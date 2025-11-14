Giá vàng hôm nay (14/11): Vàng miếng, vàng nhẫn tăng mạnh

Sau một tuần ròng liên tục tăng, sáng nay, giá vàng thế giới quay đầu giảm. Trong nước, thời điểm hiện tại, giá vàng miếng, vàng nhẫn mỗi thương hiệu niêm yết mỗi mức giá, điểm chung là điều ở mốc rất cao. Giới phân tích dự báo, giá vàng trong nước hôm nay 14/11 nhiều khả năng sẽ quay đầu giảm.

Sáng 14/11, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.171,44 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:17:48 sáng 14/11, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.171,44 USD/oune, giảm 35,56 USD/oune, tương đương với mức giảm 0,85% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 131,471 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.846 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 140,45 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 14/11, các thương hiệu SJC, PNJ đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 152,5 - 154,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 152 – 154 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 153 - 154,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Phú Quý niêm yết giá vàng miếng ở mốc 151,5 - 154,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Với các mốc giá trên, vàng miếng SJC đang đắt hơn giá vàng thế giới khoảng 13,5 triệu đồng/lượng.

Cùng xu thế với vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay tăng cao ở cả hai chiều so với sáng 13/11.

Cụ thể, SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 150,2 – 152,7 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 150,5 – 153,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

PNJ tăng 2,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 2,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra, hiện giao dịch ở mức 151 – 154 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng 2,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở ngưỡng 151,5 – 154,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý cũng tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 151,2 – 154,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Theo giới phân tích, giá vàng trong nước hôm nay 14/11 nhiều khả năng sẽ quay đầu giảm mạnh./.