Thu, chi ngân sách nhà nước đều tăng trưởng khá

Ngày 5/4/2026, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 3 và quý I/2026; triển khai công tác tháng 4 và quý II/2026. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng dự và chủ trì hội nghị.

Tăng trưởng kinh tế khởi sắc dù nhiều biến động

Theo báo cáo tại hội nghị, trong quý I/2026, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 22 Nghị định và ban hành theo thẩm quyền 31 Thông tư trong lĩnh vực tài chính. Bộ Tài chính cũng đã chủ động, quyết liệt chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan. Đồng thời, ưu tiên bố trí tối đa thời gian, nhân lực và nguồn lực để tập trung xây dựng, hoàn thiện 9/32 nội dung mà Chính phủ trình Quốc hội xem xét và quyết định tại Kỳ họp thứ I Quốc hội khóa XVI.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Hằng

Tốc độ tăng GDP quý I ước đạt khoảng 7,83% so với cùng kỳ, trong đó cả 3 khu vực kinh tế đều duy trì tăng trưởng khá. Trong quý I, có 23/34 địa phương tăng trưởng GRDP từ 8% trở lên, trong đó có 4 địa phương tăng trưởng 2 “con số” là Hà Tĩnh, Ninh Bình, Hải Phòng và Hưng Yên. Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả khả quan với 829,4 nghìn tỷ đồng, bằng 32,8% dự toán năm, trong đó, thu nội địa đạt 740,7 nghìn tỷ đồng, bằng 33,7% dự toán.

Chi ngân sách quý I đạt 530,1 nghìn tỷ đồng, tăng 23,1% so với cùng kỳ. Chi đầu tư phát triển tăng mạnh nhất với 44,6%, phản ánh nỗ lực đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công…

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Tấn Cận nhấn mạnh vai trò của dự trữ chiến lược, coi đây là "túi an toàn" cốt yếu bảo đảm an ninh kinh tế. Việc rà soát Chiến lược dự trữ quốc gia cần thực hiện khẩn trương nhằm xác định rõ trách nhiệm, giúp nguồn lực luôn sẵn sàng ứng phó biến động.

Cùng với dự trữ, công tác điều hành giá được yêu cầu phải thích ứng linh hoạt theo sát diễn biến thực tế của thị trường. Thứ trưởng Lê Tấn Cận đề nghị các đơn vị chủ động xây dựng kịch bản phản ứng thay vì đối phó thụ động trước rủi ro năng lượng toàn cầu.

Các Thứ trưởng Bộ Tài chính phát biểu ý kiến chỉ đạo. Ảnh: Khánh Huyền

Về thực thi pháp lý, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đề nghị các đơn vị phải xử lý dứt điểm những nhiệm vụ và văn bản chưa đảm bảo tiến độ ngay trong tháng 4 để thông suốt dòng chảy chính sách.

Trong nỗ lực khơi thông nguồn lực, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi gợi mở những hướng đi mới đầy triển vọng cho nguồn thu ngân sách. Thứ trưởng đề nghị khẩn trương hoàn thiện hành lang pháp lý cho các lĩnh vực đặc thù như: casino, cá cược và xổ số. Việc khai thác hiệu quả những dư địa này không chỉ giúp đa dạng hóa tài chính mà còn tăng cường tính minh bạch, biến tiềm năng sẵn có thành những đóng góp thực tế và mạnh mẽ cho tăng trưởng.

Nhìn nhận một cách hệ thống, Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị bám sát tiến độ nhiệm vụ với tinh thần chuẩn bị sớm. Đặc biệt, trước thềm nhiệm kỳ Chính phủ mới, việc rà soát và đánh giá lại bộ máy tổ chức là nhiệm vụ vô cùng thiết yếu. Mục tiêu là xây dựng hệ thống tinh gọn, hiệu quả, đủ năng lực gánh vác các trọng trách chính trị nặng nề, góp phần đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

“Sự phối hợp nhịp nhàng giữa ngân sách, đầu tư công, chính sách thuế và giá cả. Ngành Tài chính cam kết xây dựng các phương án ứng phó tổng thể, linh hoạt trước mọi biến động phức tạp từ bên ngoài. Sự đồng bộ trong điều hành sẽ là chìa khóa then chốt để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, tạo đà bứt phá cho một Việt Nam phát triển thịnh vượng và bền vững nhất” - Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn nhấn mạnh.

