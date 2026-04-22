Hải Phòng dự kiến áp dụng lệ phí trước bạ ô tô dưới 9 chỗ mức 12% từ ngày 1/7/2026

Thanh Sơn

13:47 | 22/04/2026
(TBTCO) - TP. Hải Phòng dự kiến áp dụng thống nhất mức lệ phí trước bạ 12% đối với ô tô dưới 9 chỗ trên toàn địa bàn thành phố từ ngày 1/7/2026.
aa

Thành phố Hải Phòng hiện đang lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị quyết quy định mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống trên địa bàn thành phố.

Theo dự thảo, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đề xuất áp dụng thống nhất 12% trên toàn thành phố.

Theo Sở Tài chính Hải Phòng (cơ quan soạn thảo nghị quyết), hiện mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô dưới 9 chỗ tại hai khu vực trước sáp nhập đang có sự khác biệt. Tại TP. Hải Phòng (cũ) mức thu hiện là 12%; còn Hải Dương (cũ) có mức thu 10%. Từ sau hợp nhất đến nay, mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô dưới 9 chỗ giữa các khu vực vẫn giữ nguyên, tạo sự chênh lệch giữa 2 khu vực.

Hải Phòng dự kiến mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô dưới 9 chỗ ngồi là 12%, áp dụng từ 1/7/2026

Sự chênh lệch về mức thu giữa các khu vực có thể dẫn tới tình trạng người dân lựa chọn đăng ký xe tại địa phương có mức thu thấp hơn nhằm giảm chi phí phải nộp. Điều này không chỉ gây khó khăn trong công tác quản lý mà còn ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách tại một số địa phương.

Do đó, việc ban hành nghị quyết mới để áp dụng thống nhất mức thu trên toàn địa bàn là cần thiết và phù hợp với yêu cầu quản lý trong giai đoạn hiện nay.

Theo khảo sát của cơ quan chức năng, mức thu lệ phí trước bạ giữa 2 khu vực đối với ô tô dưới 9 chỗ có sự chênh lệch rõ rệt trong giai đoạn 2020 - 2025. Cụ thể, năm 2021, Hải Phòng có số thu lệ phí trước bạ đạt 1.588 tỷ đồng, cao gấp 3 lần số thu lệ phí trước bạ 464 tỷ đồng của Hải Dương đối với ô tô dưới 9 chỗ. Năm 2023, Hải Phòng thu lệ phí trước bạ đạt 817 tỷ đồng, Hải Dương chỉ có 434 tỷ đồng. Năm 2025, Hải Phòng thu lệ phí trước bạ đạt 1.122 tỷ đồng, Hải Dương chỉ có 674 tỷ đồng.

Tính chung cả giai đoạn, tổng thu lệ phí trước bạ của Hải Phòng đạt 6.202 tỷ đồng, cao gấp đôi Hải Dương chỉ thu đạt 3.059 tỷ đồng. Xu hướng này phản ánh khả năng thu hút đăng ký xe tại khu vực có mức thu thấp hơn, đồng thời đặt ra yêu cầu cần điều chỉnh chính sách nhằm đảm bảo tính công bằng và ổn định nguồn thu ngân sách.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Thông tư số 51/2025/TT-BCA ngày 30/6/2025 của Bộ Công an, ký hiệu biển số xe ô tô của thành phố Hải Phòng mới sau sáp nhập là 15, 16, 34, chủ xe đăng ký tạm trú tại khu vực địa bàn tỉnh Hải Dương (cũ) thì vẫn được đăng ký xe và được bấm biển kiểm soát đầu số 15 của thành phố Hải Phòng.

Người dân chỉ cần đáp ứng điều kiện cư trú là có thể đăng ký xe tại các khu vực khác nhau trong cùng thành phố sau sáp nhập nhưng vẫn được bấm biển kiểm soát đầu số 15 của thành phố Hải Phòng. Điều này càng làm gia tăng xu hướng dịch chuyển địa điểm đăng ký xe để hưởng mức lệ phí thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu ngân sách địa phương.

Hồ sơ dự thảo nghị quyết được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng để lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức và người dân. Các ý kiến góp ý sẽ được tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện trước khi trình HĐND thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp chuyên đề dự kiến tổ chức vào tháng 5 hoặc tháng 6/2026.

Nếu được thông qua, nghị quyết dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Khi đó, ngân sách thành phố có thể tăng thêm khoảng 120 - 150 tỷ đồng/năm, góp phần tạo nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư hạ tầng đô thị.

(TBTCO) - Tiếp tục làm rõ giả thiết: "Liệu thanh toán tiền mặt có đang quay trở lại?", gây "đảo chiều" chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư đã có cuộc trao đổi với PGS. TS Lê Xuân Trường - Trưởng Khoa Thuế và Hải quan (Học viện Tài chính) để làm rõ hơn giả thiết nêu trên.
(TBTCO) - Hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa không chỉ đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước, mà còn giữ vai trò rất quan trọng trong tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và duy trì sức sống của nền kinh tế. Việc linh hoạt thay đổi ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh là giải pháp hỗ trợ thực chất, góp phần phát triển khu vực kinh tế tư nhân.
(TBTCO) - Trước sự phát triển bùng nổ của kinh tế số, thời gian qua, Thuế TP. Hải Phòng đã nỗ lực quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và đây sẽ tiếp tục là nguồn thu quan trọng trong những năm tới.
(TBTCO) - Lực lượng Hải quan đã liên tiếp phát hiện, ngăn chặn hàng loạt lô hàng vi phạm, với hơn 17.000 sản phẩm giả mạo xuất xứ và nhãn hiệu, qua đó kịp thời bảo vệ uy tín hàng Việt Nam và siết chặt kỷ cương trong hoạt động xuất nhập khẩu.
(TBTCO) - Chiều ngày 21/4, Cục Hải quan công bố thống kê mới cho thấy, tính đến giữa tháng 4/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 24,5%, trong đó xuất khẩu tăng 20,3%, phản ánh đà phục hồi và mở rộng tích cực của hoạt động thương mại.
(TBTCO) - Trước thông tin sản phẩm dinh dưỡng nhãn hiệu HiPP có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, ngày 20/4, Cục Hải quan ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu toàn ngành tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát rủi ro đối với mặt hàng này, nhằm bảo vệ người tiêu dùng và bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.
(TBTCO) - Hội nghị gặp mặt và đối thoại doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2026 tại Ninh Bình do UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức sáng 21/4 là diễn đàn lắng nghe, thể hiện rõ quyết tâm hành động của chính quyền và cơ quan hải quan, tạo lực đẩy mới cho doanh nghiệp phát triển.
(TBTCO) - Những bất cập kéo dài trong công tác phân loại, phân tích hàng hóa xuất nhập khẩu như quy định phân tán, thủ tục phức tạp, phụ thuộc hồ sơ giấy đang được Bộ Tài chính đặt mục tiêu xử lý thông qua dự thảo thông tư mới. Thông tư mới sẽ tạo bước chuyển rõ nét về minh bạch, số hóa và thuận lợi hóa hoạt động xuất nhập khẩu.
