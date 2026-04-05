Tài chính

Thu, chi ngân sách nhà nước đều tăng trưởng khá

Đức Minh

19:43 | 05/04/2026
(TBTCO) - Trong quý I/2026, thu ngân sách nhà nước đạt kết quả khả quan với 829,4 nghìn tỷ đồng, bằng 32,8% dự toán năm. Chi ngân sách quý I đạt 530,1 nghìn tỷ đồng, trong đó, chi đầu tư phát triển tăng mạnh với 44,6%, phản ánh nỗ lực đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.
Ngày 5/4/2026, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 3 và quý I/2026; triển khai công tác tháng 4 và quý II/2026. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng dự và chủ trì hội nghị.

Tăng trưởng kinh tế khởi sắc dù nhiều biến động

Theo báo cáo tại hội nghị, trong quý I/2026, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 22 Nghị định và ban hành theo thẩm quyền 31 Thông tư trong lĩnh vực tài chính. Bộ Tài chính cũng đã chủ động, quyết liệt chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan. Đồng thời, ưu tiên bố trí tối đa thời gian, nhân lực và nguồn lực để tập trung xây dựng, hoàn thiện 9/32 nội dung mà Chính phủ trình Quốc hội xem xét và quyết định tại Kỳ họp thứ I Quốc hội khóa XVI.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Hằng

Tốc độ tăng GDP quý I ước đạt khoảng 7,83% so với cùng kỳ, trong đó cả 3 khu vực kinh tế đều duy trì tăng trưởng khá. Trong quý I, có 23/34 địa phương tăng trưởng GRDP từ 8% trở lên, trong đó có 4 địa phương tăng trưởng 2 “con số” là Hà Tĩnh, Ninh Bình, Hải Phòng và Hưng Yên. Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả khả quan với 829,4 nghìn tỷ đồng, bằng 32,8% dự toán năm, trong đó, thu nội địa đạt 740,7 nghìn tỷ đồng, bằng 33,7% dự toán.

Chi ngân sách quý I đạt 530,1 nghìn tỷ đồng, tăng 23,1% so với cùng kỳ. Chi đầu tư phát triển tăng mạnh nhất với 44,6%, phản ánh nỗ lực đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công…

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Tấn Cận nhấn mạnh vai trò của dự trữ chiến lược, coi đây là "túi an toàn" cốt yếu bảo đảm an ninh kinh tế. Việc rà soát Chiến lược dự trữ quốc gia cần thực hiện khẩn trương nhằm xác định rõ trách nhiệm, giúp nguồn lực luôn sẵn sàng ứng phó biến động.

Cùng với dự trữ, công tác điều hành giá được yêu cầu phải thích ứng linh hoạt theo sát diễn biến thực tế của thị trường. Thứ trưởng Lê Tấn Cận đề nghị các đơn vị chủ động xây dựng kịch bản phản ứng thay vì đối phó thụ động trước rủi ro năng lượng toàn cầu.

Các Thứ trưởng Bộ Tài chính phát biểu ý kiến chỉ đạo. Ảnh: Khánh Huyền

Về thực thi pháp lý, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đề nghị các đơn vị phải xử lý dứt điểm những nhiệm vụ và văn bản chưa đảm bảo tiến độ ngay trong tháng 4 để thông suốt dòng chảy chính sách.

Trong nỗ lực khơi thông nguồn lực, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi gợi mở những hướng đi mới đầy triển vọng cho nguồn thu ngân sách. Thứ trưởng đề nghị khẩn trương hoàn thiện hành lang pháp lý cho các lĩnh vực đặc thù như: casino, cá cược và xổ số. Việc khai thác hiệu quả những dư địa này không chỉ giúp đa dạng hóa tài chính mà còn tăng cường tính minh bạch, biến tiềm năng sẵn có thành những đóng góp thực tế và mạnh mẽ cho tăng trưởng.

