VietinBank đăng ký bán đấu giá 19,6 triệu cổ phiếu SGP của Cảng Sài Gòn

(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (mã Ck: CTG) vừa công bố thông tin về việc chào bán cổ phiếu SGP của Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn (Saigon Port).

Theo đó, VietinBank muốn bán đấu giá công khai hơn 19,6 triệu cổ phiếu SGP, tương đương tỷ lệ sở hữu 9,07% vốn điều lệ của Saigon Port.

Với giá khởi điểm 29.208 đồng/cổ phiếu, ước tính VietinBank sẽ thu về tối thiểu gần 573 tỷ đồng nếu chào bán thành công số cổ phiếu SGP nêu trên.

Kết phiên giao dịch ngày 19/11/2025, cổ phiếu SGP đóng cửa ở mức 28.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá khởi điểm chào bán cổ phiếu SGP của VietinBank cao hơn 4,3 % thị giá.

Thời gian nhận đăng ký mua và nhận tiền đặt cọc mua cổ phiếu từ ngày 19/11/2025 đến 15 giờ 30 phút ngày 15/12/2025 tại các đại lý đấu giá. Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải nộp phiếu tham dự trước 16 giờ ngày 18/12/2025.

Phiên đấu giá cổ phiếu SGP của VietinBank dự kiến diễn ra vào 9 giờ ngày 22/12/2025 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), số 2 Phan Chu Trinh, phường Cửa Nam, Hà Nội.

Được biết, Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn được cổ phần hóa từ 2015 và đưa cổ phiếu SGP lên giao dịch tại UPCoM từ tháng 4/2016 đến nay. Mã chứng khoán này có giá tham chiếu mở cửa phiên 19/11 tại mức 26.600 đồng/cổ phiếu. Cảng Sài Gòn hoạt động chính trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ khai thác cảng. Địa bàn chính tại TP HCM, các vùng lân cận và đồng bằng sông Mekong với tổng sản lượng hàng hóa hàng năm hơn 10 triệu tấn./.