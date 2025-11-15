Ngày 15/11: Giá bạc quay đầu giảm mạnh

|Sáng 15/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 50,620 USD/oune
Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 15/11, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, niêm yết giá bạc ở mức 2.006.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.068.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 46.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 47.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên sáng 14/11.
Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện niêm yết ở mức 1.691.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.721.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 76.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 77.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so vơi phiên sáng 14/11.
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc các thương hiệu niêm yết ở mức 1.693.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.727.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 76.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 75.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 14/11.
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 15/11/2025
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
TP. Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
1.691.000
|
1.721.000
|
1.693.000
|
1.727.000
|
|
1 kg
|
45.099.000
|
45.897.000
|
45.151.000
|
46.048.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
1.699.000
|
1.729.000
|
1.701.000
|
1.731.000
|
|
1 kg
|
45.305.000
|
46.109.000
|
45.347.000
|
46.160.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 15/11/2025:
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
2.006.000
|
2.068.000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
53.493.200
|
55.146.529
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:52:34 sáng 15/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 50,620 USD/oune, giảm 1,667 USD/oune so với phiên sáng 14/11.
Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.332.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.338.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 45.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 44.000 đồng/oune ở chiều bán ra so với sáng 14/11.
