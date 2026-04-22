Hải Phòng dự kiến áp dụng lệ phí trước bạ ô tô dưới 9 chỗ mức 12% từ ngày 1/7/2026

Thành phố Hải Phòng hiện đang lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị quyết quy định mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống trên địa bàn thành phố.

Theo dự thảo, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đề xuất áp dụng thống nhất 12% trên toàn thành phố.

Theo Sở Tài chính Hải Phòng (cơ quan soạn thảo nghị quyết), hiện mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô dưới 9 chỗ tại hai khu vực trước sáp nhập đang có sự khác biệt. Tại TP. Hải Phòng (cũ) mức thu hiện là 12%; còn Hải Dương (cũ) có mức thu 10%. Từ sau hợp nhất đến nay, mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô dưới 9 chỗ giữa các khu vực vẫn giữ nguyên, tạo sự chênh lệch giữa 2 khu vực.

Hải Phòng dự kiến mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô dưới 9 chỗ ngồi là 12%, áp dụng từ 1/7/2026

Sự chênh lệch về mức thu giữa các khu vực có thể dẫn tới tình trạng người dân lựa chọn đăng ký xe tại địa phương có mức thu thấp hơn nhằm giảm chi phí phải nộp. Điều này không chỉ gây khó khăn trong công tác quản lý mà còn ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách tại một số địa phương.

Do đó, việc ban hành nghị quyết mới để áp dụng thống nhất mức thu trên toàn địa bàn là cần thiết và phù hợp với yêu cầu quản lý trong giai đoạn hiện nay.

Theo khảo sát của cơ quan chức năng, mức thu lệ phí trước bạ giữa 2 khu vực đối với ô tô dưới 9 chỗ có sự chênh lệch rõ rệt trong giai đoạn 2020 - 2025. Cụ thể, năm 2021, Hải Phòng có số thu lệ phí trước bạ đạt 1.588 tỷ đồng, cao gấp 3 lần số thu lệ phí trước bạ 464 tỷ đồng của Hải Dương đối với ô tô dưới 9 chỗ. Năm 2023, Hải Phòng thu lệ phí trước bạ đạt 817 tỷ đồng, Hải Dương chỉ có 434 tỷ đồng. Năm 2025, Hải Phòng thu lệ phí trước bạ đạt 1.122 tỷ đồng, Hải Dương chỉ có 674 tỷ đồng.

Tính chung cả giai đoạn, tổng thu lệ phí trước bạ của Hải Phòng đạt 6.202 tỷ đồng, cao gấp đôi Hải Dương chỉ thu đạt 3.059 tỷ đồng. Xu hướng này phản ánh khả năng thu hút đăng ký xe tại khu vực có mức thu thấp hơn, đồng thời đặt ra yêu cầu cần điều chỉnh chính sách nhằm đảm bảo tính công bằng và ổn định nguồn thu ngân sách.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Thông tư số 51/2025/TT-BCA ngày 30/6/2025 của Bộ Công an, ký hiệu biển số xe ô tô của thành phố Hải Phòng mới sau sáp nhập là 15, 16, 34, chủ xe đăng ký tạm trú tại khu vực địa bàn tỉnh Hải Dương (cũ) thì vẫn được đăng ký xe và được bấm biển kiểm soát đầu số 15 của thành phố Hải Phòng.

Người dân chỉ cần đáp ứng điều kiện cư trú là có thể đăng ký xe tại các khu vực khác nhau trong cùng thành phố sau sáp nhập nhưng vẫn được bấm biển kiểm soát đầu số 15 của thành phố Hải Phòng. Điều này càng làm gia tăng xu hướng dịch chuyển địa điểm đăng ký xe để hưởng mức lệ phí thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu ngân sách địa phương.

Hồ sơ dự thảo nghị quyết được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng để lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức và người dân. Các ý kiến góp ý sẽ được tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện trước khi trình HĐND thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp chuyên đề dự kiến tổ chức vào tháng 5 hoặc tháng 6/2026.

Nếu được thông qua, nghị quyết dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Khi đó, ngân sách thành phố có thể tăng thêm khoảng 120 - 150 tỷ đồng/năm, góp phần tạo nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư hạ tầng đô thị.