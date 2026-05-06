Ngày 6/5: Giá cao su thế giới chưa thể bứt phá

Giá cao su thế giới hôm nay diễn biến trái chiều. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn Tocom duy trì đà đi ngang. Cụ thể, hợp đồng kỳ hạn tháng 6/2026 giữ ở mức 399,10 Yên/kg; hợp đồng tháng 7/2026 hiện ở mức 399,80 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, thị trường cao su tiếp tục nghỉ lễ từ ngày 1 - 5/5.

Trên sàn SGX - Singapore, hợp đồng cao su TSR20 kỳ hạn tháng 5 ở mức 217,20 Cent/kg, tăng 1,12%; kỳ hạn tháng 6/2026 ở mức 217,10 Cent/kg, tăng 1,21%.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 đi ngang ở mức 80,80 Baht/kg.

Hiện nguồn cung cao su tự nhiên tại các nước sản xuất lớn như Thái Lan, Indonesia và Malaysia đang bước vào giai đoạn khai thác, trong khi nhu cầu từ Trung Quốc vẫn chưa phục hồi rõ rệt.

Diễn biến trên thị trường cao su thời gian gần đây cho thấy một bức tranh mang tính “tăng trong thận trọng”, khi các yếu tố vĩ mô đang đóng vai trò dẫn dắt rõ nét hơn so với lực cầu thực.

Trong bối cảnh đó, giá cao su được dự báo sẽ tiếp tục dao động giằng co, chịu áp lực từ nguồn cung gia tăng và tâm lý thận trọng của thị trường, khi lực cầu thực tế chưa đủ mạnh để tạo xu hướng tăng bền vững. Theo Reuters, xu hướng ngắn hạn nghiêng tăng, song lực cầu thực còn yếu khiến thị trường chưa thể bứt phá rõ rệt.

Giá cao su trong nước

Ở thị trường trong nước, giá thu mua mủ cao su tiếp tục ổn định tại các doanh nghiệp lớn. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước trong khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Việc duy trì mặt bằng giá ổn định trong nước giúp người trồng cao su yên tâm sản xuất, hạn chế tác động từ những biến động ngắn hạn của thị trường quốc tế. Trong thời gian tới, xu hướng giá cao su nhiều khả năng vẫn phụ thuộc vào diễn biến nhu cầu từ các thị trường lớn và biến động của giá dầu - yếu tố có mối liên hệ chặt chẽ với cao su tổng hợp./.