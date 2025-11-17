Ngày 17/11: Giá heo hơi tiếp tục giữ vững mức an toàn đầu tuần

Giá heo hơi hôm nay (17/11) tiếp tục đi ngang, không có điều chỉnh mới ở cả 3 miền. Mức giá heo hơi vẫn duy trì quanh ngưỡng 46.000 - 50.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay lặng sóng ở cả 3 miền trên cả nước. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay không thay đổi, tiếp tục giữ nguyên mức giá so với hôm trước.

Cụ thể, giá heo tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Điện Biên, Sơn La và Hưng Yên cùng giao dịch ở mức 48.000 đồng/kg.

Các địa phương Lào Cai và Lai Châu vẫn đang thu mua ở mức 47.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Trong khi đó, Bắc Ninh và Hải Phòng tiếp tục duy trì mức cao nhất miền là 49.000 đồng/kg.

Như vậy, thị trường heo hơi tại miền Bắc hôm nay dao động quanh mức từ 47.000 đồng/kg đến 49.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay không có sự thay đổi tại bất kỳ địa phương nào.

Cụ thể, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Lắk vẫn giữ ổn định ở mức 47.000 đồng/kg.

Giá heo tại Hà Tĩnh và Gia Lai cùng giao dịch ở mức 46.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Khánh Hòa và Lâm Đồng lần lượt ghi nhận mức giá 48.000 đồng/kg và 49.000 đồng/kg.

Hiện giá cả heo hơi miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 46.000 đồng/kg - 49.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay cũng ghi nhận xu hướng giữ nguyên giá ở tất cả các địa phương. Theo đó, Đồng Nai, Cà Mau vẫn giữ nguyên mức 50.000 đồng/kg, cao nhất khu vực và cả nước.

Các địa phương như Tây Ninh, An Giang, TP. Hồ Chí Minh và TP. Cần Thơ cùng duy trì quanh mức 49.000 đồng/kg. Đồng Tháp giao dịch ở mức 48.000 đồng/kg. Vĩnh Long thu mua ở mức 47.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực miền Nam.

Như vậy, giá heo hơi miền Nam đang nằm trong khoảng 47.000 đồng/kg - 50.000 đồng/kg./.