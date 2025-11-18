Đàm phán MAP vòng 2: Củng cố hợp tác thuế giữa Việt Nam và Singapore

(TBTCO) - Ngày 18/11, Cục Thuế tổ chức đàm phán vòng 2 Việt Nam - Singapore liên quan đến các hồ sơ thủ tục thỏa thuận song phương (MAP). Mục tiêu lớn nhất của cuộc họp đàm phán là bảo đảm Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Singapore được áp dụng nhất quán, phù hợp thông lệ quốc tế, đồng thời bảo vệ quyền đánh thuế chính đáng của mỗi quốc gia.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh gửi lời cảm ơn tới Đoàn công tác cơ quan Thuế Singapore đã thu xếp thời gian tham dự phiên làm việc.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Thảo

“Mục tiêu chung của cơ quan thuế hai nước là bảo đảm việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Singapore được nhất quán, phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời bảo vệ quyền đánh thuế chính đáng của mỗi nước. Cục Thuế Việt Nam rất coi trọng cơ chế MAP giữa hai cơ quan thuế như một kênh hợp tác hiệu quả để tháo gỡ vướng mắc, xử lý trùng thuế và tạo môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định cho người nộp thuế của cả hai bên” - lãnh đạo Cục Thuế nhấn mạnh.

Tại phiên đàm phán lần này, Cục Thuế Việt Nam đề nghị các nội dung được thảo luận cởi mở, thẳng thắn, trên cơ sở Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, pháp luật của mỗi nước và thông lệ quốc tế, nhằm thu hẹp khác biệt và hướng tới giải pháp thực chất, khả thi.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Gordon Cheong - Vụ trưởng Vụ Quan hệ và thuế quốc tế cơ quan Thuế Singapore đánh giá cao nỗ lực của Cục Thuế Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác song phương và duy trì cơ chế MAP như một công cụ quan trọng để giải quyết các vấn đề về thuế giữa hai quốc gia.

Ông Gordon Cheong - Vụ trưởng Vụ Quan hệ và thuế quốc tế cơ quan Thuế Singapore phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Thảo

“Trong những năm qua, Singapore và Việt Nam đã xây dựng được nền tảng hợp tác thuế ngày càng hiệu quả, dựa trên tinh thần minh bạch, tôn trọng lẫn nhau và hướng tới giải pháp cùng có lợi. Việc hai bên tiếp tục trao đổi sâu về các hồ sơ MAP lần này cho thấy cam kết mạnh mẽ của cả hai quốc gia trong việc bảo đảm thực thi Hiệp định tránh đánh thuế hai lần một cách nhất quán và phù hợp với thông lệ quốc tế” - ông Gordon Cheong khẳng định.

Cơ quan thuế hai nước cam kết phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết và luôn sẵn sàng lắng nghe quan điểm của đối tác. Đồng thời tin tưởng rằng với tinh thần hợp tác xây dựng, cuộc họp sẽ đạt được những tiến triển tích cực cho từng hồ sơ MAP cũng như cho quan hệ hợp tác thuế giữa hai nước.

Với tinh thần hợp tác thiện chí và sự thống nhất cao trong trao đổi kỹ thuật, cuộc đàm phán được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để hai bên tăng cường phối hợp trong các giai đoạn tiếp theo, hướng tới xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, công bằng và bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp tại cả hai quốc gia.

Kết thúc buổi làm việc, đại diện hai cơ quan thuế bày tỏ tin tưởng vào triển vọng hợp tác sâu rộng hơn nữa trong thời gian tới, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ kinh tế - tài chính giữa Việt Nam và Singapore./