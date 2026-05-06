Thị trường

Ngày 6/5: Giá cao su thế giới chưa thể bứt phá

06:21 | 06/05/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (6/5) diễn biến trái chiều. Theo đó, giá cao su RSS3 trên sàn Tocom duy trì đi ngang, trong khi sàn SHFE đang trong kỳ nghỉ lễ nhưng vẫn được hỗ trợ bởi đồng Yên suy yếu và giá dầu tăng.
aa
Ngày 6/5: Giá cao su thế giới chưa thể bứt phá
Giá cao su thế giới hôm nay diễn biến trái chiều. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn Tocom duy trì đà đi ngang. Cụ thể, hợp đồng kỳ hạn tháng 6/2026 giữ ở mức 399,10 Yên/kg; hợp đồng tháng 7/2026 hiện ở mức 399,80 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, thị trường cao su tiếp tục nghỉ lễ từ ngày 1 - 5/5.

Trên sàn SGX - Singapore, hợp đồng cao su TSR20 kỳ hạn tháng 5 ở mức 217,20 Cent/kg, tăng 1,12%; kỳ hạn tháng 6/2026 ở mức 217,10 Cent/kg, tăng 1,21%.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 đi ngang ở mức 80,80 Baht/kg.

Hiện nguồn cung cao su tự nhiên tại các nước sản xuất lớn như Thái Lan, Indonesia và Malaysia đang bước vào giai đoạn khai thác, trong khi nhu cầu từ Trung Quốc vẫn chưa phục hồi rõ rệt.

Diễn biến trên thị trường cao su thời gian gần đây cho thấy một bức tranh mang tính “tăng trong thận trọng”, khi các yếu tố vĩ mô đang đóng vai trò dẫn dắt rõ nét hơn so với lực cầu thực.

Trong bối cảnh đó, giá cao su được dự báo sẽ tiếp tục dao động giằng co, chịu áp lực từ nguồn cung gia tăng và tâm lý thận trọng của thị trường, khi lực cầu thực tế chưa đủ mạnh để tạo xu hướng tăng bền vững. Theo Reuters, xu hướng ngắn hạn nghiêng tăng, song lực cầu thực còn yếu khiến thị trường chưa thể bứt phá rõ rệt.

Giá cao su trong nước

Ở thị trường trong nước, giá thu mua mủ cao su tiếp tục ổn định tại các doanh nghiệp lớn. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước trong khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Việc duy trì mặt bằng giá ổn định trong nước giúp người trồng cao su yên tâm sản xuất, hạn chế tác động từ những biến động ngắn hạn của thị trường quốc tế. Trong thời gian tới, xu hướng giá cao su nhiều khả năng vẫn phụ thuộc vào diễn biến nhu cầu từ các thị trường lớn và biến động của giá dầu - yếu tố có mối liên hệ chặt chẽ với cao su tổng hợp./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Từ khóa:
giá cao su giá cao su trong nước giá cao su thế giới

Bài liên quan

Ngày 5/5: Giá cao su tại các sàn giao dịch châu Á biến động trái chiều

Ngày 5/5: Giá cao su tại các sàn giao dịch châu Á biến động trái chiều

Ngày 4/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước ổn định

Ngày 4/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước ổn định

Ngày 3/5: Giá cao su thế giới tăng - giảm đan xen tại các kỳ hạn giao hàng

Ngày 3/5: Giá cao su thế giới tăng - giảm đan xen tại các kỳ hạn giao hàng

Dành cho bạn

Ngày 6/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 64.000 - 70.000 đồng/kg

Ngày 6/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 64.000 - 70.000 đồng/kg

Sau nhịp hạ nhiệt, ngân hàng nào trả lãi suất cao kỳ hạn 6 tháng?

Sau nhịp hạ nhiệt, ngân hàng nào trả lãi suất cao kỳ hạn 6 tháng?

Infographics: Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 4 tháng đầu năm tăng 11,1%

Infographics: Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 4 tháng đầu năm tăng 11,1%

Ngày 6/5: Giá cà phê giằng co trong biên độ hẹp, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 6/5: Giá cà phê giằng co trong biên độ hẹp, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 6/5: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng, gạo ổn định

Ngày 6/5: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng, gạo ổn định

Việt Nam và các quốc gia ASEAN đoàn kết "Cùng chèo lái tương lai chung"

Việt Nam và các quốc gia ASEAN đoàn kết "Cùng chèo lái tương lai chung"

Đọc thêm

Cảnh báo nóng: Xe đạp điện “biến tướng” công suất lớn tràn ra đường

Cảnh báo nóng: Xe đạp điện “biến tướng” công suất lớn tràn ra đường

(TBTCO) - Kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh xe điện trên địa bàn Hà Nội, lực lượng Quản lý thị trường đã phát hiện 29 phương tiện có dấu hiệu “trá hình” xe đạp điện, bị thay đổi kết cấu với công suất thực tế lên tới 600W, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Còn nhiều dư địa để bứt phá hợp tác đầu tư Việt Nam - Ấn Độ

Còn nhiều dư địa để bứt phá hợp tác đầu tư Việt Nam - Ấn Độ

(TBTCO) - Có nền tảng chính trị tốt, thương mại tăng nhanh, nhưng dòng vốn đầu tư hai chiều Việt Nam - Ấn Độ vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Đây cũng đồng thời là dư địa lớn nhất của quan hệ kinh tế Việt Nam - Ấn Độ trong giai đoạn tới.
Ngày 5/5: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm sâu