Nhìn nhận một cách hệ thống, Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị bám sát tiến độ nhiệm vụ với tinh thần chuẩn bị sớm. Đặc biệt, trước thềm nhiệm kỳ Chính phủ mới, việc rà soát và đánh giá lại bộ máy tổ chức là nhiệm vụ vô cùng thiết yếu. Mục tiêu là xây dựng hệ thống tinh gọn, hiệu quả, đủ năng lực gánh vác các trọng trách chính trị nặng nề, góp phần đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

“Sự phối hợp nhịp nhàng giữa ngân sách, đầu tư công, chính sách thuế và giá cả. Ngành Tài chính cam kết xây dựng các phương án ứng phó tổng thể, linh hoạt trước mọi biến động phức tạp từ bên ngoài. Sự đồng bộ trong điều hành sẽ là chìa khóa then chốt để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, tạo đà bứt phá cho một Việt Nam phát triển thịnh vượng và bền vững nhất” - Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn nhấn mạnh.

Toàn ngành Tài chính cần phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị đã quyết tâm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao, trong đó đạt được những kết quả nổi bật như sau: Đã nỗ lực hoàn thiện, các tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ I của Quốc hội khóa XVI; Các đơn vị thể hiện tinh thần chủ động trong theo dõi, dự báo ảnh hưởng từ chiến sự tại khu vực Trung Đông đến nước ta; Tốc độ tăng trưởng GDP quý I/2026 ước tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cả ba khu vực kinh tế đều duy trì tăng trưởng khá.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thanh Hằng

Về nhiệm vụ quý II/2026, Bộ trưởng nêu rõ, cùng với việc bước vào giai đoạn đầu nhiệm kỳ mới của Chính phủ, đặt ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhằm quyết liệt thực hiện, hoàn thành các mục tiêu phát triển của cả năm. Theo đó, khối lượng nhiệm vụ của Bộ Tài chính là rất lớn, tính chất phức tạp cao, đòi hỏi sự tập trung cao độ, chỉ đạo sát sao và triển khai đồng bộ, hiệu quả để bảo đảm đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Do vậy, Bộ trưởng đề nghị thủ trưởng các đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức Bộ Tài chính cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao hơn nữa để hoàn thành thắng lợi và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục cụ thể hóa, thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ; quyết liệt triển khai các chương trình hành động của Chính phủ thực hiện các Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị.

Chủ động triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhóm giải pháp tại Kết luận của Hội nghị Trung ương 2; Sớm tham mưu với Lãnh đạo Bộ trình Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận của Hội nghị Trung ương 2; xây dựng, trình ban hành Chương trình hành động của Đảng ủy Bộ Tài chính, đồng thời, chủ động triển khai các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Hoàn thiện đúng thời hạn, có chất lượng các đề án theo Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chương trình công tác của Đảng ủy Chính phủ, Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2026.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu toàn ngành Tài chính phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt trước bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động. Trong đó, tập trung xử lý tồn tại, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, hoàn thiện thể chế và hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026.

Tập trung hoàn thiện các tài liệu để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ I. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các cơ quan của Quốc hội để tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các tài liệu liên quan, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Tiếp tục xử lý dứt điểm các văn bản quy định chi tiết các Luật, Nghị quyết của Quốc hội đã có hiệu lực từ 1/4/2026 trở về trước. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản quy định chi tiết các Luật, Nghị quyết sẽ có hiệu lực từ ngày 1/5/2026 và ngày 1/7/2026.

Các đơn vị tiếp tục theo dõi sát diễn biến và tình hình kinh tế, chính trị thế giới; kịp thời tham mưu Lãnh đạo Bộ đề xuất Chính phủ các kịch bản, giải pháp điều hành linh hoạt, hiệu quả nhằm kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững.

Tiếp tục tham mưu điều hành hài hòa chính sách tiền tệ, tài khóa và các chính sách vĩ mô khác; tăng cường quản lý thu, chống thất thu, mở rộng cơ sở thu; triệt để tiết kiệm chi.

Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 3 và quý I/2026; triển khai công tác tháng 4 và quý II/2026. Ảnh: Thanh Hằng

Đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tập trung hoàn thành các công trình, dự án hạ tầng trọng điểm. Tiếp tục phát huy vai trò đầu mối tham mưu giải quyết hiệu quả khó khăn, vướng mắc các dự án thuộc các Ban chỉ đạo, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ để đôn đốc, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Tăng cường thúc đẩy thu hút nguồn vốn FDI chất lượng cao, kịp thời tham mưu xử lý, tháo gỡ ngay các vướng mắc, kiến nghị cho các dự án FDI lớn, giải quyết nhanh thủ tục đầu tư để đẩy nhanh tiến độ dự án; đẩy mạnh huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA thế hệ mới, gắn với chuyển giao công nghệ; tiếp tục phối hợp đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng với Hoa Kỳ theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền..../.

