Tỷ giá USD hôm nay (12/11): Thế giới giảm, thị trường tự do đảo chiều tăng

Sáng ngày 12/11, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.129 VND/USD, tăng 11 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,13%, hiện ở mức 99,46.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.913 VND/USD - 26.323 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.083 - 26.373 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.083 đồng 26.373 đồng Vietinbank 26.120 đồng 26.373 đồng BIDV 26.133 đồng 26.373 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.557 - 30.458 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.604 đồng 31.164 đồng Vietinbank 30.044 đồng 31.349 đồng BIDV 29.998 đồng 31.183 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 155 đồng - 171 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 164.56 đồng 175.01 đồng Vietinbank 166.15 đồng 175.65 đồng BIDV 167.54 đồng 174.98 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 12/11/2025, tăng 53 đồng ở chiều mua và tăng 73 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.802 - 27.922 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,13%, hiện ở mức 99,46.

Đồng USD giảm giá so với đồng EUR và Yên Nhật trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, sau khi báo cáo cho thấy các nhà tuyển dụng tư nhân Mỹ đã cắt giảm số lượng việc làm trong tháng trước, làm dấy lên lo ngại về sự suy yếu của thị trường lao động.

Đồng USD đã tăng trở lại từ giữa tháng 9 khi giới đầu tư kỳ vọng ít đợt cắt giảm lãi suất hơn nhờ triển vọng tăng trưởng tích cực của kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, nhiều quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn tỏ ra thận trọng với việc cắt giảm lãi suất do lo ngại về lạm phát.

Tuy vậy, trong phiên giao dịch thứ Ba, đồng EUR đã tăng trở lại so với đồng USD, kể từ ngày 17/9. Đồng EUR được hỗ trợ bởi chính sách tiền tệ ổn định của Ngân hàng Trung ương châu Âu, khi lãi suất chủ chốt dự kiến sẽ giữ nguyên đến năm 2027, trong khi Fed được cho là sẽ nới lỏng chính sách. Thị trường hiện dự báo 67% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12.

Đồng Yên Nhật tăng 0,06%, giao dịch ở mức 154,06 Yên/USD. Trong khi đó, đồng Bảng Anh gần như đi ngang, sau khi giảm nhẹ trước đó do số liệu cho thấy thị trường lao động Anh hạ nhiệt rõ rệt trong quý III, khi tỷ lệ thất nghiệp tăng và tốc độ tăng lương chậm lại./.