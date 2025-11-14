Ngày 14/11: Giá cà phê và hồ tiêu tiếp tục lao dốc mạnh

Giá cà phê trong nước hôm nay (14/11) tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên tiếp tục lao dốc, thị trường rớt giá sâu từ 5.000 - 5.800 đồng/kg. Hiện giá cà phê trong nước dao động từ 113.000 - 113.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu cũng giảm giá đồng loạt từ 500 - 1.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay giảm mạnh từ 5.000 - 5.800 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê rớt giá sâu

Giá cà phê trong nước hôm nay (14/11) tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên lao đốc, thị trường rớt giá sâu từ 5.000 - 5.800 đồng/kg. Hiện giá cà phê trong nước dao động từ 113.000 - 113.500 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk tiếp tục lao dốc, giảm 5.000 đồng/kg so với ngày hôm qua, xuống mức 113.500 đồng/kg. Đắk Lắk là địa phương có mức giá cà phê thu mua cao nhất trên cả nước hôm nay.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng cũng rớt giá mạnh 5.800 đồng/kg, xuống mức 111.500 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai giảm mạnh 5.000 đồng/kg, xuống mức 113.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London đồng loạt tăng nhẹ trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 1/2025 tăng nhẹ 21 USD/tấn, lên mức 4387 USD/tấn. Trong khi hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 tăng 26 USD/tấn, đạt mức 4179 USD/tấn.

Trái lại, trên sàn New York, giá cà phê Arabica giảm giá đồng loạt trong các kỳ giao hàng. Kỳ giao tháng 12/2025 giảm 1,4 cent/lb, xuống mức 402,25 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 0,4 cent/lb, đạt mức 333,25 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Arabica Brazil đồng loạt giảm so với phiên giao dịch trước. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 480,85 cent/lb, giảm 3,85 cent/lb so với phiên giao dịch trước. Kỳ giao hàng tháng 9/2026 tăng 2,2 cent/lb, lên mức 399,3 cent/lb.

Giá tiêu giảm giá đồng loạt

Giá tiêu trong nước hôm nay giảm giá đồng loạt từ 500 - 1.000 đồng/kg. Hiện giá tiêu nội địa dao động từ 144.000 - 145.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai và Lâm Đồng hôm nay giao dịch hạt tiêu với giá 144.500 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với hôm qua; tại Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh cùng giảm 1.000 đồng/kg, được thu mua ở ngưỡng 144.000 đồng/kg; tại Đắk Lắk giao dịch hồ tiêu với giá 145.000 đồng/kg; giảm 500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu biến động nhẹ từ thị trường Indonesia. Các thị trường khác đều ổn định giá so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 7.099 USD/tấn, giảm 0,06% so với phiên trước; giá tiêu trắng Muntok cũng giảm 0,06%, hiện đang giao dịch ở mức 9.732 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện đang ổn định ở mức 9.200 USD/tấn. Giá tiêu trắng ASTA đạt 12.300 USD/tấn.

Ở Brazil, giá tiêu duy trì quanh 6.100 USD/tấn, không có thay đổi so với ngày hôm qua.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi, trong đó, giá tiêu đen loại 500 gr/l đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 9.050 USD/tấn./.