Đức Minh
Từ khóa:
bộ tài chính Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng thu ngân sách chi ngân sách điều hành giá thứ trưởng lê tấn cận Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm thứ trưởng tạ anh tuấn

Đảm bảo cân đối cung - cầu, bình ổn giá, kiểm soát lạm phát

Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm dẫn đầu Đoàn công tác Bộ Tài chính làm việc tại Vương quốc Bỉ và Đan Mạch

Hoàn thiện khung pháp lý để thu hút nhà đầu tư vào thị trường tài chính Việt Nam

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước quý I/2026

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

IHG ra mắt voco Scenia Bay Nha Trang: Nhịp điệu mới nơi vùng Vịnh miền Trung

Hiệu quả pháp luật không chỉ "tốt trong văn bản" còn phải "tốt trong cuộc sống"

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Tăng dự trữ dầu thô: “Lá chắn” an ninh năng lượng

(TBTCO) - TS. Nguyễn Sơn - giảng viên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và logistics, Đại học RMIT Việt Nam cho rằng, việc mở rộng dự trữ dầu thô không chỉ là yêu cầu cấp bách để bảo đảm an ninh năng lượng, mà còn là “lá chắn” giúp nền kinh tế tăng khả năng chống chịu trước biến động toàn cầu.
Áp lực lãi suất gia tăng: Linh hoạt điều hành phát hành trái phiếu chính phủ

(TBTCO) - Tháng 3/2026, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước xuất hiện nhiều yếu tố bất lợi, Kho bạc Nhà nước đã chủ động, tích cực triển khai công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ, góp phần bảo đảm nguồn lực cho ngân sách nhà nước phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
Gỡ “điểm nghẽn” thể chế, thúc tiến độ phân bổ và giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia

(TBTCO) - 3 tháng đầu năm 2026, việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là việc chậm hoàn thiện cơ chế, chính sách, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ phân bổ và giải ngân vốn. Trước thực tế này, Bộ Tài chính đã chủ động làm việc với các bộ chủ chương trình nhằm tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tiến độ thực hiện trong thời gian tới.
Cục Dự trữ Nhà nước phát động phong trào văn nghệ, thể thao trong toàn ngành

(TBTCO) - Ngày 3/4/2026, tại Hà Nội, Cục Dự trữ Nhà nước tổ chức lễ phát động phong trào văn nghệ, thể thao trong toàn ngành, hướng tới kỷ niệm 70 năm xây dựng và phát triển ngành Dự trữ Nhà nước (7/8/1956 – 7/8/2026).
GRDP của Hà Nội tăng 7,87% trong quý I/2026

(TBTCO) - Theo số liệu về tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I/2026 từ Thống kê TP. Hà Nội công bố ngày 4/3 cho thấy, quý I/2026, Hà Nội duy trì đà tăng trưởng ổn định ở cả ba khu vực kinh tế, trong đó dịch vụ tiếp tục là khu vực đạt nhiều kết quả tích cực.
Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động xây dựng

(TBTCO) - Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2023/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động xây dựng, nhằm đồng bộ với Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Xây dựng có hiệu lực; đồng thời, giải quyết các khó khăn, vướng mắc cấp thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của thị trường.
Giải ngân đầu tư công 2025 chạm mốc kỷ lục: Động lực tăng trưởng được “kích hoạt” từ cải cách thể chế

(TBTCO) - Năm 2025 ghi nhận bước tiến nổi bật của đầu tư công khi tổng vốn giải ngân đạt gần 98% kế hoạch, tương đương 887.581 tỷ đồng, tăng mạnh cả về tỷ lệ lẫn quy mô so với năm trước. Kết quả này không chỉ phản ánh sự quyết liệt trong điều hành của Chính phủ mà còn cho thấy hiệu quả rõ nét từ cải cách thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và rút ngắn thủ tục hành chính - những yếu tố then chốt giúp khơi thông các “điểm nghẽn” kéo dài trong nhiều năm qua.
Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ trong thu chi ngân sách tháng 4/2026

(TBTCO) - 1 USD = 25.073 đồng là tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) vừa được Kho bạc Nhà nước thông báo để hạch toán thu, chi ngân sách bằng ngoại tệ trong tháng 4/2026.
