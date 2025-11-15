Ngày 15/11: Giá bạc quay đầu giảm mạnh

Giá bạc thế giới quay đầu giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng cuối tuần. Trong nước, các thương hiệu cũng đồng loạt giảm theo đà giảm của giá thế giới.

Sáng 15/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 50,620 USD/oune

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 15/11, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, niêm yết giá bạc ở mức 2.006.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.068.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 46.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 47.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên sáng 14/11.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện niêm yết ở mức 1.691.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.721.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 76.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 77.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so vơi phiên sáng 14/11.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc các thương hiệu niêm yết ở mức 1.693.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.727.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 76.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 75.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 14/11.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 15/11/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.691.000 1.721.000 1.693.000 1.727.000 1 kg 45.099.000 45.897.000 45.151.000 46.048.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.699.000 1.729.000 1.701.000 1.731.000 1 kg 45.305.000 46.109.000 45.347.000 46.160.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 15/11/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 2.006.000 2.068.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 53.493.200 55.146.529

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:52:34 sáng 15/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 50,620 USD/oune, giảm 1,667 USD/oune so với phiên sáng 14/11.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.332.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.338.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 45.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 44.000 đồng/oune ở chiều bán ra so với sáng 14/11.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:52:34 sáng 15/11/2025