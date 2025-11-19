(TBTCO) - Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) sẽ làm rõ trách nhiệm hỗ trợ của cơ quan thuế với hộ kinh doanh đã sử dụng hóa đơn từ máy tính tiền kết nối dữ liệu. Đồng thời xây dựng các công cụ hỗ trợ nhằm thuận lợi cho hộ kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên tắc tự khai, tự nộp.

Chiều 19/11, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) và dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Qua thảo luận, các đại biểu nhất trí về sự cần thiết sửa đổi Luật để hoàn thiện về chính sách thuế, chuyển đổi số toàn diện trong công tác quản lý thuế, đáp ứng yêu cầu cải cách thuế, yêu cầu về sắp xếp tổ chức bộ máy, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, khắc phục các bất cập hiện hành.

Làm rõ trách nhiệm hỗ trợ của cơ quan thuế với hộ kinh doanh

Đối với Luật Quản lý thuế (sửa đổi), các đại biểu tập trung góp ý về phạm vi áp dụng, đối tượng điều chỉnh, các hành vi bị nghiêm cấm, chuyển đổi số trong quản lý thuế, trách nhiệm của cơ quan thuế.

Nhiều ý kiến lưu ý về tính thống nhất giữa hai luật thuế và các luật liên quan; phân nhóm người nộp thuế; khấu trừ thuế và hoàn thuế; khai bổ sung, nộp, miễn, giảm, khoanh nợ, xóa nợ thuế; xử lý việc chậm nộp thuế; quy định người nộp thuế được khai bổ sung sau khi công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.

Phiên họp Quốc hội chiều 19/11.

Các đại biểu cũng đề nghị rà soát thêm các quy định về trách nhiệm nộp thuế đối với trường hợp tổ chức nhận chuyển nhượng dự án đầu tư, quy định về hoàn thuế tự động, khuyến khích người tiêu dùng…

Phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục rà soát dự thảo Luật để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đồng bộ với Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Giao dịch điện tử, Luật Phá sản và các luật thuế có liên quan như Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Thuế giá trị gia tăng. Các góp ý liên quan đến câu chữ, thuật ngữ sẽ được chỉnh lý phù hợp.

Riêng quy định bổ sung thu nhập cho công chức, người lao động tại khoản 5 Điều 9, Bộ trưởng cho biết Bộ Tài chính đã tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền và được thống nhất chủ trương cho phép cơ quan quản lý thuế sử dụng ngân sách, bố trí kinh phí hằng năm để bổ sung thu nhập. Mức bổ sung sẽ tương tự mức hỗ trợ đối với người làm công tác xây dựng pháp luật theo Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị. Khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận chính thức, cơ quan soạn thảo sẽ điều chỉnh nội dung dự luật cho phù hợp.

Các đại biểu tham dự phiên họp chiều 19/11.

Về hoàn thuế tự động và miễn, giảm thuế tự động (Điều 18 và 19), Bộ trưởng cho hay dự kiến sẽ chỉnh lý đảm bảo cơ quan thuế triển khai việc hoàn thuế tự động, miễn, giảm thuế tự động theo điều kiện về hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu, tiêu chí quản lý rủi ro, quy trình xử lý tự động và bảo đảm an toàn thông tin. Việc triển khai sẽ theo từng giai đoạn, phù hợp với điều kiện thực tế từng giai đoạn.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng nêu một số định hướng chỉnh lý quan trọng với dự thảo Luật.

Theo đó, đối với kê khai, tính thuế và khấu trừ thuế của hộ kinh doanh (Điều 13), dự thảo sẽ làm rõ trách nhiệm hỗ trợ của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh đã sử dụng hóa đơn từ máy tính tiền kết nối dữ liệu. Đồng thời xây dựng các công cụ hỗ trợ như tờ khai gợi ý, tính thuế tự động dựa trên hóa đơn điện tử và dữ liệu khác, nhằm bảo đảm thuận lợi cho hộ kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên nguyên tắc tự khai, tự nộp.

Với kinh phí khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn điện tử (Điều 26), dự thảo sẽ chỉnh lý theo hướng sử dụng nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước bảo đảm hằng năm.

Cho phép khai bổ sung hồ sơ thuế để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Liên quan thẩm quyền của các cơ quan được giao quản lý thu đối với các khoản thu khác của ngân sách (khoản 6, 7 Điều 39), phương án chỉnh lý sẽ cho phép kiến nghị cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp cưỡng chế phù hợp, bảo đảm thống nhất với Luật Xử phạt vi phạm hành chính, Luật Kiểm toán, Luật Thanh tra. Đồng thời, dự thảo sẽ bổ sung trách nhiệm xác định hành vi vi phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra để chuyển cơ quan thuế lập biên bản xử phạt, không trao thẩm quyền xử phạt hành chính cho Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại phiên họp.

Giải trình về quy định khai bổ sung hồ sơ khai thuế tại khoản 5 Điều 12, Bộ trưởng cho biết việc cho phép khai bổ sung sau thanh tra, kiểm tra là cần thiết để thu đúng, thu đủ vào ngân sách, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động khắc phục sai phạm theo tinh thần Nghị quyết 68. Hai trường hợp được khai bổ sung hồ sơ thuế là người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã thanh tra, kiểm tra và khai bổ sung sau khi công bố quyết định thanh tra kiểm tra.

Tuy nhiên, để đảm bảo việc xử lý các hành vi vi phạm hành chính, cơ quan soạn thảo sẽ nghiên cứu chỉnh lý theo hướng: cơ quan thuế có trách nhiệm kiểm tra, rà soát việc khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế liên quan đến thời kỳ phạm vi đã thanh tra, kiểm tra của người nộp thuế và trường hợp người nộp thuế khai bổ sung làm tăng số thuế phải nộp, giảm số thuế được khấu trừ, miễn, giảm, hoàn thì sẽ bị xử phạt theo quy định như đối với trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra phát hiện.

Với quy định hoàn thành nghĩa vụ thuế khi chuyển nhượng dự án đầu tư tại khoản 7 Điều 17, Bộ trưởng khẳng định quy định này là cần thiết để bên nhận chuyển nhượng biết rõ nghĩa vụ còn tồn đọng của dự án, có cơ sở để yêu cầu bên chuyển nhượng bàn giao, đối soát nghĩa vụ thuế trước khi ký hợp đồng. Từ đó, hạn chế rủi ro, nâng cao tính minh bạch của thị trường, nhất là với giao dịch có yếu tố nước ngoài; bảo đảm nguyên tắc nghĩa vụ tài chính gắn liền với dự án tài sản được chuyển giao, ngăn ngừa tình trạng bên chuyển nhượng bỏ nghĩa vụ dẫn đến thất thoát ngân sách. Đồng thời, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện quy định này.