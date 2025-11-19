Chứng khoán ngày 19/11: VN-Index quay đầu điều chỉnh khi tiến về các vùng kháng cự cũ

(TBTCO) - Thị trường chứng hôm nay ngày (19/11) ghi nhận diễn biến rung lắc trong phiên. Áp lực chốt lời gia tăng trong phiên chiều khiến VN-Index quay đầu giảm điểm.

VN-Index giảm hơn 10 điểm

Thị trường chứng khoán hôm nay sưới áp lực giảm điểm của thị trường tài chính toàn cầu và sau 6 phiên liên tiếp tăng điểm. Thị trường đã bắt đầu chịu áp lực điều chỉnh mạnh hơn, VN-Index trong phiên sáng điều chỉnh về vùng hỗ trợ quanh 1.650 điểm với thanh khoản tăng trong phiên sáng, thể hiện áp lực bán tăng. Áp lực bán tiếp tục gia tăng mạnh hơn trong phiên chiều, VN-Index điều chỉnh về vùng 1.640 điểm và phục hồi nhẹ. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -10,92 điểm, về mức 1.649 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 19/11

Trong phiên 19/11, các cổ phiếu tăng điểm gồm: HDB (+0,76), VIC (+0,45), HPG (+0,17), VNM (+0,10), REE (+0,07)… Các cổ phiếu giảm điểm gồm: VPB (-1,23), VCB (-0,93), TCB (-0,87), FPT (-0,76), BID (-0,47).

Độ rộng của thị trường hôm nay nghiêng về bên bán, khi số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HoSE, hôm nay có 84 mã tăng giá, 62 mã giữ giá tham chiếu, nhưng có 222 mã giảm giá.

Thị trường gặp áp lực chốt lời cuối phiên khiến độ mở nghiêng về sắc đỏ với 13/21 nhóm ngành giảm điểm. Hóa chất, công nghệ viễn thông và chứng khoán là ba nhóm ngành đóng cửa giảm điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, phân bón, dệt may và thép là ba nhóm ngành chịu áp lực rung lắc tốt nhất trong hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng giảm -11,87 điểm về mức 1.886,2 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm ưu thế khi có tới 23 mã giảm, 2 mã giữ giá và 5 mã tăng giá.

Thanh khoản thị trường chỉ đạt 23,5 nghìn tỷ thấp hơn 4.45% so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 842,9 triệu cổ phiếu (- 8,9% phiên trước), thanh khoản thấp thể hiện đúng tâm lý nghi ngờ của thị trường tại mốc quan trọng.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tương tự và cùng giảm điểm. Chỉ số HNX-Index giảm -2,33 điểm về mức 265,03 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,36 điểm về mức 119,64 điểm.

Giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi tiếp tục bán ròng 716 tỷ đồng. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 647 tỷ đồng. Tại chiều mua, cổ phiếu HPG được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 204 tỷ đồng. Theo sau, HDB là mã tiếp theo được gom mạnh 138 tỷ đồng. Ngoài ra, DGW và CII cũng được mua lần lượt 43 và 40 tỷ đồng. Ngược lại, DGC là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 188 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu VND và MWG cũng bị bán 143 tỷ đồng và 105 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 8 tỷ đồng.

Xu hướng hồi phục chưa bị bẻ gãy

Sau khi chạm đáy 1.580 điểm vào ngày 10/11/2025 thị trường đã có 5/6 phiên tăng điểm với thanh khoản không cao. Gợn sóng nhỏ này đã đưa chỉ số quay lại 1.659 điểm, tại đây cũng là ngưỡng kháng cự đã được thiết lập hồi đầu tháng 11. Sự phân vân giữa việc thị trường đã tạo đáy hay đã tới hạn của một nhịp hồi khi đã đến ngưỡng tạo nên phiên giao dịch giằng co suốt cả phiên sáng.

Sự giằng co này có phần nghiêng về bên bán bởi hầu hết thời gian phiên giao dịch chỉ số nằm dưới mốc tham chiếu, diễn biến này kéo dài tới 14 giờ thì xuất hiện lực bán mạnh đẩy chỉ số giảm hơn 16 điểm. Lực cầu lép vế, ngay cả những nhịp hồi trong phiên đều yếu ớt, nâng đỡ cho chỉ số chỉ có vài cổ phiếu quen thuộc như HDB, VIC. Ở phía ngược lại trong 8 cổ phiếu tác động giảm điểm tới thị trường thì có tới 4 cổ phiếu ngân hàng, trong đó VPB (-2,43%) TCB (-1,56%) có mức giảm mạnh nhất.

Áp lực bán gia tăng mạnh trong phiên hôm nay khiến VN-Index đóng cửa giảm điểm. Ảnh: Đức Thanh

Xét theo nhóm ngành, chứng khoán đối mặt áp lực điều chỉnh mạnh nhất. Toàn bộ cổ phiếu thành phần của nhóm này đóng cửa dưới tham chiếu với mức giảm phổ biến trên 2%. VIX và VND chia nhau vị trí dẫn đầu về biên độ điều chỉnh khi cùng mất khoảng 3,7%, lần lượt đóng cửa tại 25.000 đồng và 19.400 đồng. Sắc đỏ cũng bao trùm nhóm bất động sản. NLG giảm sâu nhất với 3,2%, tiếp đến là các mã vốn hóa nhỏ như LDG, DXG, HDG, NBB. Nhóm này chỉ ghi nhận số ít cổ phiếu ngược dòng thị trường, đóng cửa trong sắc xanh như VIC, DIG và DXS. Dù vậy, biên độ tích lũy của những mã này đều không quá 1%.

Ở nhóm ngân hàng, lực bán tập trung nhiều vào TPB và VPB, khiến cả hai mất hơn 2% so với tham chiếu. HDB là điểm sáng trong nhóm này, đồng thời là trụ đỡ của thị trường khi tăng 2,8% lên 31.300 đồng. Diễn biến này đến sau thông tin Sovico đăng ký bán hơn 65,6 triệu cổ phiếu HDB để giảm tỷ lệ sở hữu từ 11,69% xuống dưới 10% theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng.

Áp lực bán gia tăng mạnh trong phiên hôm nay khiến VN-Index đóng cửa giảm điểm, cắt đứt mạch tăng của 3 phiên liên tiếp trước đó. Thanh khoản có nhích nhẹ so với phiên trước, nhưng vẫn chưa có sự bùng nổ khi khối lượng khớp lệnh thấp hơn (-2,2%). Điểm tích cực là áp lực bán mạnh không xuất hiện và mốc hỗ trợ 1.640 điểm chưa bị xâm phạm cộng với việc đà giảm có phần thu hẹp khi kết phiên cho thấy xu hướng hồi phục trước đó chưa bị bẻ gãy.

Các chuyên gia nhận định, phiên giảm hôm nay có khả năng sẽ có quán tính kéo VN-Index về mốc hỗ trợ 1.640 điểm trong phiên tới trước khi quay lại xu hướng hồi phục đã hình thành trước đó. Nhà đầu tư vẫn cần duy trì quan điểm nắm giữ danh mục đã mua thăm dò trước đó và có thể gia tăng thêm tỷ trọng ở các mã đã có lợi nhuận khi VN-Index test ngưỡng hỗ trợ 1.640 điểm trong phiên tới./.