Chứng khoán tuần đầu năm 2026: Dòng tiền dò đường giữa bất ổn toàn cầu

Bước vào tuần giao dịch đầu tiên của năm 2026 (05/01-09/01), bối cảnh quốc tế còn nhiều bất ổn đặc biệt sau diễn biến địa chính trị bất ngờ xảy ra vào cuối tuần với việc Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự tại Venezuela tiếp tục thử thách thị trường.

Tín hiệu sáng từ dòng tiền ngoại

Trước thềm năm mới 2026, VN-Index khép lại năm cũ với nhịp hồi phục tích cực khi tăng điểm liên tục trong ba phiên trong tuần giao dịch cuối cùng. VN-Index đạt 1784,49 điểm khi kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm, tăng 1% so với phiên trước đó và tăng 3,16% trong cả tuần dù có tới 2 ngày nghỉ lễ.

VN-Index cũng đang quay trở lại vùng đỉnh cũ thiết lập trong tháng 10/2025. Động lực tăng năm qua phần lớn do sự đóng góp của nhóm cổ phiếu nhà Vingroup. Chỉ riêng 4 cổ phiếu nàh Vingroup gồm VIC, VHM, VRE và VPL đã góp 2/3 trong tổng 518 điểm tăng, tương ứng mức tăng hơn 40% của VN-Index. Cụ thể, riêng VIC góp hơn 280,5 điểm, VHM góp gần 91 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index trong một năm qua - Nguồn: Trading View

Một trong những điểm sáng đáng chú ý trong tuần giao dịch cuối cùng của năm còn là diễn biến của dòng vốn ngoại. Khối ngoại mua ròng hai phiên liên tiếp trong những ngày cuối năm, qua đó giúp giữ trạng thái mua ròng trong cả tháng 12/2025. Đây cũng là tháng mua ròng hiếm hoi trong bối cảnh năm 2025 chứng kiến áp lực bán ròng rất lớn từ nhà đầu tư nước ngoài. Tính chung cả năm, khối ngoại chỉ mua ròng trong 3 trong 12 tháng, với giá trị bán ròng lũy kế lên tới khoảng 5 tỷ USD. Khối ngoại bán ròng lớn một phần bởi rủi ro chính sách thuế quan của Mỹ hồi quý II/2025 cũng như ảnh hưởng từ diễn biến tỷ giá. Cùng với đó, làn sóng dịch chuyển dòng vốn toàn cầu về các thị trường phát triển cũng tác động tiêu cực tới dòng vốn tại các thị trường cận biên và mới nổi.

Trong tháng cuối năm, cổ phiếu Vingroup vẫn chịu áp lực bán mạnh, với giá trị bán ròng lên tới gần 4.200 tỷ đồng. Bên cạnh đó, DGC và VCB đều bị bán ròng trên 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, lực mua tập trung tại một số cổ phiếu trụ và cổ phiếu đầu ngành khác đã bù đắp đáng kể lượng bán ra, giúp khối ngoại tính chung vẫn nghiêng về chiều mua. Dẫn đầu danh sách giải ngân trong tháng 12 là MBB với giá trị mua ròng 2.325 tỷ đồng, tiếp đến là MWG (1.540 tỷ đồng), VPK (1.142 tỷ đồng) và HPG (1.081 tỷ đồng). Bước sang năm 2026, dù chưa thể khẳng định xu hướng mua ròng bền vững, việc khối ngoại quay lại giải ngân trong tháng cuối năm vẫn được xem là tín hiệu hỗ trợ tích cực cho tâm lý thị trường.

Rủi ro địa chính trị và bài kiểm tra đầu tiên của dòng tiền

Một số thị trường chứng khoán toàn cầu đã mở cửa giao dịch từ ngày 2/1, ghi nhận diễn biến tương đối tích cực trong phiên “khai xuân” đầu năm, dù thanh khoản nhìn chung vẫn ở mức thấp do ảnh hưởng của kỳ nghỉ lễ và một số thị trường chứng khoán vẫn đóng cửa nghỉ giao dịch.

Tại Anh, chỉ số FTSE 100 lần đầu tiên vượt mốc 10.000 điểm, sau khi ghi nhận năm 2025 tăng mạnh nhất trong vòng 16 năm với tăng hơn 21%. Chỉ số STOXX 600 - chỉ số chứng khoán chủ chốt đại diện cho 600 công ty vốn hóa lớn, vừa và nhỏ thuộc 17 quốc gia châu Âu đã tăng 0,79%, lên 596,86 điểm, đánh dấu tuần tăng thứ ba liên tiếp. Trước đó, chỉ số này cũng khép lại năm 2025 ở mức cao nhất kể từ năm 2021. Ở châu Á, phiên giao dịch ngày 2/1 ghi nhận sắc xanh chiếm ưu thế ở nhiều thị trường đã mở cửa như tại Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Thái Lan và Singapore đều tăng điểm, dù biên độ không lớn.

Tuy nhiên, diễn biến địa chính trị bất ngờ xảy ra vào cuối tuần với việc Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự tại Venezuela và tuyên bố sẽ “điều hành” quốc gia này sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt giữ sẽ là ẩn số lớn cho tuần giao dịch trọn vẹn đầu tiên của năm mới 2026.

Sự kiện này không chỉ làm gia tăng rủi ro địa chính trị toàn cầu, mà còn đặt ra câu hỏi về khả năng leo thang căng thẳng và tác động lan tỏa tới thị trường hàng hóa, đặc biệt là dầu mỏ. Chia sẻ tại Báo cáo chiến lược năm 2026, chuyên gia từ Chứng khoán SHS dự báo thị trường dầu mỏ trong giai đoạn 2025 - 2026 vẫn nghiêng nhiều về trạng thái cung vượt cầu. Do đó, giá dầu khó có thể bước vào một chu kỳ tăng nóng kéo dài, trừ khi xuất hiện những cú sốc đặc biệt. Các yếu tố địa chính trị như chiến sự hay lệnh trừng phạt có thể tạo ra những nhịp tăng giá ngắn hạn, nhưng nhiều khả năng sẽ nhanh chóng lắng xuống khi cán cân cung cầu cơ bản không ủng hộ xu hướng tăng dài hạn.

Tuần giao dịch đầu tiên của năm 2026 sẽ là bài kiểm tra sớm đối với dòng tiền. Thay vì phản ứng mạnh, dòng tiền có thể dò đường và ưu tiên các nhóm cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, khả năng chống chịu cao trước biến động bên ngoài.