Ngày 5/5: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm sâu

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (5/5) đồng loạt giảm sâu, đánh dấu sự đảo chiều sau chuỗi tăng trước đó. Áp lực từ lãi suất cao và bất ổn địa chính trị đang khiến kim loại quý này suy yếu rõ rệt.
Cùng Vietjet tận hưởng mùa hè 2026 với hàng triệu vé khuyến mại giảm 100% trong 3 ngày vàng 5/5 - 7/5/2026

Cùng Vietjet tận hưởng mùa hè 2026 với hàng triệu vé khuyến mại giảm 100% trong 3 ngày vàng 5/5 - 7/5/2026

(TBTCO) - Chào hè rực rỡ, Vietjet dành tặng tới 11 triệu vé bay Deluxe, Eco giảm tới 100% trong 3 ngày vàng khuyến mãi từ 5/5 đến 7/5/2026 tại website www.vietjetair.com và ứng dụng điện thoại Vietjet Air.
Ngày 5/5: Giá gạo nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng, lúa bình ổn

Ngày 5/5: Giá gạo nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng, lúa bình ổn

Giá lúa hôm nay (5/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, trong khi giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 tăng 250 đồng/kg dao động ở mức 8.600 - 8.700 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 400 đồng/kg dao động ở mức 9.000 - 9.200 đồng/kg….
Căng thẳng Trung Đông đẩy thị trường hàng hóa vận động theo trục năng lượng

Căng thẳng Trung Đông đẩy thị trường hàng hóa vận động theo trục năng lượng

Thị trường hàng hóa trong tuần qua vận động quanh một trục rõ ràng: địa chính trị. Khi căng thẳng tại Trung Đông đẩy giá dầu lên cao, hiệu ứng domino nhanh chóng lan sang các nhóm mặt hàng khác, đặc biệt kéo dòng tiền sang nông sản và nhiên liệu sinh học.
Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt hơn 23 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt hơn 23 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm

(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa cho biết, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản (NLTS) tháng 4/2026 của Việt Nam ước đạt 6,05 tỷ USD, giảm 3,8% so với tháng trước và giảm 0,8% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu NLTS 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 23,04 tỷ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước.
Ngày 4/5: Giá bạc biến động khó lường

Ngày 4/5: Giá bạc biến động khó lường

Giá bạc trong nước và quốc tế hôm nay (4/5) biến động khó lường do lãi suất cao gây áp lực. Dù có những nhịp phục hồi trong ngắn hạn, đặc biệt vào cuối tuần, nhưng nhìn tổng thể, kim loại quý này vẫn chưa thoát khỏi xu hướng điều chỉnh nhẹ.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ra quân ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên toàn quốc từ 7/5 - 30/5/2026

Ra quân ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên toàn quốc từ 7/5 - 30/5/2026

Bắc Ninh thu ngân sách nội địa 4 tháng đạt trên 34 nghìn tỷ đồng

Bắc Ninh thu ngân sách nội địa 4 tháng đạt trên 34 nghìn tỷ đồng

Thu ngân sách nội địa tại Đắk Lắk tăng gần 12% trong 4 tháng đầu năm

Thu ngân sách nội địa tại Đắk Lắk tăng gần 12% trong 4 tháng đầu năm

Infographics: Tình hình giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

Infographics: Tình hình giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày 6/5: Giá bạc tăng trở lại sau nhịp điều chỉnh

Ngày 6/5: Giá bạc tăng trở lại sau nhịp điều chỉnh

Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ

VN-Index tăng mạnh trong tháng 4, thị trường bước vào tháng 5 với nền tảng cải thiện

VN-Index tăng mạnh trong tháng 4, thị trường bước vào tháng 5 với nền tảng cải thiện

Giá vàng hôm nay ngày 6/5: Giá vàng thế giới tăng lên ngưỡng 4.586 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 6/5: Giá vàng thế giới tăng lên ngưỡng 4.586 USD/ounce

Ngày 4/5: Giá tiêu tăng mạnh, cà phê đồng loạt giảm

Ngày 4/5: Giá tiêu tăng mạnh, cà phê đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 3/5: Giá vàng trong nước đi ngang quanh vùng 163 - 166 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 3/5: Giá vàng trong nước đi ngang quanh vùng 163 - 166 triệu đồng/lượng

Ngày 5/5: Giá cà phê tiếp đà giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/5: Giá cà phê tiếp đà giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/5: Giá heo hơi điều chỉnh trái chiều tại miền Bắc và miền Nam

Ngày 5/5: Giá heo hơi điều chỉnh trái chiều tại miền Bắc và miền Nam

Ngày 4/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 4/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 4/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam chạm mốc 70.000 đồng/kg

Ngày 4/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam chạm mốc 70.000 đồng/kg

Tỷ giá USD hôm nay (4/5): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ sau nghỉ lễ, DXY quanh 98 điểm chờ đàm phán Mỹ - Iran và dữ liệu việc làm

Tỷ giá USD hôm nay (4/5): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ sau nghỉ lễ, DXY quanh 98 điểm chờ đàm phán Mỹ - Iran và dữ liệu việc làm

Giá vàng hôm nay ngày 5/5: Giá vàng giảm mạnh, lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 5/5: Giá vàng giảm mạnh, lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng

Infographics: Những con số kinh tế trên địa bàn TP. Hà Nội 4 tháng đầu năm 2026

Infographics: Những con số kinh tế trên địa bàn TP. Hà Nội 4 tháng đầu năm 2026