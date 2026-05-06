Ngày 6/5: Giá bạc tăng trở lại sau nhịp điều chỉnh

08:40 | 06/05/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (6/5) đồng loạt đi lên nhưng đà tăng vẫn khá thận trọng khi nhà đầu tư tiếp tục theo dõi sát sao căng thẳng địa chính trị và chính sách tiền tệ toàn cầu.
Giá bạc trong nước và thế giới đồng hôm nay đồng loạt đi lên. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h30 sáng 6/5, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.838.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.926.000 đồng/lượng (bán ra), tăng so với mức 2.769.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.855.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Trong khi đó, bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý cũng đồng loạt giảm so với hôm qua. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.838.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.926.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.838.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.339.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 75.679.811 đồng/lượng (mua vào) và 78.026.472 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.381.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.838.000 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 6/5/2026:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc cũng ghi nhận sự điều chỉnh đáng kể. Tại thời điểm 8h30 sáng ngày 6/5, giá bạc giao ngay dao động quanh 74,8810 USD/ounce, tăng 2,14% so với hôm qua.

Một trong những yếu tố hỗ trợ giá bạc hôm nay là căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt liên quan đến xung đột giữa Mỹ và Iran tại khu vực eo biển Hormuz tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng của toàn cầu. Những lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung dầu mỏ, cùng với các sự cố như hỏa hoạn tại trung tâm dầu mỏ Fujairah, đã làm gia tăng nhu cầu tìm đến các tài sản trú ẩn như bạc.

Tuy nhiên, yếu tố địa chính trị không hoàn toàn mang lại lợi thế cho giá bạc. Khi giá năng lượng tăng cao, áp lực lạm phát cũng gia tăng, buộc các ngân hàng trung ương duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn. Điều này khiến các tài sản không sinh lãi như bạc trở nên kém hấp dẫn hơn do chi phí cơ hội tăng lên, qua đó tạo áp lực lên giá bạc trên thị trường quốc tế.

Ông Christopher Lewis - chuyên gia kim loại quý của FX Empire, nhận định, trong khi lãi suất tại Mỹ có xu hướng duy trì ở mức cao hoặc tiếp tục tăng, khả năng giá bạc quay lại kiểm định vùng 70 USD/ounce là hoàn toàn có thể xảy ra. Đây vốn là ngưỡng hỗ trợ quan trọng, từng nhiều lần được thị trường thử thách trong các chu kỳ trước.

Xét về khía cạnh kỹ thuật, vùng 80 USD/ounce hiện được xem là ngưỡng kháng cự đáng chú ý. Nếu giá bạc có thể bứt phá qua mốc này, xu hướng tăng có thể được củng cố, mở ra khả năng tiến tới vùng 90 USD/ounce trong các nhịp tiếp theo./.

Xuân Cường (tổng hợp)
giá bạc giá bạc thế giới giá bạc giao ngay giá bạc trong nước