Toàn ngành Tài chính cần phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị đã quyết tâm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao, trong đó đạt được những kết quả nổi bật như sau: Đã nỗ lực hoàn thiện, các tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ I của Quốc hội khóa XVI; Các đơn vị thể hiện tinh thần chủ động trong theo dõi, dự báo ảnh hưởng từ chiến sự tại khu vực Trung Đông đến nước ta; Tốc độ tăng trưởng GDP quý I/2026 ước tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cả ba khu vực kinh tế đều duy trì tăng trưởng khá.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thanh Hằng

Về nhiệm vụ quý II/2026, Bộ trưởng nêu rõ, cùng với việc bước vào giai đoạn đầu nhiệm kỳ mới của Chính phủ, đặt ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhằm quyết liệt thực hiện, hoàn thành các mục tiêu phát triển của cả năm. Theo đó, khối lượng nhiệm vụ của Bộ Tài chính là rất lớn, tính chất phức tạp cao, đòi hỏi sự tập trung cao độ, chỉ đạo sát sao và triển khai đồng bộ, hiệu quả để bảo đảm đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Do vậy, Bộ trưởng đề nghị thủ trưởng các đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức Bộ Tài chính cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao hơn nữa để hoàn thành thắng lợi và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục cụ thể hóa, thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ; quyết liệt triển khai các chương trình hành động của Chính phủ thực hiện các Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị.

Chủ động triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhóm giải pháp tại Kết luận của Hội nghị Trung ương 2; Sớm tham mưu với Lãnh đạo Bộ trình Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận của Hội nghị Trung ương 2; xây dựng, trình ban hành Chương trình hành động của Đảng ủy Bộ Tài chính, đồng thời, chủ động triển khai các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Hoàn thiện đúng thời hạn, có chất lượng các đề án theo Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chương trình công tác của Đảng ủy Chính phủ, Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2026.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu toàn ngành Tài chính phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt trước bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động. Trong đó, tập trung xử lý tồn tại, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, hoàn thiện thể chế và hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026.

Tập trung hoàn thiện các tài liệu để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ I. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các cơ quan của Quốc hội để tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các tài liệu liên quan, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Tiếp tục xử lý dứt điểm các văn bản quy định chi tiết các Luật, Nghị quyết của Quốc hội đã có hiệu lực từ 1/4/2026 trở về trước. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản quy định chi tiết các Luật, Nghị quyết sẽ có hiệu lực từ ngày 1/5/2026 và ngày 1/7/2026.

Các đơn vị tiếp tục theo dõi sát diễn biến và tình hình kinh tế, chính trị thế giới; kịp thời tham mưu Lãnh đạo Bộ đề xuất Chính phủ các kịch bản, giải pháp điều hành linh hoạt, hiệu quả nhằm kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững.

Tiếp tục tham mưu điều hành hài hòa chính sách tiền tệ, tài khóa và các chính sách vĩ mô khác; tăng cường quản lý thu, chống thất thu, mở rộng cơ sở thu; triệt để tiết kiệm chi.

Đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tập trung hoàn thành các công trình, dự án hạ tầng trọng điểm. Tiếp tục phát huy vai trò đầu mối tham mưu giải quyết hiệu quả khó khăn, vướng mắc các dự án thuộc các Ban chỉ đạo, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ để đôn đốc, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Tăng cường thúc đẩy thu hút nguồn vốn FDI chất lượng cao, kịp thời tham mưu xử lý, tháo gỡ ngay các vướng mắc, kiến nghị cho các dự án FDI lớn, giải quyết nhanh thủ tục đầu tư để đẩy nhanh tiến độ dự án; đẩy mạnh huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA thế hệ mới, gắn với chuyển giao công nghệ; tiếp tục phối hợp đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng với Hoa Kỳ theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền..../.