Chứng khoán ngày 10/12: Áp lực bán mạnh tại nhóm bất động sản, VN-Index lùi về dưới mốc 1.720 điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (ngày 10/12) ghi nhận phiên giảm điểm mạnh khi lực bán tăng mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là hệ sinh thái Vingroup. Thanh khoản sụt giảm và độ rộng nghiêng hẳn về bên bán, song một số cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán vẫn giữ được sắc xanh, cho thấy xu hướng điều chỉnh của thị trường chưa mang tính lan tỏa toàn diện.

VN-Index giảm hơn 28 điểm

Thị trường chứng khoán hôm nay, sau phiên giảm điểm do chịu áp lực bán mạnh ở vùng đỉnh cũ tháng 10/2025. Thị trường tiếp tục chịu áp lực bán. Áp lực chính tác động lên chỉ số VN-Index là nhóm cổ phiếu Vingroup giảm mạnh sau giai đoạn tăng giá, trong khi một số mã lại phục hồi tốt. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -28,19 điểm, về mức 1.718,98 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 10/12

Trong phiên 10/12, các cổ phiếu tăng điểm gồm: MBB (+0,91), HDB (+0,63), CTG (+0,54), VPB (+0,49), HPG (+0,48)… Các cổ phiếu giảm điểm gồm: VIC (-9,99), VHM (-3,91), VPL (-2,97), GEE (-1,26), VRE (-1,05)...

Độ rộng của thị trường hôm nay nghiêng về bên bán, khi số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 121 mã tăng giá, 62 mã giữ giá tham chiếu, nhưng có 188 mã giảm giá.

Sắc đỏ vẫn tiếp tục chi phối độ mở thị trường với 15/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Ngân hàng, điện và thép là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, bất động sản, thủy sản và hóa chất là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng giảm -26,04 điểm về mức 1.946,98 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giảm lại khá cân băng khi có 12 mã giảm, 4 mã giữ giá và 14 mã tăng giá.

Sau phiên tăng đột biến ngày hôm qua, thanh khoản sụt giảm trở lại khi thấp hơn (-24,8%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 650 triệu cổ phiếu (-33,38%), tương đương giá trị đạt 19.956 tỷ đồng (-32,41%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tương tự và cùng giảm điểm. Chỉ số HNX-Index giảm -0,66 điểm về mức 256,48 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,57 điểm về mức 119,11 điểm.

Nhà đầu tư khối ngoại giảm đà bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -367 tỷ đồng. MBB 241 tỷ đồng, HPG 152 tỷ đồng và VJC 77 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, VIC -307 tỷ đồng, STB -160 tỷ đồng , VCB -86 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 10 tỷ đồng.

Nhóm ngân hàng và chứng khoán đảo chiều ngoạn mục

Trải qua phiên sáng chìm sâu trong sắc đỏ, VN-Index càng về cuối phiên càng cho thấy áp lực bán mạnh ở nhóm cổ phiếu có khả năng chi phối chỉ số. Tuy nhiên, tâm lý phần lớn nhà đầu tư lại không bi quan như diễn biến điểm số. Chỉ riêng bốn cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup (VIC, VHM, VPL, VRE) đã kéo giảm tới 26,97/28,19 điểm – gần như toàn bộ mức điều chỉnh của VN-Index trong ngày.

Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng và chứng khoán đảo chiều ngoạn mục. Các “đầu tàu” như MBB tăng 1,82% và SSI tăng 1,74% đã góp phần thu hẹp đáng kể đà giảm chung. Mặc dù phần còn lại của thị trường chưa thể bật tăng rõ ràng, nhưng sắc đỏ không còn áp đảo và dòng tiền đã có dấu hiệu dịch chuyển sang các nhóm ngành khác, tạo nền tảng tích cực cho xu hướng tăng tiếp theo mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào nhóm cổ phiếu họ Vin.

Nhóm vốn hóa lớn giảm sâu là nguyên nhân chủ đạo khiến VN-Index có phiên sụt mạnh hôm nay. Ảnh: Đức Thanh

Nhóm cổ phiếu trụ phân hóa mạnh. Trong khi SHB, TCB và EIB giảm quanh 0,5%, thì MBB và HDB tăng gần 2%, trở thành lực đỡ quan trọng giúp thị trường tránh một phiên điều chỉnh sâu. Một số cổ phiếu ngân hàng vốn hóa lớn như VPB, CTG, VCB cũng duy trì sắc xanh.

Ở nhóm chứng khoán, các mã dẫn đầu đồng loạt ngược dòng thị trường. SSI tăng 1,7% lên 29.250 đồng; TCX, HCM và VCI đều tăng quanh 1% so với tham chiếu.

Ngược lại, nhóm bất động sản chịu tác động mạnh từ diễn biến tiêu cực của cổ phiếu Vingroup. KDH, PDR, DIG, NLG đều giảm hơn 1%. QCG là điểm sáng hiếm hoi khi tăng trần lên 15.400 đồng và còn dư mua hơn 2,3 triệu cổ phiếu.

Nhóm vốn hóa lớn thuộc hệ sinh thái Vin (VHM, VRE, VPL, VIC) giảm sâu là nguyên nhân chủ đạo khiến VN-Index có phiên sụt mạnh hôm nay. Thanh khoản thị trường cũng suy giảm đáng kể, khối lượng khớp lệnh thấp hơn mức bình quân 20 phiên. Tỷ lệ mã giảm áp đảo với 180 mã, trong khi chỉ có 115 mã tăng. Tuy nhiên, biên độ giảm trên diện rộng không lớn, ngoại trừ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã tăng mạnh thời gian qua.

Các chuyên gia nhận định phiên giảm mạnh hôm nay mang tính kỹ thuật hơn là tín hiệu của một xu hướng giảm mới, bởi phần lớn cổ phiếu không chịu áp lực bán quyết liệt. Nhà đầu tư có thể tiếp tục giữ các vị thế đã mua thăm dò trước đó, thậm chí gia tăng tỷ trọng với những cổ phiếu vẫn duy trì lợi nhuận. Điểm mở mua mới phù hợp hơn khi thị trường rung lắc và VN-Index điều chỉnh về vùng hỗ trợ quanh 1.680 điểm./.