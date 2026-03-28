Tạm ứng 8.000 tỷ đồng từ nguồn tăng thu cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Dương An

14:37 | 28/03/2026
(TBTCO) - Chính phủ quyết định chi tạm ứng 8.000 tỷ đồng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025 theo đề nghị của Bộ Tài chính.
Ngày 27/3, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 69/NQ-CP triển khai thực hiện chi tạm ứng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025.

Tại Nghị quyết này, Chính phủ quyết định triển khai thực hiện chi tạm ứng 8.000 tỷ đồng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025 theo đề nghị của Bộ Tài chính. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về các nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất, đảm bảo theo đúng quy định. Việc trích, chi sử dụng Quỹ thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, hạn chế biến động tăng giá xăng dầu bất thường.

Chính phủ giao Bộ Công thương chủ động xây dựng, quyết định phương án trích, chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, tùy từng cấp độ biến động của giá xăng dầu để điều hành mức chi sử dụng Quỹ bình ổn giá cụ thể (đồng/lít, kg) xăng, dầu thành phẩm nhằm ổn định giá xăng dầu trong nước; thực hiện thu hồi về ngân sách nhà nước khi thị trường xăng dầu ổn định.

Trong trường hợp sử dụng hết ngân sách đã ứng thực hiện bình ổn giá xăng dầu, mà giá tiếp tục tăng, ảnh hưởng đến kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô thì trong phạm vi được cấp có thẩm quyền quyết định, Bộ Công thương đánh giá tình hình, kịp thời đề xuất các giải pháp, trong đó có nhu cầu về tạm ứng ngân sách cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (nếu có), gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung dự toán ngân sách cho Bộ Công thương để tạm ứng cho Quỹ.

Đồng thời, Bộ Công thương xây dựng, quyết định các kịch bản điều hành giá xăng dầu trong nước, bao gồm tính toán thời gian sử dụng và trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để hoàn trả ngân sách nhà nước theo quy định sau khi giá thế giới giảm, thị trường xăng dầu ổn định. Thời gian hoàn trả tối đa 12 tháng kể từ ngày Bộ Công thương có Quyết định trích lập Quỹ. Bộ Công thương có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trích lập Quỹ Bình ổn giá và hoàn trả tạm ứng cho ngân sách theo đúng thời hạn quy định.

Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công thương tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Quyết định bình ổn giá các mặt hàng xăng, dầu thành phẩm; cũng như phối hợp triển khai, hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện, bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn, chỉ đạo các ngân hàng thương mại nơi thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu mở tài khoản Quỹ Bình ổn giá xăng dầu thực hiện trích, chi và các quy định liên quan đến Quỹ Bình ổn giá xăng dầu theo quy định pháp luật. Có các biện pháp ổn định tỷ giá hỗ trợ công tác bình ổn giá xăng dầu; chỉ đạo các ngân hàng thương mại xem xét, rà soát, đánh giá ưu tiên cấp tín dụng cho doanh nghiệp xăng dầu, xem xét, đánh giá cấp vốn ngắn hạn cho các doanh nghiệp đầu mối để tạo nguồn xăng dầu theo quy định của pháp luật.

UBND các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện các biện pháp bình ổn giá do Trung ương ban hành; tăng cường kiểm tra, giám sát hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn, đảm bảo các cửa hàng bán lẻ chấp hành nghiêm việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; báo cáo kịp thời tình hình cung - cầu và giá xăng dầu tại địa bàn về Bộ Công thương, Bộ Tài chính; sử dụng ngân sách địa phương (trong khả năng) để hỗ trợ cho vùng khó khăn, theo hướng dẫn chung của Trung ương.

Nghị quyết yêu cầu công khai thông tin giá bán lẻ xăng dầu tại các cửa hàng.

Nghị quyết cũng yêu cầu công khai minh bạch việc thực hiện trích, chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu; công khai thông tin giá bán lẻ xăng dầu tại các cửa hàng, cập nhật thông tin trên hệ thống thông tin điện tử của doanh nghiệp.

Bộ Tài chính có trách nhiệm báo cáo Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết quả thực hiện việc triển khai thực hiện chi tạm ứng và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất theo quy định.

Nghị quyết trên có hiệu lực thi hành từ ngày 27/3/2026.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 483/QĐ-TTg bổ sung 8.000 tỷ đồng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 (chi khác ngân sách) từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025 cho Bộ Công thương để tạm ứng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như đề nghị của Bộ Tài chính./.

