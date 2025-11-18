Chứng khoán phái sinh ngày 18/11: Sắc xanh áp đảo bất chấp VN30-Index cận kề mốc 1900 điểm

(TBTCO) - Dòng tiền tăng nhiệt trở lại trên thị trường phái sinh, nhất là ở các hợp đồng tương lai đáo hạn vào tháng 12/2025. Giao dịch tại hợp đồng tương lai kỳ hạn gần nhất tiếp tục giảm khi ngày đáo hạn phái sinh đang đến gần hơn.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng chỉ số VN30-Index kỳ hạn gần (41I1FB000) kết phiên tăng 2,8 điểm (+0,15%) lên 1.898 điểm, giữ được đà phục hồi chung với diễn biến tích cực của thị trường cơ sở. Đáng chú ý, chênh lệch chuyển sang âm nhẹ do mức tăng giá hợp đồng tương lai thấp hơn chỉ số cơ sở. Thị trường phản ánh kỳ vọng tăng nhưng vẫn còn sự thận trọng nhất định của nhà đầu tư khi VN30-Index tiệm cận vùng cản 1.900 điểm.

Các kỳ hạn xa hơn như VN30F2512, 41I1G3000, 41I1G6000 cho thấy chênh lệch âm mở rộng mạnh, từ –2,17 đến –16,77 điểm. Tương tự phiên hôm qua, giao dịch tại hợp đồng VN30F2512 đáo hạn tháng 12/2025 hút thêm dòng vốn mới với khối lượng giao dịch và khối lượng mở cùng tăng mạnh, trong khi giao dịch hợp đồng tương lai 41I1FB000 giảm khi chỉ còn hai ngày nữa tới thời điểm đáo hạn.

Giá hợp đồng tương lai đồng loạt tăng giá

Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch tăng 6,1% so với phiên trước. Chuyên gia từ SHS cho rằng các nhà giao dịch (trader) đang gia tăng các vị thế đầu cơ trong phiên, vẫn khá lạc quan ngắn hạn với VN30-Index. Tuy nhiên, các nhà giao dịch cũng bắt đầu ưu tiên phòng ngừa rủi ro cho thị trường cơ sở khi VN30-Index hướng đến các vùng kháng cự.

Đà tăng của VN30-Index tiếp tục được duy trì. VN30-Index đóng cửa tại 1.898,07 điểm, tăng 4,53 điểm so với hôm qua, với 13 mã tăng và 15 mã giảm. Dù mở cửa trong sắc đỏ sau chuỗi ba phiên tăng mạnh, lực cầu đã sớm quay trở lại ở nhóm ngân hàng như VPB, TPB, giúp chỉ số nhanh chóng hồi phục sát tham chiếu. Đến giữa phiên, dòng tiền tích cực lan sang cổ phiếu nhà Vingroup như VIC và VHM, đưa chỉ số tăng nhẹ bất chấp áp lực chốt lời ở một số cổ phiếu như VNM, GVR.

Bước sang phiên chiều, thị trường giao dịch sôi động hơn khi nhóm ngân hàng tiếp tục dẫn dắt thu hút mạnh dòng tiền từ cả nhà đầu tư trong nước lẫn nước ngoài. Dù có thời điểm VN30-Index giảm gần 10 điểm, nhưng lực cầu ngoại trở lại từ sau 14h giúp chỉ số đảo chiều tăng mạnh. Top 4 cổ phiếu được khối ngoiaj mua ròng mạnh nhất phiên 18/11 đều thuộc rổ VN30 gồm HPG, FPT, VPB và CTG. Giá trị giao dịch VN30-Index đi ngang, ổn định quanh 11.050 tỷ đồng. Giao dịch nhóm VN30 chiếm xấp xỉ một nửa giao dịch toàn sàn HOSE, phản ánh dòng tiền cải thiện và tập trung mạnh ở nhóm vốn hóa lớn.