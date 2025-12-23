(TBTCO) - Báo cáo mới của Ngân hàng Thế giới cho thấy nhiều chỉ số kinh tế vĩ mô của Lào cải thiện rõ rệt, tạo nền tảng cho mục tiêu đưa Vientiane thoát khỏi nhóm các nước kém phát triển vào năm 2026.

Một góc thủ đô Vientiane, Trung tâm chính trị kinh tế - văn hóa của Lào. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố báo cáo về kinh tế Lào cho thấy có những dấu hiệu tích cực về phục hồi kinh tế vĩ mô, đồng thời nhấn mạnh Chính phủ Lào cần tiếp tục duy trì cải cách để thoát khỏi nhóm nước kém phát triển (LDC) vào năm 2026 cũng như giảm phụ thuộc vào nguồn viện trợ quốc tế.

Báo cáo nêu rõ, năm 2025 kinh tế Lào đã cải thiện đáng kể với tăng trưởng GDP dự báo đạt 4,2%.

Các động lực chính bao gồm phục hồi của ngành du lịch, dịch vụ vận tải và tăng trưởng của ngành tài nguyên. Trong khi đó, lạm phát giảm mạnh từ 24,5% năm 2024 xuống còn 8,5% trong 10 tháng đầu năm 2025, tạo niềm tin cho nhà đầu tư và giảm chi phí sinh hoạt cho người dân.

Cũng theo báo cáo, kho dự trữ ngoại hối của Lào tăng lên 2,8 tỷ USD trong tháng 9, nhờ thặng dư tài khoản vãng lai. Ngoài ra, Lào cũng đã tiếp cận trở lại thị trường trái phiếu quốc tế vào tháng 11, giúp giảm áp lực trả nợ trung hạn.

Bà Mukdavanh Sisoulith, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Quốc tế của Bộ Ngoại giao Lào, khẳng định nước này đã đáp ứng cả 3 tiêu chí của Liên hợp quốc và đang trên đà thoát khỏi tình trạng LDC vào cuối năm 2026.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi sẽ đồng nghĩa với việc giảm viện trợ phát triển chính thức (ODA) và một số đặc quyền thương mại.

Chính phủ Lào đã đề ra kế hoạch chiến lược chuyển đổi tập trung vào 5 lĩnh vực cải cách trọng tâm, bao gồm tạo nguồn thu thông qua cải cách thuế và tái áp dụng thuế giá trị gia tăng (VAT) 10%; quản lý nợ thông qua việc đẩy nhanh đàm phán nợ và tăng cường quản lý tài chính; xúc tiến đầu tư thông qua việc cải thiện môi trường kinh doanh nhờ số hóa; phát triển nguồn nhân lực bằng cách tập trung vào giáo dục và an sinh xã hội; tăng trưởng xanh nhờ giảm các dự án khai thác khoáng sản mới và phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng.

Báo cáo của WB cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của quản lý hạ tầng đường bộ trong việc củng cố nền kinh tế, nhất là trong bối cảnh Lào là quốc gia không có biển và hệ thống giao thông vận tải quyết định chi phí logistics cũng như khả năng cạnh tranh.

WB đưa ra một số khuyến nghị đối với Lào, bao gồm đảm bảo nguồn vốn cho hệ thống đường bộ, áp dụng phí vận chuyển theo trọng tải và thu phí nghiêm ngặt với xe tải nặng qua biên giới; ưu tiên bảo trì bằng cách phân bổ ít nhất 50% ngân sách cho đường quốc lộ và tập trung bảo trì trước khi đường xuống cấp nghiêm trọng; đảm bảo tính minh bạch thông qua số hóa quản lý hợp đồng và mua sắm để người dân và các bên liên quan có thể giám sát; coi việc thoát khỏi danh sách quốc gia kém phát triển vào năm 2026 là bước tiến lịch sử, mở ra cơ hội để trở thành quốc gia có thu nhập trung bình và phát triển bền vững trong tương lai./.