100, quy hoạch TP. Hải Phòng cần hướng tới xây dựng một siêu đô thị biển có sức cạnh tranh toàn cầu, trung tâm giao thương, logistics và kinh tế biển của Đông Á. Điều đó đòi hỏi ngay từ hôm nay, Hải Phòng phải chuẩn bị tầm nhìn dài hạn về mở rộng không gian ra biển, bảo vệ hệ sinh thái ven biển, phát triển hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu và xây dựng mô hình đô thị biển bền vững trong kỷ nguyên công nghệ mới.

Một nội dung quan trọng trong tư duy quy hoạch của Hải Phòng là tăng cường kết nối vùng và lan tỏa phát triển. Hải Phòng cần chủ động thúc đẩy các cơ chế liên kết vùng về hạ tầng, logistics, du lịch, đào tạo nguồn nhân lực và bảo vệ môi trường biển, qua đó tạo ra một không gian kinh tế rộng lớn, nâng cao sức cạnh tranh của cả vùng.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu, thành phố đặc biệt quan tâm đến lực lượng lao động, nhất là công nhân trong các khu công nghiệp, công nhân cảng biển, người lao động nhập cư và các nhóm yếu thế trong xã hội. Phát triển công nghiệp phải gắn với phát triển đồng bộ hạ tầng xã hội cho người lao động. Cần đẩy mạnh chương trình phát triển nhà ở xã hội, khu lưu trú công nhân, đồng thời xây dựng các thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế, nhà trẻ và dịch vụ công cộng ngay trong hoặc gần các khu công nghiệp để người lao động có điều kiện sinh sống ổn định, an toàn và nhân văn.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu cho biết, Tổng Bí thư và các đại biểu trong Đoàn công tác đã có nhiều ý kiến chỉ đạo rất sâu sắc, tâm huyết và mang tầm định hướng chiến lược đối với sự phát triển của Hải Phòng. Những phân tích, đánh giá và định hướng đã đặt Hải Phòng vào đúng vị trí chiến lược trong tổng thể phát triển của đất nước; đồng thời chỉ rõ con đường phát triển của thành phố với tầm nhìn dài hạn, không chỉ đến năm 2030 hay 2045, mà xa hơn nữa.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hải Phòng.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu, cụ thể hóa đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư bằng những chương trình, kế hoạch và hành động cụ thể, với tinh thần quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất và hiệu quả thực chất nhất. Tập trung đổi mới mạnh mẽ hơn nữa mô hình phát triển thành phố, nâng cao chất lượng tăng trưởng; phát huy vai trò là trung tâm kinh tế biển, trung tâm công nghiệp và logistics của miền Bắc./.