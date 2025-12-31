(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa chính thức ban hành Thông tư số 136/2025/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 98/2020/TT-BTC về hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 12/2/2026.

Một trong những điểm đáng chú ý của Thông tư số 136/2025/TT-BTC là việc mở rộng và đa dạng hóa các loại hình quỹ đầu tư, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường. Theo đó, quỹ đầu tư công cụ thị trường tiền tệ chính thức được đưa vào khung pháp lý, với yêu cầu tối thiểu 80% giá trị tài sản ròng (NAV) phải đầu tư vào các tài sản có mức độ an toàn cao như tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi và công cụ nợ của Chính phủ.

Bên cạnh đó, quỹ đầu tư trái phiếu hạ tầng cũng được hình thành nhằm tạo thêm kênh dẫn vốn trung và dài hạn cho các dự án trọng điểm. Theo quy định, tối thiểu 65% NAV của quỹ phải được phân bổ vào trái phiếu dự án hạ tầng, qua đó góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và giảm áp lực lên nguồn vốn ngân sách.

Một điểm mới có ý nghĩa quan trọng là việc bổ sung cơ chế “mức phòng vệ thanh khoản”. Đây là công cụ nhằm bảo vệ sự ổn định của các quỹ mở trong trường hợp xảy ra biến động lớn hoặc rút vốn ồ ạt. Khoản phí này được áp dụng trong các tình huống bất khả kháng và được hạch toán trực tiếp vào tài sản của quỹ, không thuộc về công ty quản lý, nhằm bảo đảm quyền lợi công bằng cho các nhà đầu tư còn nắm giữ chứng chỉ quỹ.

Nhiều quy định mới trong quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. Ảnh: T.L

Về quản trị và kiểm soát xung đột lợi ích, Thông tư số 136/2025/TT-BTC siết chặt các quy định liên quan đến giao dịch nội bộ. Theo đó, quỹ thành viên không được phép đầu tư vào chính các thành viên góp vốn của mình.

Đối với các giao dịch thỏa thuận, công ty quản lý quỹ phải có sự chấp thuận bằng văn bản của Ban đại diện quỹ về đối tác và khoảng giá trước khi thực hiện. Đồng thời, yêu cầu công bố thông tin được nâng cao khi NAV phải được công bố chậm nhất vào ngày làm việc kế tiếp trên hệ thống của Sở Giao dịch Chứng khoán và website của công ty quản lý quỹ.

Hoạt động của Đại hội nhà đầu tư cũng được hiện đại hóa theo hướng linh hoạt và tiết giảm chi phí. Thông tư cho phép tổ chức họp, biểu quyết thông qua hình thức trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc lấy ý kiến bằng văn bản điện tử. Cuộc họp được coi là hợp lệ khi có sự tham gia của các nhà đầu tư đại diện trên 50% tổng số quyền biểu quyết.

Bên cạnh đó, quy định về quảng cáo quỹ được siết chặt nhằm tăng cường tính minh bạch và bảo vệ nhà đầu tư. Các công ty quản lý quỹ không được sử dụng danh nghĩa cơ quan nhà nước, hình ảnh cán bộ, công chức hoặc thư cảm ơn của khách hàng để quảng bá sản phẩm. Nội dung quảng cáo bắt buộc phải kèm theo cảnh báo rủi ro, đồng thời khẳng định rõ cơ quan quản lý nhà nước chỉ xác nhận tính hợp pháp của hồ sơ, không đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Với những điều chỉnh toàn diện và đồng bộ, Thông tư số 136/2025/TT-BTC được kỳ vọng sẽ hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động quỹ đầu tư chứng khoán, góp phần nâng cao tính minh bạch, củng cố niềm tin của nhà đầu tư và thúc đẩy sự phát triển ổn định, bền vững của thị trường tài chính Việt Nam.

Xem chi tiết Thông tư số 136/2025/TT-BT tại đây