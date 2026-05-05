Ngày 5/5: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm sâu

Cập nhật lúc 10h sáng 5/5, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.769.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.855.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.847.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.935.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Trong khi đó, bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý cũng đồng loạt giảm so với hôm qua. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.769.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.855.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.769.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.258.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo ở mức 73.839.815 đồng/lượng (mua vào) và 76.133.143 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.323.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.769.000 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 5/5/2026:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc cũng ghi nhận sự điều chỉnh đáng kể. Tại thời điểm 10h sáng ngày 5/5, giá bạc giao ngay dao động quanh 73,0895 USD/ounce, giảm 2,2754 USD/ounce so với hôm qua.

Theo Trading Economics, đà giảm này đã chấm dứt chuỗi tăng kéo dài trong nhiều phiên trước đó. Nguyên nhân chủ yếu đến từ những biến động địa chính trị và kỳ vọng chính sách tiền tệ toàn cầu.

Theo nhận định của giới chuyên gia, trong môi trường lãi suất duy trì ở ngưỡng cao, bạc dần mất đi sức hấp dẫn do không mang lại dòng tiền như các kênh đầu tư sinh lợi khác. Khi chi phí cơ hội gia tăng, dòng vốn có xu hướng dịch chuyển sang những tài sản có khả năng tạo lợi nhuận, từ đó gây sức ép lên đà tăng của kim loại quý này.

Một trong những yếu tố khiến mặt bằng lãi suất tiếp tục neo cao là áp lực lạm phát, đặc biệt đến từ giá năng lượng. Trong bối cảnh đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nhiều khả năng vẫn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, qua đó tạo áp lực kéo dài lên thị trường bạc cũng như nhóm tài sản không sinh lời.

Dù vậy, xét trong trung và dài hạn, triển vọng của bạc vẫn được đánh giá khá tích cực nhờ sự cân bằng tương đối giữa cung và cầu. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, những biến động liên quan đến nguồn cung năng lượng, đặc biệt tại khu vực Trung Đông, có thể tiếp tục khiến giá bạc dao động mạnh./.