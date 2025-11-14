Ngày 14/11: Giá bạc trong nước tăng mạnh

|áng 14/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 52,287 USD/oune
Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 14/11, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, niêm yết giá bạc ở mức 2.052.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.115.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 68.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 70.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 13/11.
Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện niêm yết ở mức 1.767.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.797.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 75.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng 13/11.
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc các thương hiệu niêm yết ở mức 1.769.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.803.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 74.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 75.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 13/11.
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 14/11/2025
Loại bạc
Đơn vị
TP. Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
Bạc 99.9
1 lượng
1.767.000
1.797.000
1.769.000
1.803.000
1 kg
47.127.000
47.925.000
47.179.000
48.076.000
Bạc 99.99
1 lượng
1.775.000
1.805.000
1.777.000
1.807.000
1 kg
47.333.000
48.137.000
47.375.000
48.188.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 14/11/2025:
Loại bạc
Đơn vị
VND
Mua vào
Bán ra
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
1 lượng
2.052.000
2.115.000
Bạc thỏi Phú Quý 999
1 kg
54.719.863
56.399.859
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:31:37 sáng 14/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 52,287 USD/oune, giảm 0,994 USD/oune so với phiên sáng 13/11.
Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.377.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.382.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 28.000 đồng/ounecả ở chiều mua vào và bán ra so với sáng 13/11.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:31:37 sáng 14/11/2025