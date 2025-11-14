(TBTCO) - Tối ngày 14/11, tại Hà Nội, Bộ Công thương (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số) đã tổ chức Lễ khai mạc "Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025".

Đây không chỉ là ngày hội mua sắm trực tuyến lớn nhất trong năm, mà còn lan tỏa thông điệp về tiêu dùng thông minh, trách nhiệm và bền vững, góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế số Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng cho biết, một trong những trở ngại lớn nhất của người tiêu dùng khi mua sắm trực tuyến là sự e ngại về chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, vấn đề hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng là một thực trạng nổi cộm của cả thương mại điện tử cũng như thương mại truyền thống.

Vì vậy, việc tổ chức sự kiện Tuần lễ thương mại điện tử và Ngày mua sắm trực tuyến Online Friday 2025 với chủ đề “An toàn - An Tâm - An vui” năm nay thể hiện sự quyết tâm của Bộ Công thương trong việc đồng hành cùng các nền tảng số thương mại điện tử, các nhà bán hàng và người tiêu dùng để xây dựng môi trường thương mại điện tử minh bạch và giàu trải nghiệm tích cực, phát huy vai trò của cơ quan quản lý và nâng cao trách nhiệm của nền tảng số/sàn thương mại điện tử, các nhà bán hàng trong việc xây dựng niềm tin và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng phát biểu khai mạc.

Với chủ đề xuyên suốt “An toàn - An tâm - An vui” của Online Friday 2025, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) hướng tới xây dựng một hệ sinh thái kết nối toàn diện trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của chương trình là chuỗi Mega Livestream “An toàn - An tâm - An vui”. Lần đầu tiên Ban tổ chức trực tiếp thực hiện một phiên mega live quy mô lớn, với hình thức trình diễn trực quan, sinh động, hướng dẫn chi tiết cho người tiêu dùng về cách phân biệt hàng thật - hàng giả, kỹ năng mua sắm thông minh và an toàn trên môi trường số. Hoạt động này kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường niềm tin và bảo vệ người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử.

Các đại biểu ấn nút khai mạc "Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam"

Với mục tiêu mang lại trải nghiệm “Vui là sắm, sắm là vui” và “An toàn - An tâm - An vui”, Online Friday 2025 tập trung mạnh mẽ vào việc quảng bá, nhận diện và tiêu thụ sản phẩm uy tín, chất lượng, chính hãng; tăng cường công cụ bảo vệ người tiêu dùng trước nguy cơ hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại. Bên cạnh đó, các nền tảng số và đối tác sẽ triển khai loạt hoạt động nội dung - giải trí - mua sắm mang màu sắc trẻ trung, năng động, tạo sức hút và lan tỏa mạnh mẽ.

Chương trình Online Friday 2025 tập trung vào nhiều nội dung chính như: Nâng cao hoạt động trải nghiệm thương mại điện tử và công nghệ số; xây dựng niềm tin của người tiêu dùng; hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, quảng bá sản phẩm Việt; gia tăng lợi ích, ưu đãi và giá trị cho người tiêu dùng...

Online Friday 2025 cũng quy tụ sự hưởng ứng đông đảo từ doanh nghiệp, nhà sản xuất, đơn vị logistics đến các tổ chức cung cấp giải pháp hạ tầng số, tạo nên hệ sinh thái sôi động cho hoạt động mua sắm trực tuyến trên toàn quốc. Đặc biệt, đông đảo Sở Công thương các tỉnh, thành trên cả nước đã đồng hành tích cực trong việc lan tỏa thông tin, kết nối doanh nghiệp địa phương và thúc đẩy phong trào hưởng ứng tại từng địa bàn, góp phần tạo nên sức lan tỏa rộng khắp cho chương trình.

Bà Nguyễn Kiều Anh, Giám đốc Thương mại điện tử Deli Việt Nam chia sẻ, Online Friday là sự kiện quan trọng để các doanh nghiệp tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời mang đến cho người mua sắm những trải nghiệm mua sắm trực tuyến vui vẻ, an tâm và nhiều ưu đãi thiết thực.

Đại diện TikTok Việt Nam, ông Nguyễn Lâm Thanh nhấn mạnh, TikTok Shop quyết tâm xây dựng và duy trì một môi trường mua sắm cởi mở, đáng tin cậy, nơi người tiêu dùng không chỉ được tận hưởng trải nghiệm mua sắm nhiều niềm vui mà còn an tâm trong từng quyết định.

Ông Phan Mạnh Hà, Giám đốc đối ngoại Sàn thương mại điện tử Shopee cho biết, trong khuôn khổ Online Friday 2025, nền tảng đã đẩy mạnh nhiều chương trình nâng cao trải nghiệm người dùng, bao gồm ứng dụng trí tuệ nhân tạo để gợi ý sản phẩm phù hợp hơn với nhu cầu cá nhân, cùng tính năng livestream tương tác giúp người mua có thể giao tiếp trực tiếp với người bán, tìm hiểu chi tiết sản phẩm trước khi quyết định mua.

Song song với việc tối ưu trải nghiệm, Shopee chú trọng kiểm soát chất lượng hàng hóa và thông tin khuyến mại. Theo đại diện Shopee, để bảo đảm trải nghiệm mua sắm xuyên suốt trong dịp cao điểm, Shopee cũng đã phối hợp với các đối tác thanh toán và logistics lớn nhằm tăng tốc độ xử lý đơn và rút ngắn thời gian giao hàng...