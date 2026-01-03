Rổ danh mục VN30 năm 2026: Nhiều ứng cử viên nặng ký

(TBTCO) - Sự xuất hiện của loạt “hàng hoá” mới trên sàn HOSE dự kiến góp thêm nhiều ứng cử viên nặng ký cho vị trí trong rổ danh mục VN30. Năm 2025, VN30-Index đã tăng trưởng ấn tượng hơn 50%, vượt xa so với VN-Index.

Bộ chỉ số VN30 sẽ được rà soát định kỳ hai lần trong năm. Tại kỳ rà soát trong quý I/2026, ngày 19/1/2026 công bố danh mục mới dựa trên dữ liệu chốt ngày 31/12/2025. Ngày 30/01/2026 là ngày giao dịch tái cơ cấu cuối cùng trước khi bộ chỉ số mới có hiệu lực vào ngày 02/2/2026.

VPL có thể được thêm vào ngay kỳ rà soát tháng 1/2026

Theo nhận định của ông Nghiêm Phú Cường - chuyên gia phân tích từ Chứng khoán MB (MBS), kỳ rà soát quý I/2026 của bộ chỉ số VN30 nhiều khả năng sẽ ghi nhận sự thay đổi đáng chú ý khi cổ phiếu Vinpearl (VPL) được thêm mới, trong khi cổ phiếu của Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (DGC) có thể bị loại khỏi rổ danh mục.

Cụ thể, theo chuyên gia từ MBS, VPL hiện đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quan trọng để được bổ sung vào VN30, trong đó nổi bật là việc lọt vào Top 20 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất thị trường. Nếu được thêm mới, khối lượng cổ phiếu VPL dự kiến được các quỹ mô phỏng VN30 mua vào vào khoảng 1,6 triệu đơn vị, tương đương 0,36 ngày giao dịch.

Ở chiều ngược lại, DGC nhiều khả năng sẽ là cổ phiếu bị loại ra trong kỳ rà soát này, do vốn hóa sụt giảm mạnh so với các cổ phiếu còn lại trong rổ. Ước tính, khối lượng DGC có thể bị bán ra khoảng hơn 1,7 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 0,48 ngày giao dịch.

Vinpearl chính thức chào sàn và niêm yết gần 1,8 tỷ cổ phiếu VPL trên HOSE vào ngày 13/5/2025 với giá tham chiếu 71.300 đồng/cổ phiếu. Cổ phếu này đã vượt qua điều kiện về thời gian niêm yết (tối thiểu 6 tháng). Không riêng VPL, nhiều tân binh vừa chào sàn năm 2025 cũng sẽ là ứng cử viên nặng ký sau khi đáp ứng yêu cầu niêm yết tối thiểu 6 tháng.

Theo dự báo của MBS về kỳ rà soát tháng 7/2026, dự kiến sẽ có nhiều thay đổi khi TCX, MCH và BSR đều là những ứng viên sáng giá. Trong đó, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (MCH), Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCX) là hai ứng viên có khả năng cao được lựa chọn vào rổ chỉ số VN30 do đáp ứng đủ tiêu chí về thời gian niêm yết (tối thiểu 6 tháng) và vốn hóa nằm trong Top 20. Đối với BSR, cổ phiếu có khả năng được vào VN30 nếu vốn hóa của Lọc hoá dầu Bình Sơn tăng thêm hơn 30% vào cuối quý II/2026, ước đạt 110 nghìn tỷ đồng, nằm trong nhóm Top 20 cổ phiếu lớn nhất; hoặc nếu PVN giảm 2,13% tỷ lệ sở hữu vốn cổ phần tại BSR sẽ đưa tỷ lệ freefloat của cổ phiếu này lên hơn 10% tính đến ngày 30/06/2026.

"Chúng tôi cho rằng khả năng BSR được vào VN30 sẽ khó hơn" - ông Cường lưu ý. Trong trường hợp có thêm các cổ phiếu mới, các cổ phiếu có thể bị loại ra khỏi VN30 theo thứ tự sẽ là BCM, TPB và PLX.

Năm thăng hoa của VN30-Index

Năm 2025 được xem là một năm bứt phá mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khi VN30-Index ghi nhận mức tăng lên tới khoảng 51% trong một năm qua, vượt xa mức tăng 41% của chỉ số VN-Index. Vai trò dẫn dắt của nhóm cổ phiếu trụ cột càng thể hiện rõ khi giá cổ phiếu của các doanh nghiệp đầu ngành tăng rõ rệt, nhất là ba cổ phiếu nhà Vingroup.

VN30-Index tăng gấp rưỡi trong năm qua - Nguồn: Trading View

Cùng với mức tăng về giá, thanh khoản của nhóm VN30 tiếp tục duy trì tỷ trọng áp đảo, thường chiếm khoảng 50 - 60% tổng giá trị giao dịch toàn sàn HOSE.

Trên thị trường phái sinh, các hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index tiếp tục được giao dịch vượt trội, kể cả khi thị trường đã xuất hiện thêm sản phẩm phái sinh VN100 từ tháng 10/2025. Năm 2025, hợp đồng tương lai VN30 tăng khoảng 50,8%, tương đương 683,5 điểm so với cuối năm 2024. Dù vậy, nhìn lại cả năm qua, đây cũng là một năm ghi nhận nhiều phiên biến động mạnh trên thị trường phái sinh, đặc biệt trong giai đoạn đầu tháng 4/2025, khi chính sách thuế quan của Mỹ tạo ra cú sốc tâm lý trên thị trường tài chính toàn cầu.