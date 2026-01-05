Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Thị trường chứng khoán Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng kỷ nguyên phát triển mới

(TBTCO) - Trước cột mốc đặc biệt - năm mở đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng bày tỏ tin tưởng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định vai trò kênh huy động vốn trung và dài hạn hiệu quả cho nền kinh tế.

Buổi lễ còn có sự tham dự của ông Vũ Đại Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội; bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; lãnh đạo Kho bạc Nhà nước, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh; Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán; đại diện các thành viên thị trường, doanh nghiệp niêm yết.

Phát biểu tại Lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2026, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của cột mốc này. Năm 2026 không chỉ là năm mở đầu cho một chu kỳ phát triển mới của nền kinh tế Việt Nam, mà còn là năm mở đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng.

Theo Bộ trưởng, buổi Lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2026 không chỉ là nghi thức khởi động cho một năm giao dịch mới, mà còn là thông điệp thể hiện sự quyết tâm của thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam trong việc đồng hành cùng đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2026. Ảnh: Dũng Minh

Cột mốc mở đầu chu kỳ phát triển mới

Nhìn lại năm 2025, bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục nhiều biến động, khó lường; thị trường tài chính, tiền tệ biến động, ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục chịu những ảnh hưởng từ những yếu tố bất lợi bên ngoài; thiên tai, bão lũ gây thiệt hại lớn cho sản xuất kinh doanh và đời sống của Nhân dân. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế đạt mục tiêu đề ra.

TTCK Việt Nam năm 2025 vẫn duy trì hoạt động ổn định, an toàn, minh bạch và có thanh khoản cao. Chỉ số VN-Index liên tục lập đỉnh mới, tính tới đầu tháng 12 đã tăng gần 38% so với cuối năm trước. Thanh khoản tăng trưởng, duy trì ở mức cao, giá trị giao dịch bình quân phiên đạt trên 29.000 tỷ đồng/phiên, tăng hơn 40% so với năm trước. Quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu tăng 35% so với năm trước, số lượng tài khoản nhà đầu tư đạt hơn 11,6 triệu tài khoản, vượt mục tiêu của Chiến lược phát triển TTCK đến năm 2030.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng và các đại biểu tham dự lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2026. Ảnh: Đức Thanh

Bên cạnh đó, nỗ lực của cơ quan quản lý trong việc đưa vào vận hành đồng bộ Hệ thống công nghệ thông tin mới (Hệ thống KRX) và việc tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell chính thức công bố TTCK Việt Nam được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp đã góp phần thúc đẩy sự phát triển tích cực cho TTCK Việt Nam trong năm 2025.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, đặc biệt là sự tham gia tích cực, hiệu quả của đông đảo công chúng nhà đầu tư, các doanh nghiệp niêm yết, đăng ký giao dịch, các thành viên thị trường.

Đồng thời, Bộ trưởng cũng cảm ơn và đánh giá cao sự tham gia phối hợp hiệu quả của các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là UBND TP. Hà Nội và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cùng chung sức, đồng lòng chia sẻ với cơ quan quản lý vận hành thị trường những lúc khó khăn, giúp cho thị trường phát triển ngày càng minh bạch, ổn định.

Nhiều nhiệm vụ trọng tâm sẽ triển khai cho năm 2026

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, nền kinh tế Việt Nam 2026 được kỳ vọng tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực nhờ những động lực nội tại mạnh mẽ như giải ngân vốn đầu tư công và dòng vốn FDI vào lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và năng lượng tái tạo được dự kiến đạt mức cao; các chính sách cải cách thể chế và cách mạng số hóa và xanh hóa được đẩy mạnh.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2026. Ảnh: Đức Thanh

Tuy nhiên, dự báo kinh tế Việt Nam 2026 vẫn còn đối mặt với nhiều rủi ro, khi những bất ổn của kinh tế thế giới vẫn luôn luôn hiện hữu. Trước những thách thức với nhiều biến động khó lường, ngành Chứng khoán tiếp tục phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa theo hướng chủ động, linh hoạt và tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý nhằm phát triển TTCK ổn định, an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững, hội nhập; đảm bảo tận dụng được các lợi thế khi thị trường được nâng hạng.

Tôi tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức ngành chứng khoán, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành và sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, TTCK Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bền vững. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng

Thứ hai, tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp đã được phê duyệt tại Đề án nâng hạng TTCK Việt Nam. Để chính thức được nâng hạng thị trường vào tháng 9/2026, cần tiếp tục khẩn trương tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc, tồn tại, hoàn thiện các thủ tục, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí nâng hạng trên cơ sở đề xuất của các tổ chức xếp hạng, các tổ chức đầu tư toàn cầu nhằm tăng độ mở của thị trường, phù hợp với các thông lệ quốc tế và tình hình TTCK Việt Nam, trong đó lưu ý khắc phục những hạn chế về khả năng tiếp cận thị trường của các công ty môi giới toàn cầu. Tăng cường hợp tác, hội nhập quốc tế và khu vực, nâng cao hình ảnh vị thế của Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Thứ ba, đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa hạ tầng giao dịch và thanh toán, ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động giám sát TTCK, phù hợp với xu thế phát triển toàn cầu.

Thứ tư, phát triển đa dạng các sản phẩm trái phiếu, sản phẩm phái sinh, các loại chứng chỉ lưu ký niêm yết tại nước ngoài, các loại chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán mới, các công cụ tài chính xanh.

Thứ năm, tiếp tục triển khai các giải pháp đa dạng hàng hóa, cơ sở nhà đầu tư trong nước, thu hút nhà đầu tư nước ngoài, trong đó chú trọng triển khai hiệu quả Đề án Tái cơ cấu nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán.

Thứ sáu, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi thao túng, gian lận nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật trên thị trường.

Thứ bảy, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về đầu tư minh bạch, tuân thủ pháp luật, khuyến khích các nhà đầu tư hướng đến đầu tư dài hạn, nâng cao nhận thức về đầu tư an toàn, góp phần phát triển thị trường ổn định, bền vững.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh, nhiệm vụ của ngành Chứng khoán thời gian tới còn rất nặng nề, do đó cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế để hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030. Theo Bộ trưởng, Bộ Tài chính sẽ hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho ngành Chứng khoán để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng bày tỏ tin tưởng TTCK Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bền vững, khẳng định là kênh huy động vốn trung và dài hạn hiệu quả cho nền kinh tế và là công cụ quản lý vĩ mô quan trọng của Chính phủ, đóng góp ngày càng quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước./.