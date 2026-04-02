Đảm bảo cân đối cung - cầu, bình ổn giá, kiểm soát lạm phát

Trong Công điện số 28/CĐ-TTg ngày 1/4/2026, Thủ tướng yêu cầu tăng cường triển khai theo dõi sát diễn biến thị trường, kịp thời thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung - cầu trong nước, ổn định giá cả, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, găm hàng, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, tăng cường kiểm tra chấp hành pháp luật về giá và pháp luật có liên quan để xử lý các hành vi vi phạm theo quy định nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng.

Đảm bảo cân đối cung - cầu trong nước, ổn định giá cả, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, găm hàng, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý. Ảnh minh họa.

Bảo đảm cung ứng xăng dầu

Đối với mặt hàng xăng dầu, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các bộ triển khai, thực hiện hiệu quả, kịp thời các chỉ đạo, giải pháp tại các Nghị quyết của Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 22/CĐ-TTg ngày 11/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm cung ứng xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp.

Điều hòa cung - cầu hàng hóa, dịch vụ thiết yếu

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng, UBND các tỉnh, thành phố tăng cường theo dõi biến động giá các mặt hàng, khuyến khích doanh nghiệp tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, hạ giá thành sản phẩm, dịch vụ để hỗ trợ người dân và giảm chi phí đầu vào của sản xuất; kiểm tra việc chấp hành các biện pháp niêm yết giá, kê khai giá, thu tiền dịch vụ đúng giá niêm yết của các doanh nghiệp, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tăng giá bất hợp lý...

Đối với các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác có tác động đến chỉ số giá tiêu dùng và ảnh hưởng đến đời sống người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công thương đánh giá kỹ tình hình sản xuất, điều hòa cung cầu các mặt hàng phục vụ nhu cầu trong nước và nhu cầu xuất khẩu để ổn định giá cả thị trường, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu điều hành sản xuất và tiêu thụ lúa gạo để góp phần bình ổn thị trường lúa gạo; đảm bảo nguồn cung để ổn định giá thịt lợn…; tham mưu, kiến nghị kịp thời về việc nhập khẩu nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, nhập khẩu phân bón đảm bảo đáp ứng nhu cầu trong nước…

Bình ổn giá vật liệu xây dựng

Công điện nêu rõ, tăng cường các giải pháp quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải; xử lý kịp thời các trường hợp găm hàng, giữ hàng, làm đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy giá tăng cao bất hợp lý ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng các công trình, dự án đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm quốc gia.

Phối hợp điều hành chính sách tiền tệ - tài khóa để kiểm soát lạm phát

Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt phối hợp với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, có chính sách quản lý thị trường ngoại hối phù hợp để ổn định giá trị đồng tiền, đảm bảo nhu cầu ngoại tệ hợp pháp trong nước; thực hiện chính sách điều hành lãi suất, điều hành tín dụng hợp lý, kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp găm giữ, thao túng thị trường ngoại tệ...

Bộ Tài chính được giao thường xuyên theo sát tình hình chung, tham mưu chính sách, kịch bản điều hành giá phù hợp, linh hoạt, nhất là đối với những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu có tác động lớn tới mặt bằng giá và phối hợp với các bộ đánh giá tác động của xung đột tại Trung Đông tới giá cả các hàng hóa, dịch vụ để cập nhật kịch bản lạm phát./.