Ngày 5/5: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm sâu

10:28 | 05/05/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (5/5) đồng loạt giảm sâu, đánh dấu sự đảo chiều sau chuỗi tăng trước đó. Áp lực từ lãi suất cao và bất ổn địa chính trị đang khiến kim loại quý này suy yếu rõ rệt.
Giá bạc hôm nay suy giảm vì áp lực lãi suất. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 10h sáng 5/5, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.769.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.855.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.847.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.935.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Trong khi đó, bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý cũng đồng loạt giảm so với hôm qua. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.769.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.855.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.769.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.258.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo ở mức 73.839.815 đồng/lượng (mua vào) và 76.133.143 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.323.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.769.000 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 5/5/2026:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc cũng ghi nhận sự điều chỉnh đáng kể. Tại thời điểm 10h sáng ngày 5/5, giá bạc giao ngay dao động quanh 73,0895 USD/ounce, giảm 2,2754 USD/ounce so với hôm qua.

Theo Trading Economics, đà giảm này đã chấm dứt chuỗi tăng kéo dài trong nhiều phiên trước đó. Nguyên nhân chủ yếu đến từ những biến động địa chính trị và kỳ vọng chính sách tiền tệ toàn cầu.

Theo nhận định của giới chuyên gia, trong môi trường lãi suất duy trì ở ngưỡng cao, bạc dần mất đi sức hấp dẫn do không mang lại dòng tiền như các kênh đầu tư sinh lợi khác. Khi chi phí cơ hội gia tăng, dòng vốn có xu hướng dịch chuyển sang những tài sản có khả năng tạo lợi nhuận, từ đó gây sức ép lên đà tăng của kim loại quý này.

Một trong những yếu tố khiến mặt bằng lãi suất tiếp tục neo cao là áp lực lạm phát, đặc biệt đến từ giá năng lượng. Trong bối cảnh đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nhiều khả năng vẫn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, qua đó tạo áp lực kéo dài lên thị trường bạc cũng như nhóm tài sản không sinh lời.

Dù vậy, xét trong trung và dài hạn, triển vọng của bạc vẫn được đánh giá khá tích cực nhờ sự cân bằng tương đối giữa cung và cầu. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, những biến động liên quan đến nguồn cung năng lượng, đặc biệt tại khu vực Trung Đông, có thể tiếp tục khiến giá bạc dao động mạnh./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
Ngày 5/5: Giá gạo nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng, lúa bình ổn

Ngày 5/5: Giá gạo nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng, lúa bình ổn

Ngày 5/5: Giá cao su tại các sàn giao dịch châu Á biến động trái chiều

Ngày 5/5: Giá cao su tại các sàn giao dịch châu Á biến động trái chiều

TP. Hải Phòng sắp xếp hơn 1.200 cán bộ không chuyên trách cấp xã

TP. Hải Phòng sắp xếp hơn 1.200 cán bộ không chuyên trách cấp xã

Moody's nâng triển vọng của Việt Nam từ mức "Ổn định" lên "Tích cực"

Moody’s nâng triển vọng của Việt Nam từ mức “Ổn định” lên “Tích cực”

Sôi động dòng tiền tự doanh trên sàn UPCoM

Sôi động dòng tiền tự doanh trên sàn UPCoM

Cân bằng tốc độ và chất lượng tăng trưởng trong bối cảnh thế giới "nhiễu động"

Cân bằng tốc độ và chất lượng tăng trưởng trong bối cảnh thế giới "nhiễu động"

Căng thẳng Trung Đông đẩy thị trường hàng hóa vận động theo trục năng lượng

Căng thẳng Trung Đông đẩy thị trường hàng hóa vận động theo trục năng lượng

Thị trường hàng hóa trong tuần qua vận động quanh một trục rõ ràng: địa chính trị. Khi căng thẳng tại Trung Đông đẩy giá dầu lên cao, hiệu ứng domino nhanh chóng lan sang các nhóm mặt hàng khác, đặc biệt kéo dòng tiền sang nông sản và nhiên liệu sinh học.
(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa cho biết, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản (NLTS) tháng 4/2026 của Việt Nam ước đạt 6,05 tỷ USD, giảm 3,8% so với tháng trước và giảm 0,8% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu NLTS 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 23,04 tỷ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước.
(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2026 tăng 0,84% so với tháng trước, chủ yếu do giá gas trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, vận chuyển tăng. Có 10 nhóm hàng tăng giá, riêng chỉ số giá nhóm giao thông giảm.
Giá cao su thế giới hôm nay (4/5) biến động trái chiều giữa các kỳ hạn. Trên sàn Tocom, hợp đồng tháng 6 tăng 0,53% lên 399,10 Yên/kg; tháng 7 giảm 0,06% còn 399,80 Yên/kg. Tại sàn SHFE, tháng 5 tăng 0,20% lên 17.340 Nhân dân tệ/tấn trong khi tháng 7 giảm 0,02% xuống 17.460 Nhân dân tệ/tấn.
(TBTCO) - Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính đẩy mạnh công tác truyền thông hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động trong toàn ngành.
Giá cao su thế giới hôm nay (3/5) tăng giảm đan xen tại các kỳ hạn giao hàng. Theo đó, trên sàn Tocom, hợp đồng tháng 5 giảm nhẹ, trong khi tháng 6 tăng. Trên sàn SHFE, kỳ hạn tháng 6 tăng, nhưng tháng 7 giảm. Trong nước, giá cao su tiếp tục duy trì trạng thái ổn định khi các doanh nghiệp đồng loạt giữ giá thu mua.
Giá lúa gạo hôm nay (3/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động do nghỉ lễ. Theo đó, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 10.750 - 10.090 đồng/kg…. Trong khi đó, giá lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg; lúa OM 5451 dao động mốc 5.600 - 5.700 đồng/kg…
Giá cao su thế giới hôm nay (2/5) đồng loạt tăng trên cả 4 thị trường chủ chốt. Cụ thể, giá tại Nhật Bản bật tăng mạnh hơn 2%, trong khi Thái Lan, Trung Quốc và Singapore tăng nhẹ, phản ánh tâm lý thị trường cải thiện và kỳ vọng nhu cầu phục hồi. Trong nước, thị trường duy trì đà đi ngang.
