Giá vàng hôm nay (14/11): Vàng miếng, vàng nhẫn tăng mạnh

|Sáng 14/11, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.171,44 USD/oune
Thị trường thế giới
Tại thời điểm 05:17:48 sáng 14/11, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.171,44 USD/oune, giảm 35,56 USD/oune, tương đương với mức giảm 0,85% trong 24 giờ qua.
Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 131,471 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.846 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 140,45 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Thị trường trong nước
Tại thời điểm 05:30 sáng 14/11, các thương hiệu SJC, PNJ đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 152,5 - 154,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 152 – 154 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 153 - 154,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
Phú Quý niêm yết giá vàng miếng ở mốc 151,5 - 154,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
Với các mốc giá trên, vàng miếng SJC đang đắt hơn giá vàng thế giới khoảng 13,5 triệu đồng/lượng.
Cùng xu thế với vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay tăng cao ở cả hai chiều so với sáng 13/11.
Cụ thể, SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 150,2 – 152,7 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
Vàng nhẫn thương hiệu DOJI tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 150,5 – 153,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.
PNJ tăng 2,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 2,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra, hiện giao dịch ở mức 151 – 154 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.
Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng 2,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở ngưỡng 151,5 – 154,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.
Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý cũng tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 151,2 – 154,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.
Theo giới phân tích, giá vàng trong nước hôm nay 14/11 nhiều khả năng sẽ quay đầu giảm mạnh./.