Ngày 14/11: Giá bạc trong nước tăng mạnh
áng 14/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 52,287 USD/oune

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 14/11, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, niêm yết giá bạc ở mức 2.052.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.115.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 68.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 70.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 13/11.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện niêm yết ở mức 1.767.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.797.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 75.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng 13/11.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc các thương hiệu niêm yết ở mức 1.769.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.803.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 74.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 75.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 13/11.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 14/11/2025

Loại bạc

Đơn vị

TP. Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Bạc 99.9

1 lượng

1.767.000

1.797.000

1.769.000

1.803.000

1 kg

47.127.000

47.925.000

47.179.000

48.076.000

Bạc 99.99

1 lượng

1.775.000

1.805.000

1.777.000

1.807.000

1 kg

47.333.000

48.137.000

47.375.000

48.188.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 14/11/2025:

Loại bạc

Đơn vị

VND

Mua vào

Bán ra

Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999

1 lượng

2.052.000

2.115.000

Bạc thỏi Phú Quý 999

1 kg

54.719.863

56.399.859

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:31:37 sáng 14/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 52,287 USD/oune, giảm 0,994 USD/oune so với phiên sáng 13/11.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.377.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.382.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 28.000 đồng/ounecả ở chiều mua vào và bán ra so với sáng 13/11.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:31:37 sáng 14/11/2025

