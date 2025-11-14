Ngày 14/11: Giá thép tiếp đà giảm nhẹ

Sáng 14/11, giá thép trên sàn Thượng Hải tiếp đà giảm nhẹ, trong khi quặng sắt nhích tăng. Trong nước, giá thép xây dựng tiếp tục được doanh nghiệp duy trì ổn định.

Sáng 14/11, giá thép thanh đang giao dịch tại mức 3.048 nhân dân tệ/tấn.

Sàn Thượng Hải

Tại thời điểm 8h30 sáng 14/11, giá thép thanh đang giao dịch tại mức 3.048 nhân dân tệ/tấn.

Kết thúc phiên giao dịch 13/11, giá thép thanh kỳ hạn tháng 12 trên Sàn Thượng Hải giảm 0,1% (3 nhân dân tệ) về mức 3.011 nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt tăng 0,25% (2 nhân dân tệ) lên mức 788 nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 12 trên Sàn Singapore-SGX tăng 0,01 USD lên mức 102,79 USD/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn biến động nhẹ trong phiên giao dịch khi các nhà đầu tư cân nhắc giữa nhu cầu ngắn hạn đang suy yếu tại Trung Quốc và triển vọng nguồn cung gia tăng, cùng khả năng các nhà máy thép sẽ bắt đầu tích trữ nguyên liệu trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, theo Reuters.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 1/2026 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) tăng nhẹ 0,26%, đóng cửa phiên giao dịch ở mức 772,5 nhân dân tệ/tấn (tương đương 108,45 USD/tấn).

Trong khi đó, hợp đồng quặng sắt giao tháng 12/2025 trên Sàn Singapore giảm nhẹ 0,03% xuống còn 102,75 USD/tấn.

Theo các nhà phân tích của Công ty môi giới Shengda Futures, thị trường hiện quay lại tập trung vào các yếu tố cơ bản, vốn đang nghiêng về chiều hướng yếu.

Thị trường trong nước

Các doanh nghiệp tiếp tục duy trì bình ổn giá thép xây dựng. Cụ thể lúc 8h30 ngày 14/11/2025, cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện giá thép dao động từ 12.520 - 13.640 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg.

Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg. Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.880 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.050 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.090 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.