NHK đưa tin Chính phủ Nhật Bản đang đẩy nhanh công tác hoàn thiện dự thảo ngân sách cho năm tài khóa 2026 với tổng quy mô được dự báo sẽ vượt 120.000 tỷ yen (gần 800 tỷ USD), mức cao nhất từ trước đến nay.

Quy mô ngân sách của Nhật Bản tăng cao kỷ lục được cho do quá trình già hóa dân số khiến chi phí an sinh xã hội gia tăng, cùng với việc lãi suất tăng làm chi phí trả nợ trái phiếu chính phủ tăng theo.

Dự kiến dự thảo ngân sách tài khóa 2026 sẽ được Nội các Nhật Bản thông qua vào ngày 26/12 tới.

Trong dự thảo lần này, chi an sinh xã hội khả năng sẽ vượt mức ngân sách ban đầu của tài khóa 2025. Ngoài ra, ở các lĩnh vực khác, chi tiêu nói chung cũng chịu sức ép tăng do phản ánh mức tăng tiền lương và giá mua sắm, đầu tư. Vì các yếu tố trên, tổng ngân sách chung được dự báo sẽ vượt xa mức 115.197,8 tỷ yen của ngân sách ban đầu tài khóa 2025.

Ở chiều ngược lại, về nguồn thu, việc xác định quy mô phát hành trái phiếu chính phủ mới đang được điều chỉnh trên cơ sở ước tính cuối cùng về nguồn thu thuế cũng như cân nhắc mục tiêu lành mạnh hóa tài khóa.

Một điểm được chú ý là liệu quy mô phát hành mới có vượt mức hơn 28.000 tỷ yen của ngân sách ban đầu tài khóa 2025 hay không.

Chính phủ Nhật Bản cho biết trong tuần này sẽ tiến hành các cuộc trao đổi chi tiết theo từng hạng mục giữa Bộ trưởng Tài chính và các bộ trưởng liên quan, trước khi hoàn tất dự thảo ngân sách năm tài khóa tới./.