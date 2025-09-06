Việt Nam xuất siêu 13,99 tỷ USD hàng hóa trong 8 tháng

(TBTCO) - 8 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 597,93 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 14,8%; nhập khẩu tăng 17,9%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 13,99 tỷ USD.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2025 của Cục Thống kê, hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 8 ước đạt 43,39 tỷ USD, tăng 2,6% so với tháng trước và tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 8 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 305,96 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 76,69 tỷ USD, tăng 3,2%, chiếm 25,1% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 229,27 tỷ USD, tăng 19,3%, chiếm 74,9%.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu tám tháng năm 2025, nhóm hàng công nghiệp chế biến đạt 271,06 tỷ USD, chiếm 88,6%.

Xuất, nhập khẩu hàng hóa 8 tháng năm 2025. Biểu đồ: Cục Thống kê

Cũng theo Cục Thống kê, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 8 ước đạt 39,67 tỷ USD, giảm 0,8% so với tháng trước và tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung tám tháng năm 2025, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 291,97 tỷ USD, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 94,77 tỷ USD, tăng 5,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 197,2 tỷ USD, tăng 25,1%.

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu tám tháng năm 2025, nhóm hàng tư liệu sản xuất đạt 273,91 tỷ USD, chiếm 93,8%.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 8 tháng năm 2025, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 99,1 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 117,9 tỷ USD.

Theo số liệu sơ bộ, cán cân thương mại hàng hóa tháng 8 xuất siêu 3,72 tỷ USD. Tính chung 8 tháng năm 2025, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 13,99 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 18,84 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 18,08 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 32,07 tỷ USD./.