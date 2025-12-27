Thi đua yêu nước - khát vọng hùng cường

(TBTCO) - Sáng nay (27/12), tại Thủ đô Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI với chủ đề: “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, mang ý nghĩa tổng kết chặng đường thi đua 5 năm qua; đề ra và phát động phong trào thi đua giai đoạn tới. Đồng thời tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu; anh hùng, chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến - những người đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần cống hiến và sức sáng tạo của con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội. Ảnh: An Thư

Đoàn kết, sáng tạo, đột phá trong tổ chức phong trào thi đua yêu nước

Giai đoạn 2021 - 2025, đất nước phải đối mặt với diễn biến nhanh, phức tạp, bất ổn, khó lường, nhiều vấn đề mới, vượt dự báo, những thay đổi mang tính thời đại, chưa có tiền lệ của tình hình thế giới, khu vực và trong nước. Nhiều yếu tố bất định tạo ra khó khăn, thách thức lớn, đã và đang để lại hậu quả nặng nề.

Tổng số đại biểu về dự Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ XI là 2.223 đại biểu, trong đó có 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức; được thành lập thành 105 Đoàn đại biểu.

Trong bối cảnh đó, Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị đề cao ý chí, khát vọng phát triển, nỗ lực đặc biệt lớn vượt qua khó khăn, quyết liệt với tinh thần tăng tốc bứt phá. Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách đột phá, sắp xếp lại giang sơn để tạo ra tiềm năng mới, động năng mới, không gian phát triển mới.

Các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” đã trở thành nòng cốt huy động sức mạnh tổng hợp góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tiêu biểu như phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” huy động được tổng nguồn lực khoảng 3,7 triệu tỷ đồng cùng hàng triệu hộ dân hiến hơn 98,2 triệu m2 đất, đóng góp hàng chục nghìn tỷ đồng và hàng triệu ngày công để thay đổi căn bản diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân.

Phong trào “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025” được tiến hành thần tốc, huy động được hơn 27.400 tỷ đồng, hoàn thành xóa 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước chỉ trong 450 ngày đêm.

Giai đoạn 2021 - 2025 (tính đến đầu quý II/2025), thực hiện phong trào “Vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo và an sinh xã hội hơn 30.342 tỷ đồng; xây mới và sửa chữa được 193.641 căn nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ hơn 6,46 triệu lượt người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về khám, chữa bệnh; giúp đỡ hơn 1,3 triệu lượt học sinh, sinh viên về học tập; hỗ trợ hơn 845 nghìn lượt người nghèo về phát triển sản xuất và hỗ trợ xây dựng hàng nghìn công trình dân sinh…

Mới đây nhất, trước thiệt hại nặng nề về người và của do lũ chồng lũ, bão chồng bão, sạt lở đất, ngập lụt lịch sử tại các tỉnh khu vực miền trung, ngày 1/12/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát động và triển khai ngay “Chiến dịch Quang Trung” để huy động tổng lực và thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại, bảo đảm mọi người dân có nhà ở, thờ cúng tổ tiên, vui xuân đón Tết Nguyên đán và năm mới 2026.

Nhiều phong trào thi đua thực chất hướng mạnh vào các hành động thiết thực, đáp ứng đòi hỏi thực tiễn, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế - xã hội như: “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc”, “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, “Bình dân học vụ số”; thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng…

Đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng

Toàn cảnh Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Ảnh: An Thư

Những kết quả nổi bật của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025 là cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục, là tinh thần, ý chí dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Các phong trào thi đua yêu nước đã phát triển sâu rộng, với nhiều đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức, mang lại hiệu quả thiết thực trên tất cả các lĩnh vực, tạo động lực mạnh mẽ, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ; đóng góp quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước.

Đại hội lần thứ XIV của Đảng đang đến gần, đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình với khí thế và động lực mới. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua”, với chủ đề: “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sẽ đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong 5 năm tới, tạo khí thế, động lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh giai đoạn 2026 - 2030 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc./.