(TBTCO) - Năm 2025, giá trị xuất khẩu lâm sản ước đạt 18,3 - 18,5 tỷ USD, tăng khoảng 6,6% so với năm 2024; xuất siêu ước đạt 14,87 tỷ USD, tăng 2,4% so với năm 2024.

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, ngành Lâm nghiệp hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu năm 2025, tạo nền tảng phát triển bền vững năm 2026

Năm 2025, trong bối cảnh nhiều biến động về tổ chức bộ máy, tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai cực đoan và những khó khăn từ thị trường quốc tế, ngành Lâm nghiệp Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng, tiếp tục khẳng định vai trò là ngành kinh tế - kỹ thuật đặc thù trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Theo kết quả tổng hợp toàn ngành, các chỉ tiêu chủ yếu năm 2025 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc duy trì ổn định ở mức 42,03%, bảo đảm mục tiêu chiến lược quốc gia. Tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp ước đạt 5,6 - 5,8%, tương đương 103% kế hoạch, tiếp tục nằm trong nhóm ngành có mức tăng trưởng cao trong lĩnh vực nông nghiệp.

Công tác phát triển rừng tiếp tục được quan tâm và huy động sự tham gia của toàn xã hội. Cả nước đã trồng được 284.646 ha rừng, đạt 109,5% kế hoạch năm, tăng 10,1% so với năm 2024, trong đó đã trồng 7.424 ha rừng phòng hộ, 9768 ha rừng đặc dụng và 276.244 ha rừng sản xuất.

Diện tích rừng được cấp chứng chỉ rừng đạt gần 120.000 ha (đạt 122% kế hoạch năm 2025), nâng tổng diện tích rừng có chứng chỉ rừng của cả nước ước đạt 730.000 ha (đạt 146% mục tiêu). Từ rừng trồng tập trung đã cung cấp khoảng 24,6 triệu m3 gỗ nguyên liệu cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nước và xuất khẩu.

Giá trị xuất khẩu lâm sản tiếp tục là điểm sáng của ngành, duy trì tăng trưởng trong bối cảnh các thị trường lớn siết chặt yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và gia tăng rào cản thương mại. Giá trị xuất khẩu lâm sản ước khoảng 18,3 - 18,5 tỷ USD, tăng khoảng 6,6% so với năm 2024. Xuất siêu ước đạt 14,87 tỷ USD, tăng 2,4% so với năm 2024.

Năm 2025, xuất siêu lâm sản ước đạt 14,87 tỷ USD. Ảnh minh họa

Tổng nguồn thu từ các loại dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) đến ngày 19/12/2025 là 3.936,55 tỷ đồng. Ước thực hiện năm 2025 đạt khoảng 3.940 tỷ đồng, đạt 119% kế hoạch, trong đó, thu từ DVMTR theo quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP là 3.805,48 tỷ đồng tăng 15,3% kế hoạch thu năm 2025 và tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2024; thu từ việc chuyển nhượng bổ sung 1 triệu tấn CO2 còn dư thuộc vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 2018 - 2019 theo quy định tại Nghị định số 107/2022/NĐ-CP là 5 triệu USD tương đương với 131,07 tỷ đồng. Các quỹ tỉnh đã thực hiện chi tiền DVMTR năm 2024 và tạm ứng năm 2025 gần 4.000 tỷ đồng cho các chủ rừng.

Cùng với đó, 14 chương trình, đề án trọng điểm đã được ban hành của ngành tiếp tục đạt kết quả tích cực, điển hình như Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 đã hoàn thành và vượt hơn 44% kế hoạch, đóng góp quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu...

Bước sang năm 2026, ngành Lâm nghiệp đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ che phủ rừng khoảng 42%, tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 5 - 5,5%, giá trị xuất khẩu lâm sản đạt khoảng 18,5 tỷ USD, cùng nhiều chỉ tiêu cụ thể về trồng rừng, khai thác gỗ rừng trồng và thu dịch vụ môi trường rừng.

Để thực hiện các mục tiêu này, toàn ngành sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm: hoàn thiện thể chế, chính sách và pháp luật về lâm nghiệp; tổ chức thực hiện hiệu quả các chiến lược, quy hoạch, chương trình, đề án của ngành; tăng cường bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, nhất là tại các khu vực trọng điểm; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong quản lý tài nguyên rừng.

Bên cạnh đó, ngành tiếp tục phát triển rừng bền vững, nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp, thúc đẩy trồng rừng gỗ lớn, phát triển dịch vụ môi trường rừng và thị trường carbon rừng; chủ động hợp tác quốc tế nhằm vận động, thu hút nguồn vốn ODA và FDI thông qua các chương trình, dự án quốc tế; duy trì đà tăng trưởng của công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản, tăng cường xúc tiến thương mại và xây dựng thương hiệu gỗ Việt Nam.