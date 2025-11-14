Thụy Sĩ đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ giảm thuế xuống 15%

(TBTCO) - Thỏa thuận này sẽ giảm mức thuế quan cực kỳ cao vốn có nguy cơ làm tê liệt hoạt động xuất khẩu của Thụy Sĩ.

Thuế cao hơn của Hoa Kỳ đã buộc những người nông dân chăn nuôi bò sữa ở Thụy Sĩ phải cân nhắc các biện pháp cắt giảm sản lượng sữa. Ảnh tư liệu

Thụy Sĩ cho biết đã đạt được thỏa thuận với Mỹ vào ngày 14/11, để giảm mức thuế trừng phạt 39% đối với hàng hóa của nước này xuống còn 15%, một sự thay đổi sẽ giúp giảm giá xuất khẩu dược phẩm, vàng, đồng hồ và sô cô la sang Hoa Kỳ.

Theo tờ The New York Times, các quan chức Hoa Kỳ xác nhận hai nước đã đạt được thỏa thuận và cho biết, chi tiết sẽ được công bố sau đó. Việc giảm thuế quan được đưa ra sau cuộc họp giữa các quan chức chính phủ Hoa Kỳ và Thụy Sĩ ngày 13/11 và chuyến thăm bất thường của một nhóm giám đốc điều hành cấp cao Thụy Sĩ tới gặp Tổng thống Donald Trump tại Phòng Bầu dục vào tuần trước.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã áp thuế 39% lên hàng xuất khẩu của Thụy Sĩ vào tháng 8, gây bất ngờ cho một đồng minh lâu năm và giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế Thụy Sĩ. Mức thuế này đã làm tăng đáng kể chi phí xuất khẩu thuốc men, sữa, vàng và đồng hồ của Thụy Sĩ sang Hoa Kỳ.

Ngày 13/11, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã ra tuyên bố chung với 4 quốc gia Mỹ Latinh, cho biết Hoa Kỳ sẽ giảm thuế đối với nhiều loại hàng hóa không sản xuất trong nước. Một quan chức cấp cao của chính quyền nói với các phóng viên rằng những sản phẩm này sẽ bao gồm chuối và cà phê từ Ecuador, cùng với thịt bò từ Argentina.

Đây cũng là mức thuế nằm trong số những mức thuế cao nhất được áp dụng đối với một quốc gia, mà theo các quan chức chính quyền cho biết, là nhằm ứng phó với thâm hụt thương mại đáng kể của Hoa Kỳ với Thụy Sĩ.

Jamieson Greer, đại diện thương mại Hoa Kỳ, cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên CNBC rằng Hoa Kỳ "về cơ bản đã đạt được một thỏa thuận với Thụy Sĩ", theo đó Thụy Sĩ sẽ đặt cơ sở sản xuất mới tại Hoa Kỳ, bao gồm dược phẩm, thiết bị đường sắt và luyện vàng.

“Các công ty của họ sẽ xây dựng tại đây”, ông Greer nói, đồng thời cho biết thêm thỏa thuận này sẽ loại bỏ một số nguồn thặng dư thương mại của Thụy Sĩ với Hoa Kỳ.

Chính phủ Thụy Sĩ cho biết trên mạng xã hội: "Cảm ơn Tổng thống Trump vì sự tham gia mang tính xây dựng". Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Thụy Sĩ đã kỳ vọng một thỏa thuận sẽ được hoàn tất trong những ngày tới.

Đồng franc Thụy Sĩ đã tăng giá trong tuần này nhờ hy vọng về một thỏa thuận. Đồng tiền này đã đạt mức cao nhất từ ​​trước đến nay so với đồng Euro vào thứ Sáu, theo dữ liệu của FactSet từ năm 1957.

Hoa Kỳ có kế hoạch xóa bỏ thuế quan đối với chuối, cà phê, thịt bò và một số sản phẩm may mặc và dệt may theo các thỏa thuận khung với 4 quốc gia Mỹ Latinh. Ảnh tư liệu

Trong một động thái liên quan, tờ The Wall Street Journal đưa tin, ngày 13/11, một quan chức chính quyền cho biết với các phóng viên rằng Hoa Kỳ có kế hoạch xóa bỏ thuế quan đối với chuối, cà phê, thịt bò, một số sản phẩm may mặc và dệt may theo các thỏa thuận khung với 4 quốc gia Mỹ Latinh.

Động thái dự kiến ​​này - sẽ áp dụng cho một số hàng hóa từ Ecuador, Argentina, El Salvador và Guatemala - là một phần trong sự thay đổi của chính quyền Tổng thống Trump nhằm giảm bớt một số loại thuế quan có đi có lại trong bối cảnh giá cả tăng cao đối với người tiêu dùng, cũng như tình trạng bất ổn về mặt pháp lý sau phiên điều trần của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ trong tháng này.

Vào tháng 9, chính quyền đã báo trước động thái này bằng cách ban hành một sắc lệnh hành pháp cho biết họ sẽ xem xét giảm thuế đối với một số mặt hàng không được sản xuất tại Hoa Kỳ khi các quốc gia nước ngoài đồng ý ký kết các thỏa thuận thương mại với Washington.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent tuần này cho biết, chính quyền đang nỗ lực giảm giá các mặt hàng nông sản và các mặt hàng khác.

"Trong vài ngày tới, chúng ta sẽ thấy một số thông báo quan trọng về những thứ chúng ta không trồng được ở Hoa Kỳ, chẳng hạn như cà phê, chuối, các loại trái cây khác, v.v.," ông Bessent nói với Fox News. "Điều đó sẽ khiến giá cả giảm rất nhanh".

Trong những tuần gần đây, Tổng thống Trump đã nói rằng ông sẽ cân nhắc việc tăng cường nhập khẩu thịt bò từ Argentina nhằm giảm bớt giá cả leo thang cho người tiêu dùng, gây ra phản ứng dữ dội từ các chủ trang trại và các nhà lập pháp tiểu bang nông nghiệp tại Quốc hội. Một quan chức cấp cao cho biết không có kế hoạch vận chuyển thịt bò do chính phủ tài trợ từ Argentina sang Mỹ, nhưng dự kiến ​​sẽ giảm thuế đối với sản phẩm này trong những tuần tới.

Các tuyên bố chung cho biết chính quyền cũng sẽ giảm thuế đối với một số sản phẩm dệt may từ Guatemala và El Salvador vốn đã được hưởng ưu đãi theo hiệp định thương mại tự do với các quốc gia này. Các sản phẩm khác sẽ được miễn thuế nằm trong danh sách được công bố kèm theo sắc lệnh hành pháp ban hành tháng 9.

Thuế suất của Hoa Kỳ đối với các sản phẩm khác từ các quốc gia này sẽ vẫn giữ nguyên: 15% đối với Ecuador và 10% đối với Argentina, Guatemala và El Salvador. Ngoài ra, các quốc gia này sẽ giảm bớt các quy định và yêu cầu cấp phép đối với các công ty Hoa Kỳ, đồng thời phối hợp với Washington trong hoạt động thương mại với các nền kinh tế phi thị trường như Trung Quốc.

Vị quan chức này cho biết thông tin chi tiết về các thỏa thuận dự kiến ​​sẽ được công bố trong những tuần tới.