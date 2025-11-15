Ngày 15/11: Giá dầu tăng hơn 2% sau một phiên

Giá dầu thế giới tăng hơn 2% sau khi cảng Novorossiisk của Nga tạm ngừng xuất khẩu, làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung trên thị trường. Trong nước, giá xăng dầu ổn định sau phiên điều chỉnh từ 15h ngày 14/11 do Liên Bộ Công thương - Tài chính điều hành.

Sáng 15/11, giá dầu WTI tăng 2,5% (tương đương tăng 1,47 USD/thùng).

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 4h30 ngày 15/11/2025 (theo giờ Việt Nam) trên Oilprice, giá dầu Brent ở mốc 64,34 USD/thùng, tăng 2,11% (tương đương tăng 1,33 USD/thùng).

Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 60,16 USD/thùng, tăng 2,50% (tương đương tăng 1,47 USD/thùng).

Tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng 1,2% còn giá dầu WTI ghi nhận mức tăng khoảng 0,6%.

Theo Reuters, giá dầu tăng mạnh trong hôm nay, được thúc đẩy bởi lo ngại nguồn cung sau khi cảng Novorossiisk ở Biển Đen tạm dừng xuất khẩu dầu.

Theo các nguồn tin trong ngành, lượng dầu thô xuất khẩu qua Novorossiisk trong tháng 10 đạt 3,22 triệu tấn, tương đương khoảng 761.000 thùng/ngày, cùng với 1,794 triệu tấn sản phẩm dầu mỏ được xuất khẩu.

Giới đầu tư cũng dõi theo tác động từ các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với nguồn cung và dòng chảy dầu của Nga. Anh ngày thứ Sáu cấp giấy phép đặc biệt cho phép doanh nghiệp tiếp tục làm việc với hai công ty con tại Bulgaria của tập đoàn dầu khí Nga Lukoil, sau khi chính phủ Bulgaria tiếp quản các tài sản này.

Mỹ đã công bố các lệnh trừng phạt cấm giao dịch với Lukoil và Rosneft sau ngày 21/11, trong nỗ lực gây sức ép đưa Nga trở lại bàn đàm phán về Ukraine.

Theo JPMorgan, khoảng 1,4 triệu thùng dầu mỗi ngày của Nga, tương đương gần một phần ba lượng xuất khẩu đường biển đã bị dồn ứ trên các tàu chở dầu khi tiến độ dỡ hàng chậm lại do lệnh trừng phạt của Mỹ. Ngân hàng này cảnh báo việc dỡ hàng sẽ còn khó khăn hơn sau thời hạn 21/11 đối với các lô dầu do Rosneft và Lukoil cung cấp.

Thị trường trong nước

Giá xăng, dầu hôm nay được niêm yết tại mức giá do Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh từ 15h ngày 14/11. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 tăng 162 đồng/lít, lên mức 19.844 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 160 đồng/lít, lên mức 20.576 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel 0.05S tăng 541 đồng/lít, ở mức 19.864 đồng/lít; dầu hỏa tăng 540 đồng/lít, ở mức 19.935 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 246 đồng/kg, xuống còn 14.074 đồng/kg.