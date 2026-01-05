(TBTCO) - Năm 2026, cơ quan quản lý sẽ thúc đẩy hoạt động IPO gắn với niêm yết, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có chất lượng tốt tham gia thị trường. Trong đó, sẽ khuyến khích các doanh nghiệp FDI có hoạt động kinh doanh hiệu quả, quản trị minh bạch niêm yết trên TTCK Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2026, bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, năm 2025 là một năm ghi nhận nhiều dấu ấn quan trọng của thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam, thể hiện rõ sự trưởng thành về quy mô, chất lượng và năng lực vận hành.

Cùng với việc hoàn thành nhiều kế hoạch đã đề ra, trong năm, Hệ thống KRX đã vận hành an toàn, thông suốt, tạo bước tiến quan trọng về hạ tầng công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường trong giai đoạn mới. Đặc biệt, việc FTSE Russell công bố nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp đã khẳng định những nỗ lực cải cách bền bỉ của Chính phủ, Bộ Tài chính và cơ quan quản lý trong việc nâng cao tính minh bạch, chuẩn mực và hội nhập của thị trường vốn Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng và các đại biểu tại Lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu năm 2026. Ảnh: Đức Thanh

Tại Lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2026, UBCKNN cam kết quán triệt đầy đủ và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm mang tính chiến lược nhằm nâng cao chất lượng, chiều sâu và tính bền vững của TTCK Việt Nam.

Theo lãnh đạo UBCKNN, năm 2026 là một năm có ý nghĩa đặc biệt khi ngành Chứng khoán kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển (1996 - 2026). UBCKNN nhận thức sâu sắc rằng nhiệm vụ trọng tâm không chỉ là duy trì đà tăng trưởng, mà quan trọng hơn là xây dựng một thị trường vận hành an toàn, minh bạch, ổn định, có khả năng chống chịu cao và thích ứng với mô hình thị trường mới trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Trước hết, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường; tập trung duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nâng hạng thị trường; đổi mới, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin, trên nền tảng hệ thống KRX, gắn với chuyển đổi số toàn diện trong công tác quản lý, giám sát và vận hành thị trường. Đặc biệt, triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) để đảm bảo vận hành vào đầu 2027.

Cùng với việc phân loại và tổ chức lại thị trường cổ phiếu niêm yết, cơ quan quản lý sẽ tập trung xây dựng, tổ chức vận hành và giám sát hiệu quả các thị trường mới như thị trường giao dịch các-bon, thị trường giao dịch tài sản mã hóa và thị trường giao dịch chuyên biệt cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương khẳng định, UBCKNN cam kết quán triệt đầy đủ và tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Thanh

Đồng thời, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát giữ vững kỷ cương kỷ luật thị trường cũng sẽ được tăng cường. Đồng thời, cơ quan quản lý sẽ tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực các tổ chức trung gian, cải thiện quản trị công ty niêm yết, đồng thời đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm tiếp thu thông lệ tốt và hoàn thiện chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm đa dạng hóa và tái cơ cấu cơ sở nhà đầu tư theo hướng cân bằng, bền vững. Trong đó, trọng tâm là phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán, khuyến khích sự tham gia của các nhà đầu tư tổ chức lớn, nhà đầu tư dài hạn trong và ngoài nước, nâng cao tính ổn định và chất lượng dòng vốn trên thị trường.

Ngoài ra, một trong những nhiệm vụ được lãnh đạo UBCKNN nhấn mạnh là đa dạng hóa nguồn hàng hóa cho thị trường cổ phiếu. Cụ thể, cơ quan quản lý sẽ thúc đẩy hoạt động IPO gắn với niêm yết, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có chất lượng tốt tham gia thị trường. Trong đó, sẽ khuyến khích các doanh nghiệp FDI có hoạt động kinh doanh hiệu quả, quản trị minh bạch niêm yết trên TTCK Việt Nam, qua đó mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng hàng hóa cho nhà đầu tư.

Cùng với thị trường cổ phiếu, lãnh đạo UBCKNN cho biết cơ quan này sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để xây dựng cơ chế chào bán trái phiếu ra công chúng cho các doanh nghiệp dự án theo mô hình đối tác công - tư (PPP), trái phiếu hạ tầng… qua đó huy động nguồn vốn trung và dài hạn cho các dự án hạ tầng, năng lượng, giao thông và các lĩnh vực ưu tiên của nền kinh tế.

Nhấn mạnh tại Lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương tin tưởng, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ và Bộ Tài chính, sự phối hợp hiệu quả của các bộ, ngành, địa phương, sự chung tay, đồng hành của các chủ thể tham gia thị trường cùng tinh thần trách nhiệm, đổi mới của toàn ngành Chứng khoán, TTCK Việt Nam năm 2026 sẽ tiếp tục phát triển ổn định, bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của đất nước./.