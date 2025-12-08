Giá vàng hôm nay (8/12): vàng miếng, vàng nhẫn neo ở mức cao

Sáng nay, giá vàng thế giới có xu hướng giảm nhẹ. Trong nước, thời điểm hiện tại, cả giá vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt ổn định so với hôm trước, nhưng vẫn ở mức giá rất cao.

Sáng 8/12/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.206,6 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 06:03:54 sáng 8/12/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.206,6 USD/oune, giảm 6 USD/oune, tương đương với mức giảm 0,14% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 132,716 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.400 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 138,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Khảo sát thị trường vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, tâm lý trên Phố Wall chia đều giữa quan điểm lạc quan và trung lập, trong khi các nhà đầu tư Main Street hầu như không thay đổi với đa số quan điểm lạc quan.

Tuần này, trong 13 chuyên gia phân tích tham gia khảo sát có 6 chuyên gia (tương đương 46%), kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; trong khi đó, 6 người khác nhận định kim loại quý này sẽ dao động đi ngang; chỉ 1 người (8%), dự báo giá vàng sẽ giảm.

Với 163 phiếu thăm dò trực tuyến, tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư Main Street vẫn ổn định. 113 nhà giao dịch bán lẻ (69%), dự đoán giá vàng sẽ tăng cao hơn vào tuần tới; trong khi 24 nhà đầu tư khác (15%) dự đoán kim loại quý sẽ giảm giá; 26 nhà đầu tư còn lại (16%) cho rằng, giá vàng sẽ ổn định trong tuần tới.

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 8/12, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ đồng loạt giao dịch ở mức 152,2 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra 154,2 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với sáng 7/12.

Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 152,7 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra 154,2 triệu đồng/lượng, cũng không thay đổi so với mức giá phiên 7/12.

Riêng thương hiệu Phú Quý có giá mua vào thấp hơn các thương hiệu khác, giao dịch ở mức 151,2 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra 154,2 triệu đồng/lượng, đứng yên ở cả hai chiều.

Với mức giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 15,7 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường vàng nhẫn, giá cũng giữ nguyên ở cả hai chiều.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 149,5 triệu đồng/lượng mua vào, 152 triệu đồng/lượng bán ra, không thay đổi so với sáng 7/12.

Vàng nhẫn DOJI và vàng nhẫn PNJ đều giao dịch ở ngưỡng 150 triệu đồng/lượng mua vào, 153 triệu đồng/lượng bán ra, bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 150,5 - 153,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, không đổi so với hôm qua ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 150 triệu đồng/lượng mua vào, 153 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên giá so với hôm qua ở cả 2 chiều./.