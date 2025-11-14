Ngày 14/11: Giá bạc trong nước tăng mạnh

Sáng nay, giá bạc thế giới quay đầu giảm. Trong nước, các thương hiệu ngược chiều tăng mạnh, với mức tăng lên tới 75.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng 13/11.

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 14/11, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, niêm yết giá bạc ở mức 2.052.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.115.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 68.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 70.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 13/11.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện niêm yết ở mức 1.767.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.797.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 75.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng 13/11.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc các thương hiệu niêm yết ở mức 1.769.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.803.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 74.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 75.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 13/11.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 14/11/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.767.000 1.797.000 1.769.000 1.803.000 1 kg 47.127.000 47.925.000 47.179.000 48.076.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.775.000 1.805.000 1.777.000 1.807.000 1 kg 47.333.000 48.137.000 47.375.000 48.188.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 14/11/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 2.052.000 2.115.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 54.719.863 56.399.859

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:31:37 sáng 14/11, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 52,287 USD/oune, giảm 0,994 USD/oune so với phiên sáng 13/11.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.377.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.382.000 đồng/oune ở chiều bán ra, giảm 28.000 đồng/ounecả ở chiều mua vào và bán ra so với sáng 13/11.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:31:37 sáng 14/11/2025