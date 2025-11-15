Ngày 15/11: Giá bạc quay đầu giảm mạnh
Sáng 15/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 50,620 USD/oune

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 15/11, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, niêm yết giá bạc ở mức 2.006.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.068.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 46.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 47.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên sáng 14/11.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện niêm yết ở mức 1.691.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.721.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 76.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 77.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so vơi phiên sáng 14/11.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc các thương hiệu niêm yết ở mức 1.693.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.727.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 76.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 75.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 14/11.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 15/11/2025

Loại bạc

Đơn vị

TP. Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Bạc 99.9

1 lượng

1.691.000

1.721.000

1.693.000

1.727.000

1 kg

45.099.000

45.897.000

45.151.000

46.048.000

Bạc 99.99

1 lượng

1.699.000

1.729.000

1.701.000

1.731.000

1 kg

45.305.000

46.109.000

45.347.000

46.160.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 15/11/2025:

Loại bạc

Đơn vị

VND

Mua vào

Bán ra

Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999

1 lượng

2.006.000

2.068.000

Bạc thỏi Phú Quý 999

1 kg

53.493.200

55.146.529

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:52:34 sáng 15/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 50,620 USD/oune, giảm 1,667 USD/oune so với phiên sáng 14/11.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.332.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.338.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 45.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 44.000 đồng/oune ở chiều bán ra so với sáng 14/11.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:52:34 sáng 15/11/2025

Ngày 15/11: Giá bạc quay đầu giảm mạnh