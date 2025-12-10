Củng cố nền tảng tăng trưởng cho giai đoạn mới

Đà phục hồi của VN-Index trong tháng 11 chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu trụ, bất chấp thanh khoản suy giảm. Với định giá duy trì ở vùng hấp dẫn và nhiều cải cách đang được triển khai, thị trường đang dần hình thành nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng 2026 - 2030.

Theo phân tích từ SSI Research, thị trường tháng 11 ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý khi VN-Index đảo chiều sau 2 tháng giảm liên tiếp và kết thúc tháng ở mức 1.690,99 điểm, tương ứng tăng 51,3 điểm, tức hơn 3% so với tháng trước. Mức hồi phục này giúp chỉ số lấy lại phần lớn mức giảm của hai tháng 9 và 10, song động lực tăng điểm vẫn mang tính chọn lọc khi chủ yếu đến từ một vài cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trong đó, VIC đóng góp tới 60 điểm và VPL đóng góp hơn 7 điểm vào mức tăng chung, tương ứng mức tăng giá lần lượt hơn 36% và 23% trong tháng. Một số nhóm ngành như dầu khí và thực phẩm - đồ uống cũng có diễn biến tích cực, trong khi các nhóm cổ phiếu mang tính thị trường như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản (ngoại trừ nhóm liên quan đến Vingroup), bán lẻ và thép lại suy yếu hoặc giảm điểm.

Nguồn: SSI Research.

Tính từ đầu năm, VN-Index tăng khoảng 33%, nhưng nếu loại trừ ảnh hưởng từ nhóm Vingroup, mức tăng chỉ còn 13%, phản ánh sự phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành cũng như sức kéo đáng kể của một số cổ phiếu trụ. Thanh khoản trong tháng 11 giảm mạnh khi giá trị khớp lệnh bình quân trên HoSE chỉ còn 20.000 tỷ đồng mỗi phiên, thấp hơn 35,5% so với tháng 10.

Dù khó kỳ vọng một nhịp tăng mạnh cả về điểm số lẫn thanh khoản trong tháng 12, nhưng các chuyên gia chỉ ra rằng, tín hiệu hồi phục của một số nhóm cổ phiếu trong tháng 11 có thể lan tỏa sang các nhóm ngành trọng điểm, đặc biệt là ngân hàng và vật liệu cơ bản, hai nhóm thường có diễn biến vượt trội trong tháng cuối năm.

Về trung hạn, triển vọng thị trường được củng cố nhờ các mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026 - 2030, trong đó Việt Nam hướng tới tốc độ tăng GDP 2 con số, được hỗ trợ bởi dòng vốn FDI, cải cách thể chế và đầu tư hạ tầng. Mục tiêu VN-Index cho năm 2026 được nâng lên 1.920 điểm, trong bối cảnh chỉ số đang giao dịch quanh mức P/E 2025 là 14,5 lần, tương đồng các thị trường trong khu vực, nhưng có triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tốt hơn, dự kiến đạt 14,5% so với mức trung bình 11,5% của khu vực.

Nguồn: SSI Research.

Nhờ đó, hệ số PEG của thị trường Việt Nam chỉ khoảng 0,96 lần, thấp hơn nhiều so với mức trung bình khu vực là 1,44 lần, phản ánh mức định giá còn hấp dẫn. Sang năm 2026, P/E dự phóng khoảng 12,7 lần, thấp hơn mức trung bình lịch sử 10 năm là 14 lần, qua đó tiếp tục củng cố sức hút định giá của thị trường.

Yếu tố dòng vốn ngoại cũng đang cho thấy tín hiệu cải thiện. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong tháng 11 với giá trị 6.800 tỷ đồng, đánh dấu tháng bán ròng thứ tư liên tiếp và nâng tổng lượng rút vốn từ đầu năm lên 128.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, tốc độ bán ròng đã chậm lại và dòng tiền ngoại thậm chí quay lại mua ròng trong tuần đầu tháng 12, phản ánh áp lực tỷ giá dịu bớt và xu hướng tái cơ cấu danh mục tại các thị trường lớn. Điều này có thể tạo nền tảng quan trọng cho tâm lý nhà đầu tư trong bối cảnh định giá đang nằm ở vùng hấp dẫn.

Cùng với đó, tiến trình cải cách thị trường vốn đang được đẩy mạnh với nhiều điểm nhấn như đơn giản hóa thủ tục mở tài khoản, xử lý vướng mắc liên quan đến cơ chế ký quỹ trước giao dịch, mở rộng khả năng tiếp cận của các công ty môi giới toàn cầu và hoàn thiện hệ thống STP nhằm tự động hóa quy trình thanh toán. Nghị định 245/2025/NĐ-CP cũng củng cố khung pháp lý, trong đó cấm áp dụng trần sở hữu nước ngoài thấp hơn quy định và đặt nền tảng cho cơ chế bù trừ trung tâm dự kiến triển khai vào nửa cuối 2026. Các cải cách này được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho mục tiêu nâng hạng thị trường.

Về triển vọng ngành năm 2026, nhóm ngân hàng được kỳ vọng duy trì tăng trưởng ổn định với mức tăng lợi nhuận dự phóng khoảng 16%, nhờ sự phục hồi của thị trường bất động sản và nhu cầu tín dụng bền vững. Nhóm tiêu dùng có thể đạt tăng trưởng 2 con số khi mạng lưới bán lẻ mở rộng, thị phần cải thiện và chính sách nâng ngưỡng thu nhập chịu thuế áp dụng từ đầu năm 2026 hỗ trợ nhu cầu tiêu dùng. Đầu tư công và bất động sản tiếp tục hưởng lợi từ chi tiêu hạ tầng tăng mạnh, trong đó nhóm vật liệu xây dựng được ưu tiên hơn do định giá hấp dẫn.

Với bất động sản, tăng trưởng lợi nhuận có thể chậm hơn và phù hợp hơn với chiến lược giao dịch ngắn hạn. Các ngành hưởng lợi chính sách như phân bón và xăng dầu được hỗ trợ từ cơ chế khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào và quy định mới về kinh doanh xăng dầu. Công nghệ thông tin được kỳ vọng phục hồi sau một năm 2025 trầm lắng, trong bối cảnh định giá hiện tại thấp đang mở ra cơ hội thu hút dòng tiền mới./.